Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики в ожидании сентябрьского заседания ЦБ

Москва. 12 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий итогов сентябрьского заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 18% годовых, считает большинство аналитиков. При этом некоторые эксперты допускают повышение ставки до 19-20% на ближайшем заседании. ЦБ в июле, повысив ключевую ставку с 16% до 18%, отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях. Такой сигнал означает, что повышение ставки на следующем заседании не предопределено, оно будет зависеть от поступающих данных, сообщил в конце августа зампред Банка России Алексей Заботкин. Он добавил, что общий баланс аргументов за повышение и за неизменность ставки с момента июльского заседания существенно не изменился.

Американские фондовые индексы благодаря покупавшим "на низах" развернулись в плюс по итогам торгов в среду, инвесторы также оценивали статданные и новости компаний. Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе увеличились на 2,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны. Таким образом, темпы роста снизились по сравнению с 2,9% в июле и оказались минимальными с февраля 2021 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали ослабления инфляции в августе до 2,5%, респонденты Trading Economics - до 2,6%.

По мнению рейтингового агентства Fitch, цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС) скоро начнется, но в следующем году ее процентные ставки будут оставаться ограничительными, а их снижение слабо повлияет на экономический рост. "Долгожданный цикл смягчения Федрезерва уже близко, но Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) будет осторожен после инфляционных трудностей последних нескольких лет, - написал во вторник главный экономист Fitch Брайан Култон. - Темпы снижения ставок будут мягкими, а смягчение ДКП не будет сильно способствовать ускорению роста ВВП в следующем году".

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в четверг после подъема Уолл-стрит накануне. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,3%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 3,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9%.

В свою очередь цены на нефть продолжают умеренно повышаться в четверг после уверенного роста по итогам предыдущей сессии на фоне приостановки значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин". Этой ночью ураган обрушился на побережье Луизианы. По официальным данным, порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе были остановлены в связи с его приближением. В четверг трейдеры также ждут публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства по нефтяному рынку.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $71,45 за баррель, что на 1,19% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 2,1%, до $70,61 за баррель, минимума с июня 2023 года. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились в цене к этому времени на 1,14%, до $68,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 2,4%, до $67,31 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 сентября практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,469 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,764 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,05% и составил 104,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 917,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,79%), "Новотранс-001Р-03" (-0,55%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,35%), а в лидерах роста - облигации "РЖД-32" (+0,29%), "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-002Р-03" (+0,21%) и "МТС-001P-23" (+0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П12 с 5 млрд рублей до 8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 сентября. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке установлен в размере 150 базисных пунктов. Купоны по выпуску переменные и квартальные. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия. Техразмещение запланировано на 17 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторами после прохождения теста.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" планирует 19 сентября провести сбор заявок на ипотечные облигации серии БО-001P-45 с поручительством "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) объемом 3,9 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, рассчитываться как ключевая ставка Банка России (действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода) плюс спред. Ориентир спреда - не выше 100 базисных пунктов. Дата погашения займа - 2054 год (дата погашения последней закладной в пуле), ожидаемая дюрация - около 3,6 года. Техразмещение займа запланировано на 23 сентября.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" 8 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из величины ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 375 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 11 октября. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Солид-лизинг" установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых. Компания разместила заем объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года в сентябре 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых. Размер ставки 2-7-го купонов определяются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4%. Купоны полугодовые.

ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 11-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 21% годовых. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 300 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-60-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% от номинала - в дату выплаты 60-го купона.

ООО "СУЭК-финанс" установило ставку 11-го купона облигаций серии 001P-03R на уровне 2,1% годовых. Десятилетний выпуск на 21 млрд рублей компания разместила в сентябре 2019 года по ставке 7,5% годовых. Ставка текущего купона - 2% годовых, по выпуску 24 сентября предстоит исполнение оферты. В рамках предыдущих двух оферт компания выкупила около 93% займа. На дату принятия решения об определении размера купонного дохода невыкупленными остаются бумаги на 1 млрд 466,494 млн рублей.

Альфа-банк выкупил в рамках оферты 5 млн 530,095 тыс. облигаций серии БО-39 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 55,3% займа. Пятнадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в марте 2018 года по ставке полугодового купона 7,35% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в сентябре 2027 года - 18,3% годовых.

ООО "Микро капитал Руссия" выкупило по оферте 664,722 тыс. облигаций 2-й серии по цене 94% от номинала, что составляет 13,34% эмиссии. Эмитент размещал двухлетний выпуск объемом 4,98 млрд рублей с марта по июнь 2023 года. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 12% годовых до погашения.