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16 сентября 2024 года 20:00

Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2740п по индексу МосБиржи, лидировали "Селигдар" и "Магнит"

Москва. 16 сентября. Рынок акций РФ в понедельник сохранил "бычий" настрой на фоне позитивной динамики нефти (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $72,8 за баррель) и покупок blue chips после локальной просадки на решении ЦБ РФ в минувшую пятницу повысить ключевую ставку до 19% годовых. Индекс МосБиржи превысил 2740 пунктов во главе с бумагами "Селигдара" (+5,8%) и "Магнита" (+5,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2744,2 пункта (+2,4%), индекс РТС - 948,5 пункта (+2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 сентября, составил 91,1423 руб. (+20,78 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+4,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+3,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,9%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,7% и +0,6% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2% и +2,1% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ начал неделю активным ростом - уверенности покупателям придавали растущие котировки нефти и слабость рубля. Также в понедельник обычно реализуется спрос, отложенный с конца предыдущей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные.

Мировые рынки торгуются в неполном составе: в КНР в понедельник и вторник биржи закрыты в связи с национальными праздниками. Goldman Sachs и Citigroup снизили прогноз по годовому росту ВВП Китая в 2024 году до 4,7%. На американском рынке инвесторы ждут решения по процентной ставке ФРС, итоги заседания станут известны вечером в среду (как ожидается, процентные ставки будут снижены, но интрига остается в шаге снижения).

Во вторник в еврозоне будет опубликован сентябрьский индекс экономических настроений ZEW, в США выйдут отчеты о розничных продажах, промышленном производстве и загрузке мощностей. При сохранении благоприятной конъюнктуры сырьевого и валютного рынков подъем в российских акциях может продолжиться. Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 сентября - 2675-2775 пунктов, считает Шепелев.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, внимание инвесторов на внешних площадках переместилось на заседание ФРС США, которое завершится в среду, 18 сентября. Уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ опустит ставку сразу на 50 базисных пунктов, усиливается на фоне сигналов продолжающегося ослабления инфляции.

Российский рынок акций начал неделю с роста после пятничного заседания ЦБ РФ. Несмотря на заявления о том, что политика ЦБ может еще ужесточиться, рынок уже заложил это в цены, поэтому наблюдается отскок вверх. Однако фундаментальных причин для продолжения роста пока нет, считает аналитик.

Индекс МосБиржи находится у верхней границы нисходящего клина. Пробитие этой границы может привести к росту до ближайшего уровня сопротивления 2800 пунктов, полагает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в понедельник продолжил подъем, который можно объяснить главным образом техническими факторами и желанием инвесторов купить акции у локальных минимумов. Акции золотодобытчиков находятся в лидерах роста после достижения ценами на драгметалл очередного исторического пика $2617 за унцию. В частности, опережающими темпами после обновления в сентябре минимума с января 2023 года растут акции "Селигдара", который рекомендовал дивиденды за I полугодие текущего года в размере 2 руб. на акцию (текущая доходность 3,8%) с закрытием реестра 11 октября. Выплаты будут осуществляться из нераспределенной прибыли прошлых лет, в то время как в I полугодии этого года "Селигдар" получил убыток по МСФО в размере 5,2 млрд руб. против убытка 7,3 млрд руб. годом ранее. Одна из причин убытка компании - "золотые" облигации, номинал которых привязан к цене драгоценного металла, что увеличивает оценку долговой нагрузки при росте золота и девальвации рубля, приводя к более слабой динамике бумаг "Селигдара" по сравнению с его конкурентами, отмечает аналитик.

На западных фондовых площадках в понедельник проходила сдержанная фиксация прибыли у важных сопротивлений. Участники ждали подведения итогов заседания ФРС, до которых наблюдатели смогут оценить данные по розничным продажам и промышленному производству США. В целом на рынках преобладают надежды на стабильное состояние американской экономики, что наряду с постепенным смягчением монетарных условий должно создать благоприятные условия для акций в среднесрочной перспективе. Индексы Мосбиржи и РТС развили пятничный отскок наверх и стремились к следующим важным сопротивлениям 2800 пунктов и 965 пунктов соответственно, стабилизация выше которых может предвещать еще одну волну как минимум краткосрочного роста.

"Российский рынок, возможно, переходит к надеждам на скорое завершение цикла ужесточения монетарных условий, но так как высокие процентные ставки в любом случае сохранятся как минимум до конца года, их негативный эффект может проявляться уже в отчетностях эмитентов за II полугодие, что особенно актуально для компаний с высокой долговой нагрузкой. Пока же участники ждут промежуточных дивидендов и отыгрывают более высокие цены на золото", - заключила представитель "Велес Капитала".

В Азии в понедельник подрос рынок акций Гонконга (Hang Seng прибавил 0,2%) и Австралии (ASX Australia прибавил 0,2%), остальные крупнейшие площадки закрыты на праздники. Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты по случаю праздника Осеннего равноденствия, Японии - по случаю Дня почитания пожилых людей. Тем временем, смешанная динамика индексов наблюдается в Европе (индексы CAC40 и FTSE подросли на 0,1-0,2%, DAX просел на 0,4%) и в США (индекс Dow к 18:50 МСК подрос на 0,3%, S&P500 и Nasdaq просели на 0,2-1%).

Промышленное производство в Китае в августе увеличилось на минимальные с марта 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило в субботу Государственное статистическое управление страны. Темпы роста снизились по сравнению с 5,1% в июле, а также оказались ниже среднего прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, который составлял 4,8%.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле, по данным ГСУ. Рост был отмечен по итогам девятнадцатого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 2,5%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 50 б.п. оценивается трейдерами почти в 50%, по данным CME FedWatch. Днем ранее оценка падала до 14%.

На нефтяном рынке в понедельник цены сохраняют оптимизм после подъема на минувшей неделе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $72,81 за баррель (+1,7% и -0,5% в пятницу), октябрьская цена WTI - $70,06 за баррель (+2,1% и -0,5% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,8%, WTI - на 1,5%. Поддержку котировкам оказали опасения сокращения поставок из-за прошедшего по Мексиканскому заливу урагана "Франсин". Добыча в регионе постепенно восстанавливается, однако порядка четверти добывающих мощностей по-прежнему не работает.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на пять и составило 488 единиц. Число газовых установок повысилось на три и составило 97.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+19,6%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+13,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+9,7%, до 185,32 рубля), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+9,7%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (+7%), бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,8%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+5,3%), ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (+4,9%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+4,8%).

Акционеры ПАО "Ашинский металлургический завод", больше 20 лет не платившего дивиденды (метзавод не платил дивиденды с 1999 года), на внеочередном заочном собрании в четверг одобрили решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 77 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении предприятия. Общая сумма начисленных дивидендов - 38 млрд 381,021 млн рублей, на выплату будет направлена чистая прибыль за первое полугодие 2024 года и нераспределенная прибыль прошлых лет. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 28 сентября.

Подешевели акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-3,7%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,01 млрд рублей (из них 12,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,97 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 9,59 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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