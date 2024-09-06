Рынок акций РФ завершил пятницу консолидацией, неделю закрыл в "минусе" по индексу МосБиржи

Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу консолидацией при смешанной динамике цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent упала к $71 за баррель); индекс МосБиржи закрыл сессию чуть выше 2620 пунктов, лидировали расписки Globaltrans (+3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2623,37 пункта (+0,1%), индекс РТС - 920,06 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 сентября, составил 89,8225 руб. (+11,81 копейки).

За неделю индекс МосБиржи просел на 1%, индекс РТС прибавил 0,5%; официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 1,36 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +0,9% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%).

Как отмечает эксперт "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, индекс МосБиржи на неделе на коррекционном отскоке протестировал 2660 пунктов, но закрепиться там не смог, что означает риск нового снижения - рынок может просесть к 2540 пунктам на следующей неделе, которая может быть омрачена тревожными ожиданиями по очередному заседанию ЦБ РФ. Индекс МосБиржи вполне может пережить "качели" в рамках 2540-2710 пунктов, при этом фактором роста могут стать позитивные данные по недельной инфляции, заявления представителей ЦБ РФ и отчет Сбербанка за 8 месяцев.

"В целом есть надежда, что "дно" падения пройдено, навес продаж ушел, рынок продолжит восстановление. Что касается заседания ЦБ РФ, то ожидаем сохранения ключевой ставки в сентябре на уровне 18% годовых. Прогноз индекса МосБиржи на 9 сентября - 2620-2650 пунктов", - считает Рокотянская.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, российский рынок акций завершил волатильную торговую неделю умеренным снижением. Индекс МосБиржи во вторник опускался ниже 2513 пунктов, обновив минимум 2024 года, однако в середине недели пытался отыграть позиции и завершил пятидневку выше 2620 пунктов. Глобально индекс МосБиржи остается на уровнях мая 2023 года, скорректировавшись с максимумов 2024 года на 26%, а долларовый РТС на текущей неделе опускался ниже уровней осени 2022 года (в понедельник индикатор локально уходил ниже 878 пунктов).

Котировки акций остаются под прессингом жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки (18%), очередное решение по которой будет принято уже в следующую пятницу. Ранее регулятор в макроэкономическом бюллетене в очередной раз отметил высокие темпы роста цен (сезонно-сглаженный рост цен на товары и услуги составил 16,1%), а в качестве аргументов за сохранение жесткой риторики могут говорить рост инфляционных ожиданий населения (+12,9% в августе) и компаний в сегменте розничной торговли, рост портфеля корпоративных кредитов. Дополнительное давление на широкий рынок акций оказала негативная динамика на нефтяном рынке, отмечает Алексеев.

Ключевым событием недели на российском рынке стала публикация данных по инфляции: недельный рост цен снизился на 0,02%, а с начала года составил 5,17%. Именно это событие оказало позитивное влияние на фондовый рынок, однако стоит помнить, что август имеет сезонно низкие показатели роста цен, а финальные данные по месяцу будут опубликованы 11 сентября, напомнил эксперт.

Нефть Brent в пятницу продолжила терять позиции и вышла вниз из коридора $72-90 за баррель. В течение недели влияние на сырье оказывала вышедшая макростатистика по обрабатывающей промышленности (две ведущие мировые экономики США и Китай продолжают замедляться), а также ожидания восстановления добычи в Ливии. Договоренности ОПЕК+ об отсрочке увеличения добычи нефти на два месяца, как и данные о сокращении запасов сырья в США, не оказали поддержки ценам во второй половине недели, заключил представитель УК "Первая".

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сентябрьское заседание ЦБ РФ может стать точкой разворота рынка.

Рынок перед заседанием ЦБ РФ на следующей неделе и вероятным повышением ключевой ставки сохранил волатильность и пытался отвоевать часть позиций, но остановил рост у сопротивлений 2650 пунктов и 950 пунктов по индексам МосБиржи и РТС. В течение недели можно было наблюдать сильные движения в отдельных бумагах, в частности, в "Сегеже Групп", акции которой отступили от локальных минимумов после сообщений о намерении АФК "Система" увеличить долю в компании в рамках допэмиссии.

