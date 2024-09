Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовые индексы США уверенно выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азии растут за исключением материкового Китая в пятницу. Нефть слабо дешевеет в пятницу утром, Brent торгуется у $74,7 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average впервые завершил торги выше отметки в 42000 пунктов, S&P 500 также обновил рекордный максимум.

Федрезерв уменьшил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в среду - до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд. Участники рынка расходились во мнениях, на какую величину будет снижена ставка - на 25 б.п. или на 50 б.п.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил по итогам заседания, что американский ЦБ в будущем намерен опускать ставку более медленно. Ее снижение на 50 б.п. вместо традиционных 25 б.п. не означает, что Федрезерв перешел на такой шаг, отметил Пауэлл.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет снижена еще на 50 б.п., а в следующем году - на 100 б.п.

"Рынки любят снижение ставок, особенно крупное снижение в моменты, когда экономика является сильной", - отмечает управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс, слова которого приводит Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе до минимума за 4 месяца. Показатель уменьшился на 12 тыс., до 219 тыс., сообщило министерство труда.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones по итогам торгов оказались акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+5,4%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+5,1%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+4%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (+3,7%), Intel Corp. (SPB: INTC) (+1,8%).

Акции Darden Restaurants (SPB: DRI) подорожали на 8,3%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn в первом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 6,5%, а также подтвердил годовой прогноз. Кроме того, компания сообщила о заключении эксклюзивного партнерства с Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. для запуска доставки еды из ресторанов Olive Garden.

Капитализация Uber выросла на 2,4%.

Котировки бумаг региональных американских банков Fifth Third Bancorp (SPB: FITB), First Citizens Bancshares Inc., Regions Financial (SPB: RF) и Huntington Bancshares (SPB: HBAN) выросли соответственно на 2,4%, 2,1%, 2,8% и 2,8% после изменения на "стабильный" с "негативного" прогноза их рейтингов агентством Moody''s.

Акции Alaska Air Group (SPB: ALK) Inc., закрывшей накануне сделку по покупке Hawaiian Airlines за $1 млрд, подешевели по итогам торгов на 0,5%.

Стоимость бумаг Corning Inc. (SPB: GLW), выпускающей стекольную и оптоволоконную продукцию, увеличилась на 2,3%. Компания заявила, что по-прежнему нацелена на выполнение анонсированного ранее плана увеличения продаж на $3 млрд в период с 2024 по 2026 год.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 522,09 пункта (1,26%) и составил 42025,19 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 95,38 пункта (1,7%) - до 5713,64 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 440,68 пункта (2,51%) и составил 18013,98 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только рынок акций материкового Китая.

Народный банк Китая оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых, на пять лет - 3,85%.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Последний раз НБК менял их в июле, неожиданно понизив на 10 базисных пунктов.

Решение о сохранении ставок несколько разочаровало инвесторов, которые надеялись, что НБК может вновь опустить ставки вслед за аналогичным решением Федеральной резервной системы на этой неделе.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК ушел вниз на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1%.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции девелопера New World Development и фрамкомпании CSPC Pharmaceutical, подорожавшие на 6,9% и 6,4% соответственно.

Кроме того, растут котировки бумаг оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 4,9%, автомобильной Geely - на 5,3%, производителей спортивной продукции Li Ning и Anta Sports Products - на 3,6% и 3,5% соответственно, интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2% и 0,9% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,6%.

При этом снижается стоимость интернет-компании Tencent (SPB: 700) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 0,6% и 0,2% соответственно.

Банк Японии в пятницу также сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, который является максимальным с 2008 года. Эксперты также не прогнозировали изменений, по данным Japan Times.

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций. Это максимальные темпы подъема с октября 2023 года. До этого три месяца подряд инфляция в стране составляла 2,8%.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,8%, что является максимумом с февраля, после увеличения на 2,7% в июле. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличилось на 1,6%.

Цены акций технологических компаний растут, включая Socionext Inc. (+5,4%), Tokyo Electron (+5,3%), Lasertec Corp. (+5%), Renesas Electronics (+3%), Advantest (+1,1%).

Также дорожают акции Fast Retailing (+3,9%), Sony (+1,5%), Toyota Motor (+1%) и Nissan Motor (+1,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК вырос на 0,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics повысились на 0,5%, чипмейкера SK Hynix - на 3,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%.

Наиболее значительный подъем показывают акции фармацевтических компаний Telix Pharmaceuticals и Neuren Pharmaceuticals - на 6,7% и 5,6% соответственно.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,1% и 1% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 мск составляет $74,68 за баррель, что на $0,2 (0,27%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на $1,23 (1,7%), до $74,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на $0,1 (0,14%), до $71,85 за баррель. В четверг цена фьючерса выросла на $1,04 (1,5%), до $71,95 за баррель.

С начала недели обе марки подорожали более чем на 4% благодаря улучшению настроений инвесторов после снижения ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Ожидается, что это простимулирует активность в американской экономике и положительно скажется на спросе на топливо.

Между тем аналитик Qisheng Futures Гао Цзянь отметил, что "пока неясно, сможет ли уменьшение ставки ФРС смягчить понижательные риски для нефти на макроуровне". "Фундаментальные показатели остаются негативными, и рынку нужно внимательно следить за рисками, смещенными в сторону понижения", - добавил он.

Также трейдеры опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке после того, как глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории, то есть намерена сфокусировать внимание на противостоянии с ливанской группировкой "Хезболла".