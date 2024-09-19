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19 сентября 2024 года 10:04

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе очередного повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании ЦБ РФ, полагают эксперты.

Центральным событием 13 сентября для российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была повышена на 100 базисных пунктов - до 19% годовых. Такой вариант повышения ставки фигурировал в ожиданиях рынка. Изначально базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки на уровне 18% годовых. Однако после публикации Росстатом данных за август и начало сентября ряд экспертов пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения ставки до 19-20%.

Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением волатильную сессию в среду, участники рынка оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла. ФРС в среду снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов - до 4,75-5% годовых. Это первое снижение ставки с марта 2020 года и рекордное с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд.

Центробанк не опоздал со снижением процентных ставок, заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. По его словам, Федрезерв может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой. Корректировка ставок на 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 базисных пунктов не означает, что ФРС перешла на такой шаг, хотя базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение, добавил Пауэлл. Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять около 4,4%, что предусматривает снижение на 50 базисных пунктов в совокупности по итогам двух оставшихся заседаний, а за следующий год размер ставки, как ожидается, уменьшится еще на 100 базисных пунктов.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в четверг после праздников, инвесторы оценивают решение Федеральной резервной системы США и статданные Австралии. В пятницу решения относительно процентных ставок объявят Народный банк Китая и Банк Японии. Рынок ожидает от них сохранения ставок на прежнем уровне, однако от японского регулятора также ждет сигналов о дальнейшем ужесточении ДКП.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1,8%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 2,1%, в том числе благодаря позитивному для экспортеров ослаблению иены. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,6%. Значение южнокорейского индекса Kospi почти не меняется.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно подрастают утром в четверг, трейдеры оценивают итоги сентябрьского заседания ФРС и данные о нефтяных запасах в Соединенных Штатах. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74 за баррель, что на 0,48% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подешевели всего на 5 центов, до $73,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене на 0,37%, до $71,17 за баррель. В среду контракт подешевел на 0,4%, до $70,91 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения всего на 100 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 69 тыс. баррелей, дистиллятов - на 125 тыс. баррелей. Аналитики ждали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и аналогичного повышения запасов дистиллятов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 сентября выросла в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 29,5 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,091 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,01% и составил 104,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 918,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-05R" (+0,77%), "Европлан-001Р-03" (MOEX: LEAS) (+0,64%) и "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (+0,52%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-02" (-0,86%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,82%) и "РЖД-001P-06R" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-003Р-04 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 сентября без премаркетинга. Переменные купоны будут ежемесячными. Спред к среднему значению ключевой ставки ЦБ установлен в размере 1,1% годовых.

ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) завершило размещение 2-летних облигаций серии БО-П02 объемом 35 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 12 сентября. Совокупный спрос на выпуск превысил 50 млрд рублей, что позволило увеличить объем размещения с "не менее 20 млрд рублей" до 35 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные, ежемесячные, будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из величины ключевой ставки Банка России плюс спред в размере 1,1% годовых.

АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП банк) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 7,5 млрд рублей на уровне 21,75% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 18 сентября. Объем размещения облигаций с офертой через 2 года в ходе сбора заявок был увеличен с 7 млрд рублей до 7,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные переменные купоны. Формула для расчета 2-24-го купонов: значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день (для 1-го купона - действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок), предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 2,75% годовых. Техразмещение запланировано на 20 сентября. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам.

Альфа-банк 20 сентября начнет размещение 7-летних дисконтных облигаций серии 001Р-14 объемом 1 млрд рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 18 октября текущего года или дата размещения последней облигации выпуска. Цена размещения облигаций установлена на уровне 40% от номинала или 400 рублей за ценную бумагу. Как отмечается в эмиссионных документах, доходом по облигациям станет разница между номинальной стоимостью облигаций (1 тыс. рублей) и ценой их размещения (дисконт). Выплата купонного дохода не предусмотрена.

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) увеличила объем выпуска 4-летних облигаций серии 001Р-01 с "не менее 20 млрд рублей" до 45 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 120 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 18 сентября. Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.

ООО "Солид СпецАвтоТехЛизинг" 27 сентября начнет размещение облигаций 1-й серии со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 180-й календарный день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-42-го ежемесячных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2% от номинальной стоимости будет погашаться ежемесячно, начиная с 1-го купона, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 18-го купонного периода. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") установило ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 20% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в октябре 2020 года. В сентябре 2022 года эмитент досрочно погасил часть выпуска на 1,475 млрд рублей, выкупленную по оферте. В результате объем займа в обращении составляет около 1,5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 12,5% годовых. По облигациям 2 октября предстоит исполнение очередной оферты.

ООО "Татнефтехим" установило ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001-P-01 на уровне 22% годовых. Компания разместила 5-летние облигации на 300 млн рублей в декабре 2021 года. Ставка текущего купона - 15% годовых, купоны двухмесячные. По выпуску 30 сентября предстоит исполнение оферты.

ПАО "Ростелеком" выкупило по оферте 1 млн 511,745 тыс. облигаций серии 001Р-01R по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 10,08% выпуска. Десятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в сентябре 2016 года. Ставка текущего полугодового купона до погашения - 19,25% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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