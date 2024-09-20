.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в августе в РФ составила 0,2%
Рост потребительских цен в августе замедлился до 0,20% после повышения до 1,14% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,05% после 9,13% месяцем ранее. Рост цен в августе оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Россияне стали стабильнее платить коллекторам
Средний платеж коллекторам в счет погашения просроченной банковской задолженности по итогам августа достиг максимального значения за последние 2 года и составил 6650 руб., следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских...
 
Таксистам могут запретить повышать цены во время ЧС и плохой погоды
Вчера на межфракционном заседании в Госдуме представители всех партий обсуждали поправки в закон о такси. Он вступил в силу 1 сентября 2023 года, но стал слишком сложным для исполнения. По итогам заседания был сформирован свод рекомендаций депутатам...
 
Разработка стратегии пространственного развития РФ до 2030 года близка к завершению
Минэкономразвития завершает разработку стратегии пространственного развития до 2030 года. Обновленный документ заменит действующую стратегию-2025 и должен быть утвержден до конца года, пишет "Коммерсант". Новая версия предполагает большую увязку с...
 
20 сентября 2024 года 09:08

Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовые индексы США уверенно выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азии растут за исключением материкового Китая в пятницу. Нефть слабо дешевеет в пятницу утром, Brent торгуется у $74,7 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average впервые завершил торги выше отметки в 42000 пунктов, S&P 500 также обновил рекордный максимум.

Федрезерв уменьшил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в среду - до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд. Участники рынка расходились во мнениях, на какую величину будет снижена ставка - на 25 б.п. или на 50 б.п.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил по итогам заседания, что американский ЦБ в будущем намерен опускать ставку более медленно. Ее снижение на 50 б.п. вместо традиционных 25 б.п. не означает, что Федрезерв перешел на такой шаг, отметил Пауэлл.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет снижена еще на 50 б.п., а в следующем году - на 100 б.п.

"Рынки любят снижение ставок, особенно крупное снижение в моменты, когда экономика является сильной", - отмечает управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс, слова которого приводит Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе до минимума за 4 месяца. Показатель уменьшился на 12 тыс., до 219 тыс., сообщило министерство труда.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones по итогам торгов оказались акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+5,4%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+5,1%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+4%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (+3,7%), Intel Corp. (SPB: INTC) (+1,8%).

Акции Darden Restaurants (SPB: DRI) подорожали на 8,3%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn в первом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 6,5%, а также подтвердил годовой прогноз. Кроме того, компания сообщила о заключении эксклюзивного партнерства с Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. для запуска доставки еды из ресторанов Olive Garden.

Капитализация Uber выросла на 2,4%.

Котировки бумаг региональных американских банков Fifth Third Bancorp (SPB: FITB), First Citizens Bancshares Inc., Regions Financial (SPB: RF) и Huntington Bancshares (SPB: HBAN) выросли соответственно на 2,4%, 2,1%, 2,8% и 2,8% после изменения на "стабильный" с "негативного" прогноза их рейтингов агентством Moody''s.

Акции Alaska Air Group (SPB: ALK) Inc., закрывшей накануне сделку по покупке Hawaiian Airlines за $1 млрд, подешевели по итогам торгов на 0,5%.

Стоимость бумаг Corning Inc. (SPB: GLW), выпускающей стекольную и оптоволоконную продукцию, увеличилась на 2,3%. Компания заявила, что по-прежнему нацелена на выполнение анонсированного ранее плана увеличения продаж на $3 млрд в период с 2024 по 2026 год.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 522,09 пункта (1,26%) и составил 42025,19 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 95,38 пункта (1,7%) - до 5713,64 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 440,68 пункта (2,51%) и составил 18013,98 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только рынок акций материкового Китая.

Народный банк Китая оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых, на пять лет - 3,85%.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Последний раз НБК менял их в июле, неожиданно понизив на 10 базисных пунктов.

Решение о сохранении ставок несколько разочаровало инвесторов, которые надеялись, что НБК может вновь опустить ставки вслед за аналогичным решением Федеральной резервной системы на этой неделе.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК ушел вниз на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1%.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции девелопера New World Development и фрамкомпании CSPC Pharmaceutical, подорожавшие на 6,9% и 6,4% соответственно.

Кроме того, растут котировки бумаг оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 4,9%, автомобильной Geely - на 5,3%, производителей спортивной продукции Li Ning и Anta Sports Products - на 3,6% и 3,5% соответственно, интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2% и 0,9% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,6%.

При этом снижается стоимость интернет-компании Tencent (SPB: 700) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 0,6% и 0,2% соответственно.

Банк Японии в пятницу также сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, который является максимальным с 2008 года. Эксперты также не прогнозировали изменений, по данным Japan Times.

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций. Это максимальные темпы подъема с октября 2023 года. До этого три месяца подряд инфляция в стране составляла 2,8%.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,8%, что является максимумом с февраля, после увеличения на 2,7% в июле. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличилось на 1,6%.

Цены акций технологических компаний растут, включая Socionext Inc. (+5,4%), Tokyo Electron (+5,3%), Lasertec Corp. (+5%), Renesas Electronics (+3%), Advantest (+1,1%).

Также дорожают акции Fast Retailing (+3,9%), Sony (+1,5%), Toyota Motor (+1%) и Nissan Motor (+1,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК вырос на 0,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics повысились на 0,5%, чипмейкера SK Hynix - на 3,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%.

Наиболее значительный подъем показывают акции фармацевтических компаний Telix Pharmaceuticals и Neuren Pharmaceuticals - на 6,7% и 5,6% соответственно.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,1% и 1% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 мск составляет $74,68 за баррель, что на $0,2 (0,27%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на $1,23 (1,7%), до $74,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на $0,1 (0,14%), до $71,85 за баррель. В четверг цена фьючерса выросла на $1,04 (1,5%), до $71,95 за баррель.

