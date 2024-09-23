Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе очередного повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали отчеты и другие новости компаний. За неделю S&P 500 прибавил 1,4%, Nasdaq - 1,5%, Dow - 1,6%. Все три индикатора пока растут и с начала сентября - исторически наименее благоприятного месяца для американского рынка акций. Первый индекс не завершал этот месяц в плюсе с 2019 года. Такую динамику рынок демонстрирует после первого с 2020 года снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), которое состоялось в минувшую среду.

Ведущие инвестбанки расходятся во мнении относительно дальнейших действий регулятора. JPMorgan Chase, верно предсказавший сентябрьское снижение ставок на 50 базисных пунктов, ожидает такого же шага и в ноябре, а Goldman Sachs прогнозирует серию снижений на 25 базисных пунктов с ноября по июнь.

Фондовые индексы материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи растут в ходе торгов в понедельник, в то время как австралийский рынок акций снижается. Биржи Японии закрыты из-за государственного праздника. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК увеличился на 0,7%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,25%, при этом он повышается уже седьмую сессию подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК поднялся на 0,2%. Он растет пятые торги подряд. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,6%.

Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 74,5 млрд юаней ($10,6 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. При этом процентная ставка была снижена до 1,85% годовых с 1,95%. Кроме того, НБК предоставил банкам 160,1 млрд юаней в рамках операций 7-дневного обратного РЕПО. Ставка осталась без изменений - 1,7%. НБК традиционно предоставляет ликвидность в рамках 14-дневного обратного РЕПО перед длительными праздниками. "Золотая неделя" по случаю образования КНР в этом году пройдет с 1 по 7 октября.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в понедельник после резкого подъема по итогам прошлой недели, рынок опасается разрастания конфликта на Ближнем Востоке. В минувшие выходные ливанское движение "Хезболла" нанесло массированные ракетные удары по территории Израиля, и эксперты предупреждают, что этот конфликт может перерасти в полномасштабную войну. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,93 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,63%, до $71,45 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4%, WTI - на 4,8%. Поддержку рынку оказало резкое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, повысившее оптимизм трейдеров в отношении перспектив американской экономики и, соответственно, спроса на нефть. Инвесторы также надеются на новые стимулы от властей Китая.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 сентября выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 21,469 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,16 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,07% и составил 104,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,1%, поднявшись до 919,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-02R" (+0,64%), "Почта России БО-002P-02" (+0,64%) и "РЖД-28" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "НоваБев Групп БО-П05" (-0,61%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,4%) и "Магнит БО-004Р-01" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ, входит в "СИБУР") разместило выпуск 7-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001P-03 объемом 7,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 сентября. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, рассчитываться как значение ключевой ставки Банка России (действующее на 4-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода) плюс премия в размере 1,2% годовых. Ставка 1-го купона составит 20,2% годовых.

АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП банк) завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-02 с офертой через 2 года объемом 7,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 сентября. По выпуску предусмотрены ежемесячные переменные купоны. Формула для расчета 2-24-го купонов: значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день (для 1-го купона - действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок), предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред в размере 2,75% годовых. Ставка 1-го купона составит 21,75% годовых.

Дочерний банк "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) - Авто финанс банк (ранее РН банк) - завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-001Р-13 объемом 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут квартальными и переменными. Формула для расчета: значение ключевой ставки ЦБ (для 1-го купона - действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для 2-12-го - действующее по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс спред. Банк установил величину спреда на уровне 230 базисных пунктов.

Микрофинансовая компания "Т-Финанс" завершила размещение 2-летних облигаций с переменными купонами серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 сентября, объем займа по итогам маркетинга был увеличен вдвое - с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и плавающими. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс премия на уровне 2,75% годовых. По займу предусмотрена ковенанта: к досрочному погашению приведет потеря МКПАО "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) контроля над эмитентом. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО "Лазерные системы" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов переменная, рассчитывается как сумма ключевой ставки ЦБ (действующей по состоянию на 2-й рабочий день до даты начала купонного периода) плюс 4,25% годовых. Для 1-го купона она составит 23,25% годовых. По займу будет предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода.

