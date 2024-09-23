Рынок акций РФ в понедельник обновил 5-недельный максимум индекса МосБиржи, лидировали Мечел и Аэрофлот

Москва. 23 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором вечером выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $74 за баррель). Индекс МосБиржи протестировал 2830 пунктов, обновив 5-недельный максимум, после чего к закрытию сполз ниже 2820 пунктов; лидировали в росте акции "Мечела" (+6,9% и +6,7% "префы") и "Аэрофлота" (+4,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2819,87 пункта (+1,4%, максимум дня - 2832,22 пункта, пик с 16 августа), индекс РТС - 956,01 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 сентября, составил 92,92 руб. (+33,52 копейки).

Подорожали также расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,4%), акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4% и +0,3% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в понедельник заметно вырос и протестировал отметку 2830 пунктов, причем "фишки" росли практически по всему фронту. Рубль пока не может переломить негативную для себя тенденцию, в то же время нефть не оставляет попыток пробить область сопротивления $74-75 за баррель Brent. Кроме того, на старте недели мог реализоваться спрос инвесторов, отложенный с пятницы из-за опасений негативных событий в выходные.

На мировых рынках в основном наблюдался умеренный рост. Предварительные сентябрьские индексы экономической активности PMI в производстве еврозоны и США оказались слабее ожиданий, данные по европейскому сектору услуг также вышли хуже прогнозов, а оценка активности на рынке услуг США даже немного превзошла консенсус. Во вторник выйдет ежегодный отчет ОПЕК World Oil Outlook, на российском рынке компания Henderson (MOEX: HNFG) проведет День инвестора. После нескольких сессий роста не исключена временная консолидация индекса МосБиржи над рубежом 2800 пунктов, либо небольшая коррекция вниз. Прогноз на 23 сентября - 2750-2850 пунктов, считает Шепелев.

Начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов также полагает, что рынок акций в понедельник продолжил восходящую тенденцию прошедшей недели. Индекс МосБиржи преодолел значимый уровень 2800 пунктов и закрепился выше. Внешний фон этому благоприятствовал - нефтяные котировки находятся на уровнях начала сентября, цены большинства промышленных металлов на прошлой неделе показали рост после "агрессивного" снижения ставки ФРС, а золото установило очередной исторический максимум.

Акции компании "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+0,2%) в понедельник продолжили рост, начавшийся на минувшей неделе после того как компания допустила возможность выплаты 8-10 рублей дивидендов за III квартал и 15 руб. по итогам года. С учетом дивидендных выплат за II квартал, которые еще подлежат утверждению собранием акционеров 30 сентября, общие предстоящие выплаты за 2024 год могут достигнуть 29,3 руб., что предполагает дивдоходность на уровне 19,7% по текущим котировкам. В секторе металлов и добычи рост в основном сосредоточен в акциях "Мечела", "Распадской" (MOEX: RASP) и ТМК, в то время как спрос в "фишках" черной металлургии несколько поостыл после бурного роста на минувшей неделе. В этом секторе фаворитами остаются ММК, НЛМК (MOEX: NLMK), "Северсталь", а среди золотодобывающих компаний - "Полюс", отмечает эксперт.

"Что касается перспектив рынка на ближайшую неделю, то допускаем, что по мере приближения индекса МосБиржи к уровню 2850 пунктов, спрос на акции будет снижаться", - считает Фетисов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 74,5 млрд юаней ($10,6 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО, при этом процентная ставка была снижена до 1,85% годовых с 1,95%.

Российский рынок начал неделю с продолжения восстановления после 4-месячной коррекции. Рост с минимумов начала сентября составляет уже более 10%, что является "бычьим" сигналом с технической точки зрения. Однако все еще остается неопределенность с будущей денежной кредитной политикой ЦБ РФ, поэтому тренд может смениться с приближением октябрьского заседания, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи пробил уровень сопротивления 2800 пунктов и завершил день выше этого уровня, что дает сигнал на дальнейший рост с целью 2900 пунктов, считает Степанов.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, отметка 2800 пунктов по индексу МосБиржи выступает техническим и психологическим уровнем. "Сейчас уже можно с уверенностью говорить, что нисходящий тренд, наблюдавшийся с мая, оказался сломлен. Рынок растет три недели подряд, причем последняя "свеча" была очень сильной - более 4%. От минимумов года индекс МосБиржи отскочил более чем на 10%. При этом можно утверждать, что стратегических "шортов" сейчас не много, основная их масса закрыта, что и было одной из причин роста", - отмечает эксперт.