Котировки расписок "РусАгро" (MOEX: AGRO) (+3,6%) в пятницу восстанавливались вслед за падением ранее на неделе. Акционеры компании в пятницу проводят собрание по ее редомициляции. Глава "Совкомфлота" в конце недели заявил, что руководство пока не обсуждало вопрос выплаты промежуточных дивидендов, который может быть рассмотрен в октябре. Расписки Globaltrans коррекционно выросли после падения в течение недели, вызванного новостями об отсутствии перспектив выплаты дивидендов в ближайшем будущем. "Русал" начал день снижением после сообщений об отказе от выплаты дивидендов за I полугодие, но позже по ходу сессии стало известно, что в ноябре совету директоров компании будут представлены предложения о проведении обратного выкупа акций, отмечает аналитик.

Котировки нефти Brent упали до самого низкого значения с марта 2023 года и смотрят на психологически важный уровень $70 за баррель после подтверждения тенденции к сокращению активности в секторах производства Китая, США и еврозоны. На следующей неделе стоит обратить внимание на ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА по рынку, настрой которого на данный момент остается "медвежьим", констатирует Кожухова.

На западных фондовых площадках в пятницу продолжались продажи, которые проходили в рамках фиксации прибыли у исторических максимумов на фоне слабых данных из сектора производства, а также некоторого охлаждения рынка труда США. Нельзя исключать, что период снижения процентных ставок ФРС совпадет с продажами акций из-за экономических опасений, пока же падение проходит в рамках достаточно сдержанной коррекции. Индексы МосБиржи и РТС завершили неделю ниже сопротивлений 2650 пунктов и 935 пунктов, а в ближайшие сессии перед пятничным заседанием ЦБ РФ вполне могут развить падение и уйти ниже 2500 пунктов и 900 пунктов. Если тон российского регулятора в отношении дальнейшей монетарной политики будет смягчен, сентябрьское заседание может стать отправной точкой для разворота рынка, заключила представитель "Велес Капитала".

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng закрылся без изменений), снизились Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,7-1,5%) и США (индексы к 18:50 МСК теряли 0,9-2,6% во главе с Nasdaq).

Потребительские расходы в Японии в июле упали на максимальные за полгода 1,7% относительно предыдущего месяца и выросли в годовом выражении впервые с апреля - на 0,1%, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 1,2% и сокращения второго на 0,2%, по данным Trading Economics.

Профицит счета текущих операций Южной Кореи в июле уменьшился до $9,13 млрд с максимальных с сентября 2017 года $12,26 млрд месяцем ранее, по данным Банка Кореи.

Объем промышленного производства в ФРГ в июле сократился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,3%, по данным Trading Economics.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в августе увеличилось на 142 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло всего на 89 тыс., а не на 114 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в Штатах в прошлом месяце снизилась до 4,2% с июльских 4,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост числа рабочих мест в августе на 165 тыс. и снижение безработицы до 4,2%.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены вернулись к снижению на сигналах ослабления глобальной экономической активности, усиливающие опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,12 за баррель (-2,2% и -0,01% накануне), октябрьская цена WTI - $67,64 за баррель (-2,2% и -0,05% в четверг).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали менее существенное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в США в августе. Кроме того, данные за предыдущие два месяца были пересмотрены с понижением, что говорит о продолжающемся спаде активности.

Некоторую поддержку рынку оказало решение стран ОПЕК+, участвующих в соглашении о добровольном ограничении добычи, отложить на два месяца наращивание производства нефти, планировавшееся на октябрь. Кроме того, данные Минэнерго США показали резкое снижение запасов в стране на прошлой неделе - на 6,873 млн баррелей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,44 млрд рублей (из них 9,52 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,82 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 5,05 млрд рублей на акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH)).