ООО "Феррум" завершило размещение облигаций серии БО-01-001P номинальным объемом 250 млн рублей, реализовав 40,93% выпуска на 102,313 млн рублей. Размещение 5-летних облигаций продолжалось с 5 октября 2023 года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 16,75% годовых, ставка 13-го купона - 20% годовых. Ставки 14-25-го купонов будут переменными: формула для расчета - ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу 4 октября предстоит исполнение оферты.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) разместила облигацию серии 12-КИ номинальной стоимостью 276 млн 627 тыс. 760 рублей. Владелец облигации получил право требовать досрочного погашения бумаги. Срок погашения бонда - 31 декабря 2035 года. Предусмотрена амортизация. Бумага размещена по закрытой подписке.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило величину спреда к ключевой ставке по ипотечным облигациям серии БО-001P-45 с поручительством "ДОМ.РФ" объемом 3,9 млрд рублей на уровне 0,8% годовых. Ежемесячные купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс спред. Таким образом, ставка 1-го купона составит 18,8% годовых. Дата погашения займа - 2054 год (дата погашения последней закладной в пуле), ожидаемая дюрация - около 3,6 года. Техразмещение займа запланировано на 23 сентября.

ПАО "ЯТЭК" (MOEX: YAKG) планирует 25 сентября провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из величины ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 275 базисных пунктов. Длительность 1-го купонного периода составит 2 дня, со 2-го по 37-й - 30 дней. Выпуск будет доступен квалифицированным инвесторам.

ООО "ВИС финанс" увеличило объем выпуска 3-летних облигаций серии БО-П06 с 2 млрд рублей до 2,5 млрд рублей. Купоны будут квартальными и переменными, формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ РФ плюс спред. Компания установила финальный ориентир спреда на уровне 325 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 20 сентября. Техразмещение запланировано на 25 сентября. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

Медицинский центр "Поликлиника.ру" 26 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 30 января 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 22,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 25-го купона будет ежеквартально погашаться по 8,3% от номинала, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 18-го купона. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 9-го купона бессрочных "зеленых" облигаций серии 001Б-03 на уровне 18,92% годовых. Размещение выпуска объемом 100 млрд рублей прошло в сентябре 2020 года по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 2-10-го купонов рассчитывается исходя из значения ОФЗ на сроке 5 лет на дату переустановки купона, плюс премия в 1,65%. Ставка текущего купона - 14,58% годовых. По займу предусмотрены колл-опционы каждые 5 лет с момента начала обращения бумаг (первый в сентябре 2025 года).

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 14-16-го купонов облигаций серии 001Р-03R на уровне 18,25% годовых. Десятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в апреле 2018 года. Ставка текущего полугодового купона - 8,95% годовых. По выпуску 2 октября предстоит исполнение оферты.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 4-го купона облигаций 2-й серии на уровне 23,11% годовых. Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 22 июля. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. На текущий момент размещены бумаги на 146,9 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные.

ПАО "ПИК специализированный застройщик" установило ставку 14-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 19,5% годовых. "ПИК СЗ" разместил выпуск 10-летних бондов объемом 7 млрд рублей в апреле 2018 года по ставке 7,75% годовых. Размер полугодовых купонов со 2-го по 20-й равен ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 0,5%.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) выкупило по оферте 9 млн 123,238 тыс. облигаций серии 002Р-01 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 91,23% выпуска. Пятнадцатилетние облигации на 10 млрд рублей были размещены в марте 2021 года по ставке квартального купона 7,85% годовых до исполненной оферты. Ставки 15-30-го купонов ГТЛК сделала переменными: формула для расчета - ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2,1% годовых. Соответственно ставка 15-го купона составит 20,1% годовых.

ООО "Микро капитал Руссия" выставило на 9 октября оферту по облигациям 2-й серии. Период предъявления - со 2 по 7 октября 2024 года. Цена приобретения - 94% от номинала, количество покупаемых бумаг - до 1,5 млн штук. Двухлетний выпуск на 4,98 млрд рублей компания размещала с марта по июнь 2023 года. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 12% годовых до погашения.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) допустило технический дефолт при выплате 6-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания отмечает "отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства, в связи с увеличением дебиторской задолженности АО "РКК", вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов, ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте". Четырехлетний выпуск на 250 млн рублей был размещен в марте 2023 года по ставке квартального купона 18% годовых до погашения. РКК начиная с декабря 2023 года допустила уже целую череду техдефолтов, однако спустя пару дней просрочки платежей эмитент до сих пор исполнял обязанности по выплате и не допускал фактических дефолтов.