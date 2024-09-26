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26 сентября 2024 года 10:05

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в небольшом плюсе. Трейдеры оценивали статистику по рынку недвижимости и корпоративные новости. Их основное внимание на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за II квартал и отчет о доходах и расходах американцев за август, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Продажи новых домов в Соединенных Штатах в августе упали на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально с мая, составив 716 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны. Кроме того, организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 25 сентября подтвердила прогноз роста ВВП США на 2024 год на уровне 2,6%. При этом прогноз на следующий год был ухудшен до 1,6% с 1,8%.

В свою очередь рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона заметно подрастают на торгах в четверг. Поддержку рынкам продолжают оказывать новости о масштабной программе стимулирования экономики КНР, объявленной ранее на этой неделе и предусматривающей снижение целого ряда процентных ставок Народным банком Китая (НБК, центробанк страны). На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,9%, гонконгский Hang Seng - 2,8%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 2,8%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 2,4%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1%.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок продолжают сильно снижаться утром в четверг после заметного падения по итогам прошлой сессии, несмотря на данные о сокращении запасов в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $71,3 за баррель, что на 2,94% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подешевели на 2,3%, до $73,46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизились в цене на 2,93%, до $67,65 за баррель. В среду цена фьючерса ушла вниз на 2,6%, до $69,69 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,47 млн баррелей - до 413,04 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Товарные запасы бензина снизились на 1,54 млн баррелей и составили 220,08 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,23 млн баррелей, до 122,92 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,43 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,19 млн баррелей. Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 116 тыс. баррелей после снижения на 1,979 млн баррелей неделей ранее.

Давление на нефтяные котировки оказывают новости о согласовании властями западной и восточной частей Ливии порядка назначения главы Центробанка, что может смягчить кризис в области нефтяных доходов и способствовать восстановлению экспорта, пишет Trading Economics. Кроме того, угрожающий американскому побережью Мексиканского залива ураган двинулся в сторону Флориды от нефтегазовых регионов - Техаса, Луизианы и Миссисипи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 сентября выросла всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,232 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,658 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,19% и составил 104,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,22%, поднявшись до 922,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-001Р-07" (+0,97%), "МТС-001P-20" (+0,71%) и "НоваБев Групп БО-П05" (+0,63%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-02" (-0,7%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,38%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВИС финанс" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 сентября. Купоны по выпуску квартальные и переменные, формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ РФ плюс спред в размере 3,25% годовых.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 250 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из величины ключевой ставки Банка России + спред. Длительность 1-го купонного периода составит 2 дня, со 2-го по 37-й - 30 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 25 сентября. Техразмещение запланировано на 30 сентября. Физическим лицам требуется статус квалифицированного инвестора (данное ограничение не распространяется на институциональных инвесторов).

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 26 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-33R объемом 25 млрд рублей. Купоны будут переменными ежемесячными. Формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред. Ориентир спреда - не выше 135 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 2 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 8-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-06 на уровне 19% годовых. Размещение выпуска объемом 40 млрд рублей прошло в декабре 2020 года по закрытой подписке. По выпуску каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 305 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10 купонов установлена в размере 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 26 сентября соберет заявки на два выпуска облигаций - серий БО-001P-47 с погашением 28 мая 2053 года и БО-001P-49 с погашением 28 августа 2055 года. Техразмещение состоится 30 сентября.

ООО "ХК Финанс" установило ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-08 на уровне 16% годовых. Компания начала размещение 3-летнего займа на 3 млрд рублей в июле 2022 года и закончила в мае 2023 года. Ставка текущего купона составляет 13% годовых, по выпуску 9 октября предстоит исполнение оферты. Период предъявления облигаций к оферте - с 30 сентября по 4 октября.

ООО "Магистраль двух столиц" установило ставку 37-го купонного периода облигаций с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 12,13% годовых, серии А2 - на уровне 11,63% годовых. Облигации серии А1 на 7,5 млрд рублей были размещены в мае 2015 года, серии А2 на 5,5 млрд рублей - в мае 2016 года сроком на 15 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "Истринская сыроварня" установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент разместил 4-летний выпуск объемом 150 млн рублей в декабре 2023 года. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день до даты начала купона, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу установлена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов.

ООО "ИСК Петроинжиниринг" выкупило по оферте 430 тыс. 555 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 86,111% выпуска. Пятилетний выпуск на 500 млн рублей был размещен в сентябре 2021 года по ставке квартального купона 9,75% годовых до исполненной оферты. Ставку 13-20-го купонов до погашения компания установила на том же уровне - 9,75% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении в настоящее время нет.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 11 октября выкупит по оферте до 100% выпуска облигаций серии 001Р-08 со сроком обращения 2,5 года объемом 7 млрд рублей. Период предъявления бумаг к выкупу - с 4 октября по 10 октября включительно. Цена приобретения: 100% от номинальной стоимости бондов плюс накопленный купонный доход. Банк разместил выпуск в июне 2022 года. Ставки купонов установлены на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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