Рубль утром немного слабеет в паре с юанем после сильного коррекционного повышения накануне

Москва. 6 сентября. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в пятницу, рубль слабеет после сильного коррекционного повышения накануне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,531 руб. (+3,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,56 коп. выше уровня действующего официального курса.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков, в течение августа внебиржевой курс юаня к рублю значительно превышал биржевой курс, причиной чего могли быть затруднения с перечислением купленного на биржевых торгах юаня в китайские банки-корреспонденты после введения западных санкций против Московской биржи. По его словам, разрыв в котировках достигал 5-6%.

"Однако 3 сентября курс юаня на внебиржевом рынке стал падать, сближаясь с курсом юаня на биржевых торгах. 4 сентября ситуация повторилась с той лишь разницей, что биржевой курс юаня стал резко повышаться. Рост в течение дня составлял более 5%, и биржевой курс вплотную приблизился к курсу внебиржевого рынка. Возможной причиной таких событий могла стать появившаяся возможность перевода купленной на биржевом рынке валюты на внебиржевой рынок. Дефицит юаней на биржевых торгах 4 сентября привел в росту доходности по операциям РЕПО с юанем до 200% годовых, а по операциям SWAP - до 300% годовых. 5 сентября проблема с ликвидностью исчезла и ставки по РЕПО снизились до обычных значений в 5-6%", - говорит Черняков.

ЦБ объявил о запуске нового инструмента постоянного действия по предоставлению юаней - сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день - в январе 2023 года с целью помочь валютной ликвидностью кредитным организациям, когда доступ к ней затруднен по не зависящим от них причинам.

Кроме того, данный инструмент направлен на поддержку отдельных сегментов валютного рынка, в том числе на ограничение волатильности курсов и процентных ставок по данной иностранной валюте в случае возникновения временных дисбалансов.

С 7 августа ЦБ увеличил лимит продажи юаней в рамках проведения операций "валютный своп" с 25 до 30 млрд юаней в день. Сильное увеличение продажи валюты на Московской бирже в рамках операций "валютный своп" пришлось на период с 28 августа по 5 сентября. В эти дни Банк России продавал от 25 до 35 млрд юаней в день, 4 сентября - 29,2 млрд юаней, 5 сентября - 29,7 млрд юаней, в то время как в предыдущие дни объем операций не превышал 15 млрд юаней в день.

Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 331,4 млрд рублей, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

За семь месяцев, по уточненным данным министерства, бюджет был исполнен с дефицитом 1,098 трлн рублей (предварительная оценка Минфина составляла 1,362 трлн рублей). Таким образом, в августе предварительно наблюдался профицит в размере 767 млрд рублей.

Доходы за восемь месяцев были на уровне 23 трлн 028,9 рублей, расходы - 23 трлн 360,4 рублей.

Ненефтегазовый дефицит составил 7,887 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы в январе-августе были на уровне 7,555 трлн рублей, ненефтегазовые - 15,474 трлн рублей.

В первом полугодии, по уточненной оценке Минфина, дефицит составил 602,4 млрд рублей (была учтена информация о суммах, подлежащих зачету в счет налогов и сборов, зачисляемых в федеральный бюджет, в рамках механизма ЕНС). Таким образом в июле дефицит был в размере 496 млрд рублей.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу, но завершают неделю в минусе и вблизи многомесячных минимумов на опасениях по поводу мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляет $72,98 за баррель, что на 0,41% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на 0,35%, до $69,38 за баррель.

Накануне восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнется в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут вспять".

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,873 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики. Падение фиксируется по итогам девятой недели из последних десяти и оказалось максимальным с конца июня. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.