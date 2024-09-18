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18 сентября 2024 года 09:10

Brent на уровне $73,3/барр.

Dow и S&P 500 почти не изменились, Nasdaq прибавил 0,2% по итогам торгов вторника. Рынки акций АТР в основном снижаются в среду, биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты на праздник. Цены на нефть снижаются в среду утром.

Американские фондовые индексы в основном были стабильны по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС).

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,2%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи выросли на 1,1%, а не на 1%, как сообщалось ранее.

Между тем объем промышленного производства в Штатах в августе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство сократилось на 0,9%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.

Федрезерв во вторник начал очередное двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, понизит базовую процентную ставку впервые с 2020 года - на 25-50 базисных пунктов с нынешних 5,25-5,5% годовых, считают эксперты.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 0,9% по итогам торгов во вторник. Софтверный гигант объявил о повышении квартальных дивидендов на 10%, до $0,83 на акцию, с $0,75 и о запуске новой программы выкупа своих акций в объеме до $60 млрд, которая не имеет конкретного срока завершения и может быть прекращена в любое время.

Котировки бумаг Intel Corp. (SPB: INTC) повысились на 2,7% на новостях о том, что компания будет выпускать кастомные ИИ-чипы для AWS. Капитализация Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), которой принадлежит облачная платформа и которая объявила об упрощении структуры управления и возврату к офисной пятидневке, выросла на 1,1%.

Цена акций Zillow Group (SPB: Z) поднялась на 0,4%. Wedbush улучшил рейтинг бумаг владельца популярного в США сайта недвижимости до "выше рынка" с "нейтрального уровня" и поднял их прогнозную цену.

Steel Dynamics (SPB: STLD) нарастила капитализацию на 3,1%, несмотря на то, что сталелитейная компания ожидает снижения прибыли в третьем квартале как в годовом, так и в квартальном сопоставлении.

Бумаги конкурирующей Nucor Corp. (SPB: NUE) подешевели на 0,6%. Компания прогнозирует падение чистой прибыли в третьем квартале и скорректированную прибыль ниже ожиданий аналитиков.

Oracle Corp. (SPB: ORCL) потеряла 1,7% рыночной стоимости, хотя аналитики Melius Research повысили прогнозную цену ее акций более чем на 35%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник понизился на 0,04% и составил 41606,18 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,03% - до 5634,58 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,2% и составил 17628,06 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в среду.

Биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты по случаю праздника Осеннего равноденствия.

Китайский индекс Shanghai Composite уменьшается на 0,3%.

Акции China Eastern Airlines (SPB: 670) дешевеют в Шанхае на 2,5%, China Southern Airlines (SPB: 1055) - на 1,5%.

China Mobile (SPB: 941) наращивает рыночную стоимость на 0,3%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1%, China Life Insurance Co. - на 3,1%, Bank of China - на 0,7%, China Merchants Bank - на 0,9%, Aluminum Corp. of China - на 1,7%, BYD - на 0,4%.

Значение японского Nikkei 225 растет на 0,2%.

Объем экспорта Японии в августе 2024 года увеличился на 5,6% относительно того же месяца прошлого года, говорится в отчете министерства финансов страны. Подъем показателя был зафиксирован по итогам девятого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 10%, сообщает Trading Economics. В июле экспорт подскочил на 10,2%.

Японский импорт в прошлом месяце повысился на 2,3%. Средний прогноз экспертов предполагал повышение на 13,4% после подъема на 16,6% в июле.

Вместе с тем заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии снизились на 0,1% в июле относительно июня, когда они выросли на 2,1%, сообщило правительство страны. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,5%.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене акции M3 (+5,1%).

Рыночная стоимость Furukawa Electric повышается на 4,1%, Sumco - на 3,5%, Hino Motors и Mazda Motor - на 3,4%.

Цена бумаг Keio снижается на 4,1%, Isetan Mitsukoshi Holdings - на 3,3%, Sumitomo Pharma - на 2,9%, Tobu Railway - на 2,8%, Otsuka Holdings - на 2,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,2%.

Капитализация BHP сокращается на 1,1%, Rio Tinto - на 1,3%.

Цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США.

По оценкам API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,96 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей в стране будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 17:30 мск.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $73,32 за баррель, что на $0,38 (0,52%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,95 (1,3%), до $73,7 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,4 (0,56%), до $70,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,1 (1,6%), до $71,19 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь усиления напряженности после событий в Ливане. Во вторник одновременно в разных частях Ливана взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что в результате инцидента погибли не менее 11 человек, еще около 4 тыс. человек получили ранения, причем состояние 400 из них оценивается как критическое.

Этот инцидент может привести "к возврату премии за риск к ценам на нефть", отмечает сырьевой аналитик Price Futures Group Фил Флинн, мнение которого приводит Market Watch.

Кроме того, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ опустит ставку на этом заседания, но расходятся во мнениях относительно размера снижения.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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