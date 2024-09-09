Наиболее вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 18% в сентябре - банк "Санкт-Петербург"

Наиболее вероятным сценарием в текущий момент является сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 18% годовых с перспективами ее повышения в конце октября 2024 года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Главным событием недели для рынка РФ, несомненно, будет пятничное заседание Банка России (13 сентября). Пока наиболее вероятным сценарием видится сохранение ключевой ставки у 18% годовых, но с перспективами ее повышения в конце октября. При этом до заседания инвесторы еще успеют оценить полные месячные данные по инфляции за август и сентябрьские ценовые ожидания бизнеса", - отмечают эксперты в комментарии.

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