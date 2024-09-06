Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек" в районе 2630п по индексу МосБиржи

Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов перешел к консолидации, покупатели сократили активность из-за приближения выходных и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; индекс МосБиржи проторговывает область вокруг 2630 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2622,55 пункта (+0,04%), индекс РТС - 920,98 пункта (+0,04%); цены "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 сентября, составляет 89,7044 руб./$1 (+77,56 копейки).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,1% "префы").

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,1%).

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций вновь снижается, поэтому говорить о полноценном развороте рынка вверх еще очень рано.

"Мы неоднократно с мая видели такие попытки, большинство из которых заканчивалось лишь усилением распродаж. Однако сейчас открывать "шорты" очень рискованно. Львиная доля снижения рынка уже состоялась, цель падения - диапазон 2500-2600 пунктов - достигнут. Поэтому не исключаем, что до заседания совета директоров ЦБ 13 сентября рынок заляжет в волатильный боковик", - считает эксперт "Алор брокер".

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в пятницу можно назвать умеренно негативным, хотя цены на нефть пытаются расти. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются у достигнутых в середине недели минимумов с декабря 2023 года $72,67 и $69,21 за баррель соответственно, несмотря на оптимистичные фундаментальные сигналы в виде готовности ОПЕК+ на 2 месяца отсрочить увеличение нефтедобычи, ранее запланированное на октябрь.

В РФ на корпоративном фронте "Русал" решил не выплачивать промежуточные дивиденды за I полугодие текущего года, что может стать локальным негативом для компании. Уже через неделю ЦБ РФ проведет очередное заседание, относительно итогов которого сохраняется некоторая интрига: на рынке не исключают в том числе возможного сохранения ключевой ставки на уровне 18%, отмечает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2580-2630 пунктов.

"Допускаем возобновление снижения. Считаем, что сегодня фиксация прибыли со стороны спекулянтов может продолжиться. В пользу снижения российского рынка может сыграть негативный внешний фон: стоимость Brent опустилась ниже $73 за баррель", - считает он.

Накануне индекс МосБиржи достиг отметки 2660 пунктов, но в итоге откатился от нее. По итогам дня динамика акций оказалась разнонаправленной. Под выраженным давлением были бумаги из транспортного сектора. Также ощутимо просели акции финансовых компаний. Акции Сбербанка не смогли дойти до важного уровня 260 руб., в итоге полностью растеряв весь дневной рост. Среди бумаги из нефтегазового сегмента выделились ростом акции "Газпрома" и "Транснефти" (MOEX: TRNF), но просели бумаги "Сургутнефтегаза" после бурного роста днем ранее. Лидерами торгов стали акции "Сегежи Групп", подскочившие на 24%, в отсутствие объективных причин. В этих бумагах еще возможен "апсайд" на 5%, после чего может последовать неизбежная коррекция, считает Головинов.

В США в четверг снизились индексы акций Dow Jones (-0,5%) и S&P 500 (-0,3%), подрос Nasdaq (+0,3%), инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до минимальных за семь недель 227 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 232 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 230 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным агентства Bloomberg.

Показатель остается существенно выше среднего уровня текущего года, отмечает Trading Economics.

Между тем производительность труда в США во втором квартале выросла на 2,5% в поквартальном выражении, а стоимость рабочей силы увеличилась на 0,4%, согласно окончательным данным министерства. Эксперты ожидали рост первого показателя на 2,4% и повышение второго на 0,8%, по данным Trading Economics. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 2,3% и рост стоимости рабочей силы на 0,9%.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал минимальное с января 2021 года увеличение числа рабочих мест в частном секторе США - на 99 тыс. в августе. Консенсус-прогноз предусматривал рост количества рабочих мест на 145 тыс. Июльский показатель пересмотрен до 111 тыс. со 122 тыс.

В пятницу Минтруда опубликует августовские данные о безработице и занятости. Эксперты в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в Штатах на 160 тыс. (после повышения на 114 тыс. в июле) и снижения безработицы до 4,2% с 4,3%.

Если этот долгожданный отчет окажется хуже прогнозов, сентябрьская коррекция на американском рынке акций может начаться уже в пятницу, считает технический стратег Goldman Sachs Скотт Рабнер.

Последние две недели сентября исторически являются худшим периодом для индекса S&P 500 за весь год, отметил он, указав, что в последние четыре года коррекция затрагивала и индекс Nasdaq.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3-1%).

Потребительские расходы в Японии в июле упали на максимальные за полгода 1,7% относительно предыдущего месяца и выросли в годовом выражении впервые с апреля - на 0,1%, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 1,2% и сокращения второго на 0,2%, по данным Trading Economics.

Профицит счета текущих операций Южной Кореи в июле уменьшился до $9,13 млрд с максимальных с сентября 2017 года $12,26 млрд месяцем ранее, по данным Банка Кореи.

Объем промышленного производства в ФРГ в июле сократился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,3%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются скорректироваться вверх, но завершают неделю в "минусе" и вблизи многомесячных минимумов на опасениях по поводу мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,11 за баррель (+0,6% и -0,01% накануне), октябрьская цена WTI - $69,55 за баррель (+0,6% и -0,05% в четверг).

Накануне восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнется в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут вспять".

Тем временем, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,873 млн баррелей. Падение фиксируется по итогам девятой недели из последних десяти и оказалось максимальным с конца июня. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,2 млрд рублей (из них 2,22 млрд рублей пришлось на акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH), 1,95 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 1,38 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).