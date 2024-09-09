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09 сентября 2024 года 15:32

Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем на фоне повышательной коррекции цен на нефть после обвала на прошлой неделе

Москва. 9 сентября. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем в понедельник после роста при открытии торгов. Рубль развернулся вверх и укрепляется на фоне повышательной коррекции цен на нефть после обвала на прошлой неделе и в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,611 руб., что на 1,2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 47 копеек, до 90,37 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 20 копеек, до 99,41 руб./EUR1.

Вероятна повышенная волатильность курса пары "юань-рубль" в ближайшие дни, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. Фундаментально российская валюта выглядит очень сильно, но курс рубля зависит от наличия юаней в стране в данный конкретный день, отмечает эксперт в комментарии.

Прогнозный диапазон для пары "доллар-рубль" на ближайшие дни составляет 89-91руб./$1, для пары "евро-рубль" - 98-100 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Одно из ожидаемых событий недели - предстоящее решение российского регулятора по ключевой ставке, которое в краткосрочной перспективе способно оказать поддержку рублю, - отмечает эксперт. - Наметившееся снижение темпов экономического роста пока не приводит к изменению баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков в пользу последних. В качестве базового сценария предполагаем повышение ставки в сентябре вплоть до 20% с разворотом цикла высоких ставок в сторону понижения не ранее второго квартала 2025 года. Между тем объявление ОПЕК+ о продлении добровольных сокращений добычи нефти вызвало волатильность цен на "черное золото". В центре внимания на российском рынке - сокращение крупнейшими экспортерами в августе продаж валюты до $11,9 млрд. В числе оптимистичных для рубля новостей - свежие данные о росте более чем в полтора раза нефтегазовых доходов РФ с начала года".

Курс рубля на текущей неделе будет находиться вблизи уровня 12,50-12,75 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"После завершения налогового периода предложение юаней на Мосбирже снизилось, а с пятницы объем чистых продаж юаней Банком России сократился с 7,3 млрд до 0,2 млрд руб./день, - напоминают аналитики. - Одновременно, впрочем, рубль по итогам недели заметно укрепился против доллара и евро. В понедельник курс CNY/RUB находится у 12,6 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях курс, вероятно, продолжит находиться вблизи 12,50-12,75 руб./юань".

Нефтяные цены на прошлой неделе резко упали. По мнению экспертов банка, давление на котировки оказывают усилившиеся опасения рецессии, которые лишь отчасти компенсировались решением ОПЕК+ перенести сроки начала наращивания добычи с октября на декабрь. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $72 за баррель. На динамику нефти на этой неделе повлияет публикация месячных прогнозов МЭА и ОПЕК и данных по инфляции в США. В целом цены на нефть пока могут задержаться ниже $74 за баррель, полагают в банке.

Цены на нефть эталонных марок растут днем в понедельник на новых сигналах напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $71,86 за баррель, что на 1,14% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на 1,24%, до $68,5 за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк потерял 7,6%, североамериканский - 8%.

Израиль нанес удары в воскресенье вечером по пяти военным объектам в центральной Сирии, сообщают сирийские СМИ. Нападение совершили три группы, целью которых были военные объекты в Мисьяфе в центре страны.

Кроме того, на прошлой неделе восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавших постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнется в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут вспять".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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