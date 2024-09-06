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06 сентября 2024 года 09:05

Brent торгуется у $72,8 за баррель

Индексы США в основном снизились по итогам торгов в четверг. Рынки акций стран АТР снижаются, исключение - Австралия. Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до минимальных за семь недель 227 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 232 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 230 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным агентства Bloomberg.

Показатель остается существенно выше среднего уровня текущего года, отмечает Trading Economics.

Между тем производительность труда в США во втором квартале выросла на 2,5% в поквартальном выражении, а стоимость рабочей силы увеличилась на 0,4%, согласно окончательным данным министерства.

Эксперты ожидали рост первого показателя на 2,4% и повышение второго на 0,8%, по данным Trading Economics. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 2,3% и рост стоимости рабочей силы на 0,9%.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал минимальное с января 2021 года увеличение числа рабочих мест в частном секторе США - на 99 тыс. в августе. Консенсус-прогноз предусматривал рост количества рабочих мест на 145 тыс. Июльский показатель пересмотрен до 111 тыс. со 122 тыс.

В пятницу Минтруда опубликует августовские данные о безработице и занятости. Эксперты в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в Штатах на 160 тыс. (после повышения на 114 тыс. в июле) и снижения безработицы до 4,2% с 4,3%.

Если этот долгожданный отчет окажется хуже прогнозов, сентябрьская коррекция на американском рынке акций может начаться уже в пятницу, считает технический стратег Goldman Sachs Скотт Рабнер.

Последние две недели сентября исторически являются худшим периодом для индекса S&P 500 за весь год, отметил он, указав, что в последние четыре года коррекция затрагивала и индекс Nasdaq.

Акции поставщика услуг оптоволоконного интернета Frontier Communications (SPB: FTR) подешевели на 9,5% по итогам торгов в четверг после официальных новостей о его покупке за $20 млрд оператором связи Verizon Communications (SPB: VZ), капитализация которого снизилась на 0,4%. Днем ранее бумаги Frontier взлетели на 38% на слухах об интересе со стороны Verizon.

Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) сократил рыночную стоимость на 6%. Средняя точка его прогнозного диапазона для скорректированной прибыли на текущий финквартал оказалась чуть ниже ожиданий рынка.

Котировки бумаг Casey''s General Stores (SPB: CASY) повысились на 7,4%. Сеть магазинов шаговой доступности увеличила квартальную чистую прибыль на 6,5%. При этом выручка экспертных прогнозов не оправдала.

ADR китайского производителя электромобилей NIO (SPB: NIO) подскочили в цене на 14,4% на сильной отчетности.

Рыночная стоимость бюджетного авиаперевозчика JetBlue выросла на 7,2% благодаря улучшению его прогноза выручки на третий квартал.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,54% и составил 40755,75 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,3% - до 5503,41 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,25% и составил 17127,66 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в пятницу, инвесторы оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,1%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют акции China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), дешевеющие на 6,1%.

Рыночная стоимость PetroChina Co. (SPB: 857) уменьшается на 2,9%, China Merchants Bank - на 2,7%, Xinyi Solar Holdings - на 2,2%, Nongfu Spring - на 2%.

Бумаги Link Real Estate Investment Trust дорожают на 3,6%, Haidilao International Holding - на 2,7%, CK Asset (SPB: 1113) - на 2,6%, Henderson Land Development - на 2,4%, Sunny Optical Technology - на 2,1%.

Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 0,7%.

Потребительские расходы в Японии в июле упали на максимальные за полгода 1,7% относительно предыдущего месяца и выросли в годовом выражении впервые с апреля - на 0,1%, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 1,2% и сокращения второго на 0,2%, по данным Trading Economics.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене акции Rakuten (-6,3%).

Рыночная стоимость Hitachi Ltd.понижается на 4,5%, Mitsubishi Heavy Industries - на 4,2%, Keyence - на 4,1%, Kawasaki Heavy Industries - на 3,8%.

Цена бумаг M3 Inc.растет на 6,9%, Shiseido - на 4,8%, Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. - на 3,7%, Aeon - на 3,3%, Konami - на 3,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 1,1%.

Профицит счета текущих операций Южной Кореи в июле уменьшился до $9,13 млрд с максимальных с сентября 2017 года $12,26 млрд месяцем ранее, по данным Банка Кореи.

Цена акций Posco сокращается на 3,7%, SK Hynix - на 2,3%, Korean Air Lines - на 0,5%, Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

Объемы жилищного кредитования в Австралии в июле выросли на 2,9% в помесячном сравнении, до максимальных за два года 18,88 млрд австралийских долларов ($12,7 млрд), сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). В июне они увеличились на пересмотренный вверх 1%. Рынок в среднем ожидал такого же подъема и в позапрошлом месяце.

Macquarie наращивает рыночную стоимость на 2,2%, ANZ - на 1,6%, Westpac - на 1,5%.

Капитализация BHP понижается на 1,1%, Rio Tinto - на 0,5%.

Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром в пятницу, но завершают неделю в минусе и вблизи многомесячных минимумов на опасениях по поводу мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск составляет $72,82 за баррель, что на $0,13 (0,18%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на 1 цент, до $72,69 за баррель, обновив минимум с июня 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,12 (0,17%), до $69,27 за баррель. В четверг котировки этих фьючерсов опустились на 5 центов, до $69,15 за баррель, что является минимумом с 12 декабря прошлого года.

Накануне восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнется в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут вспять".

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,873 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики. Падение фиксируется по итогам девятой недели из последних десяти и оказалось максимальным с конца июня. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

"Цены на нефть в четверг существовали в отрыве от реальных данных по спросу и предложению", - сказал старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. По его словам, рынок тревожит пятничный отчет о рынке труда США и перспектива более резкого, чем ожидалось, замедления американской экономики.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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