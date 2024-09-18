АКБФ повысил прогнозную цену "обычки" НКНХ до 141,24 руб., "префов" - до 122,94 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") до 141,24 рубля за штуку (потенциал роста составляет 58% от текущего уровня), привилегированных - до 122,94 рубля за штуку (потенциал роста составляет 76% от текущего уровня), рекомендация для обоих типов бумаг - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Бумаги эмитента в последние несколько недель стабильны в цене, таким образом, они выглядят значительно "лучше рынка", констатируют эксперты. По данным конца августа, чистая прибыль акционеров НКНХ по МСФО в I полугодии 2024 года составила 19,7 млрд рублей против 0,9 млрд рублей годом ранее. Выручка выросла со 104,2 млрд руб. до 120,8 млрд руб. Долговая нагрузка изменилась незначительно: долгосрочные займы снизились на 0,8% (до 33,2 млрд руб.), краткосрочные увеличились на 0,1% (до 104,5 млрд руб.).

Акционеры компании в июле твердили дивиденды за 2023 год из расчета 2,94 рубля на акцию.

Менеджмент "СИБУРа" отмечает потенциал роста применения полимерной продукции в России. Несмотря на риски роста ключевой ставки и налогов, строительный сегмент, по мнению менеджмента, вырастет на 3%.

НКНХ строит новый комплекс "ЭП-600", запуск планируется в 2024-2026 гг. Он переработает 1,8 млн тонн бензина в год для получения 600 тыс. тонн этилена и других продуктов.

"Прогнозируем рост выручки эмитента в 2024-2025 гг. до 270 млрд руб. и 430 млрд руб. соответственно. Чистая прибыль ожидается на уровнях 39 млрд руб. и 58 млрд руб. Эти оценки учитывают возможное ослабление внутреннего спроса, но рассчитываем на позитив от внешнего спроса, - отмечают аналитики инвесткомпании "АКБФ" в обзоре. - Оценка дивидендов по итогам 2024 года составляет 4,3 руб. на акцию (против 4,1 руб. ранее)".

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