Для нефти Brent сопротивлением выступает уровень $76 за баррель. В случае его пробоя цель роста уйдет в район $81 за баррель, но пока нет уверенности, что отметка $76 будет преодолена "сходу", полагает он.

Тем не менее, нефтяной позитив вытолкнул индекс МосБиржи чуть выше 2800 пунктов. Есть основания полагать, что при таком сценарии многие спекулянты, купившие акции внизу, начнут фиксировать прибыль и даже открывать "шорты". Поэтому нельзя исключать снижения рынка или как минимум его сильного торможения, тем более что фундаментальных факторов для уверенного движения вверх по-прежнему нет. Основным негативом являются ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Но здесь многое будет зависеть от параметров бюджета, который должен быть внесен в Госдуму до конца месяца, считает Антонов.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE растут на 0,3-0,8%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,1-0,5% во главе с Nasdaq).

Биржи Японии закрыты из-за государственного праздника (Осеннее равноденствие).

Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 74,5 млрд юаней ($10,6 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. При этом процентная ставка была снижена до 1,85% годовых с 1,95%.

Кроме того, НБК предоставил банкам 160,1 млрд юаней в рамках операций 7-дневного обратного РЕПО. Ставка осталась без изменений - 1,7%.

НБК традиционно предоставляет ликвидность в рамках 14-дневного обратного РЕПО перед длительными праздниками. "Золотая неделя" по случаю образования КНР в этом году пройдет с 1 по 7 октября.

Ведущие инвестбанки расходятся во мнении относительно дальнейших действий Федрезерва США по ДКП. JPMorgan, верно предсказавший сентябрьское снижение ставок на 50 базисных пунктов (б.п.), ожидает такого же шага и в ноябре, а Goldman Sachs прогнозирует серию снижений на 25 б.п. с ноября по июнь.

На нефтяном рынке вечером наблюдался локальный всплеск цен на новых известиях об эскалации на Ближнем Востоке, однако Brent после взлета выше $75 за баррель развернулась и ушла ниже $74 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $73,67 за баррель (-1,1% и -0,5% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $70,12 за баррель (-1,2% и -0,2% в пятницу).

Израильские военные сообщили о пуске за час 35 реактивных снарядов из Ливана по северу Израиля, в том числе в сторону Хайфы. Часть удалось перехватить, часть разорвалась на открытой местности или в населенных пунктах. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Израиль с утра понедельника поразил более 300 целей движения "Хезболла" в Ливане. По данным арабских СМИ, после массированных ударов погибли более 180 человек, свыше 700 получили ранения.

В минувшие выходные ливанское движение "Хезболла" нанесло массированные ракетные удары по территории Израиля, и эксперты предупреждают, что этот конфликт может перерасти в полномасштабную войну.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4%, WTI - на 4,8%. Поддержку рынку оказало резкое снижение базовой процентной ставки Федрезервом США, повысившее оптимизм трейдеров в отношении перспектив американской экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+25,4%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+21,8%), ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) (+14,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+11,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+9,6%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+9,1%), бумаги ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+8%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+7,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+6,9%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+6,7%).

Подешевели акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,9%, до 0,0112 рубля), Solidcore (MOEX: POLY) (-2,4%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,3%).

ПАО "ТГК-14" объявило о проведении SPO на "Московской бирже", в рамках которого его основной акционер, АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК), продаст до 20% компании. Сейчас ДУК владеет 85,5% ТГК-14. Цена размещения в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 руб. за акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,24 млрд рублей (из них 12,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,52 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,13 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела").