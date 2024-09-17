Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 17 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 71,31% от номинала (их доходность осталась на уровне 8,69% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 2 базисных пункта - до 66,85% от номинала (их доходность также не изменилась за день и составила 9,52% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 132 базисных пункта, подешевев до 56,74% от номинала (доходность увеличилась на 22 базисных пункта - до 9,93% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 6 базисных пунктов, до 71,8% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов и составила 25,74% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 11 базисных пунктов - до 65,34% от номинала (доходность увеличилась на 9 базисных пунктов, составив 20,89% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене за день 5 базисных пунктов, подешевев до 67,36% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта, составив 14,48% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 2 базисных пункта - до 66,82% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют плавное снижение в ожидании объявления итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв во вторник начинает двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, понизит базовую процентную ставку впервые с 2020 года - на 25-50 базисных пунктов с нынешних 5,25-5,5% годовых, считают эксперты.

Вместе с тем розничные продажи в США в августе выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи выросли на 1,1%, а не на 1%, как сообщалось ранее. В свою очередь объем промышленного производства в Соединенных Штатах в августе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство сократилось на 0,9%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.