С начала недели обе марки подорожали более чем на 4% благодаря улучшению настроений инвесторов после снижения ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Ожидается, что это простимулирует активность в американской экономике и положительно скажется на спросе на топливо.

Между тем аналитик Qisheng Futures Гао Цзянь отметил, что "пока неясно, сможет ли уменьшение ставки ФРС смягчить понижательные риски для нефти на макроуровне". "Фундаментальные показатели остаются негативными, и рынку нужно внимательно следить за рисками, смещенными в сторону понижения", - добавил он.

Также трейдеры опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке после того, как глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории, то есть намерена сфокусировать внимание на противостоянии с ливанской группировкой "Хезболла".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 сентября 2024 года 20:00
Рынок акций РФ на неделе продолжил коррекцию вверх вслед за миром
Рынок акций РФ в середине сентября продолжил коррекционное восстановление после многомесячного снижения, поддержку покупателям оказало улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после решения Федрезерва США снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов. Индекс МосБиржи отскочил выше 2780 пунктов, уровня почти месячной давности.    читать дальше
.
20 сентября 2024 года 19:45
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2780п по индексу МосБиржи во главе с "Роснефтью", неделю закрыл в "плюсе"
Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, "бычий" настрой сдерживался просевшей нефтью (фьючерс на Brent опустился к $74,4 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" (+2,9%), во "втором эшелоне" продолжилось ралли на рекордных оборотах акций ПАО "Евротранс" (+10,7%) на дивидендных новостях.    читать дальше
.
20 сентября 2024 года 19:13
Рубль в пятницу заметно подешевел в паре с юанем на фоне снижающейся нефти и перед выходными
Москва. 20 сентября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подешевел на фоне негативной динамики цен на нефть и перед выходными днями. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,1195 руб., что на 15,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
20 сентября 2024 года 19:02
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 20 сентября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.    читать дальше
.
20 сентября 2024 года 18:32
Фундаментальные факторы вернут котировки нефти в диапазон $75-85/барр. - УК "Первая"
Фундаментальные факторы вернут котировки нефти в диапазон $75-85 за баррель Brent в четвертом квартале 2024 года, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев. "Цены на нефть марки Brent последние месяцы продолжают находиться под давлением, но в течение недели она восстанавливает...    читать дальше
.
20 сентября 2024 года 18:05
Solidcore во втором полугодии вряд ли покажет сильные финрезультаты - "Велес Капитал"
Solidcore (бывший Polymetal) во втором полугодии текущего года вряд ли покажет такие же сильные финансовые результаты, как в 1П24, полагает аналитик "Велес Капитала" Василий Данилов. "Solidcore представила сильные финансовые результаты за 1-е полугодие 2024 года, - отмечает эксперт. - На фоне...    читать дальше
.
20 сентября 2024 года 17:34
"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций CGN Power
"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций CGN Power и подтверждает целевую цену на уровне HKD2,45 на акцию, что предполагает потенциал снижения на 15% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Финансовые результаты компании за 1П24 совпали с нашими ожиданиями и не...    читать дальше
.
20 сентября 2024 года 17:08
Следующий год может стать благоприятным для роста цен рублевых облигаций - "Т-Инвестиции"
Следующий год может стать благоприятным для роста цен на фоне смягчения монетарной политики ЦБ РФ, полагают аналитики "Т-Инвестиций". "При этом рекордно высокие доходности значительно превышают темпы официальной инфляции и уже вдвое выше исторической средней доходности этого класса активов, -...    читать дальше
.
20 сентября 2024 года 16:30
S&P 500, вероятно, проведет торги пятницы в диапазоне 5670-5750п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 5670-5750 пунктов, баланс рисков нейтральный при средней волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова. "Фьючерсы на основные индексы рынка США торгуются в небольшом минусе, что...    читать дальше
.
20 сентября 2024 года 16:02
Рынок акций может попытаться развить повышение на следующей неделе - "Велес Капитал"
Рынок акций РФ может попытаться развить повышение на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе в связи со сменой как минимум краткосрочной парадигмы может протестировать важные среднесрочные сопротивления 2800...    читать дальше
.
20 сентября 2024 года 15:40
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне немного ускорившей снижение нефти
Москва. 20 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в пятницу; рубль дешевеет на фоне нефти, котировки которой к середине торгов немного усилили темпы снижения. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,077 руб., что на 11 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
20 сентября 2024 года 15:32
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС-банка
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС-банка с целевой ценой 2126,9 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27,4% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "МТС-Банк является одним из самых быстрорастущих розничных банков России, и мы ожидаем, что в...    читать дальше
.
20 сентября 2024 года 15:04
"Префы" Башнефти могут стать долгосрочной идеей покупки под дивиденды - "Велес Капитал"
Привилегированные акции "Башнефти" могут стать долгосрочной идеей покупки под дивиденды, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Привилегированные акции "Башнефти" продолжают восстановление от достигнутого ранее в сентябре минимума с мая 2023 года 1171 руб. и...    читать дальше
.
20 сентября 2024 года 14:34
"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global Corp. с "держать" до "продавать" и сохраняет целевую цену на уровне $64,9 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 19,1%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "В ходе ралли акции компании достигли целевой цены и продолжили рост, несмотря...    читать дальше
.
20 сентября 2024 года 13:55
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Татнефти
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 800 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков брокера. "В четверг должно было состояться собрание акционеров эмитента, в повестке которого было утверждение дивидендов...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.