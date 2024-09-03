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03 сентября 2024 года 19:31

Рынок акций РФ упал ниже 2525п по индексу МосБиржи во главе с МКБ после локальной коррекции

Москва. 3 сентября. Рынок акций РФ во вторник завершил основные торги снижением рублевых цен blue chips вслед за упавшей нефтью (ноябрьский фьючерс на Brent откатился к $74 за баррель), индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2525 пунктов во главе с бумагами Московского кредитного банка (-7,2%) и расписками Globaltrans (-6,6%) после дневного коррекционного отскока выше 2600 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2524,38 пункта (-0,8%, максимум сессии - 2603,01 пункта), индекс РТС подрос до 897,44 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 сентября, составил 88,6118 руб. (-1,3895 рубля).

Подешевели также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3,1%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,6% и -2,4% "префы"), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -1,5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года уменьшился на 1,7%, до 125,4 трлн рублей со 127,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с июлем 2024 года объем торгов сократился на 2,1%, со 128,0 трлн рублей.

Подорожали во вторник акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, рынок акций РФ во вторник попытался показать отскок, на что указывали сильная техническая перепроданность рынка и старт ВЭФ. Однако коррекция вверх к вечеру вновь сменилась откатом, индекс МосБиржи нацелился на тестирование рубежа 2500 пунктов.

"Фундаментально текущие уровни интересны для наращивания длинных позиций во многих акциях, однако рынок все еще находится под давлением негативных факторов и ожиданий. Неизвестно, закончились ли распродажи со стороны нерезидентов, следует обратить внимание на поведение рынка вблизи психологически важной отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Негативный новостной фон может наблюдаться также в связи с предстоящим заседанием ЦБ РФ. Также очень плохую динамику демонстрирует нефть Brent, упавшая ниже $74,5 за баррель - важного уровня поддержки, от которого котировки "отбивались" много раз с августа 2021 года", - отмечает эксперт.

В среду рынок будет ждать свежих данных по недельной инфляции. По индексу МосБиржи ожидается движение в диапазоне 2500-2600 пунктов. В случае пробоя 2500 пунктов вероятен дальнейший спуск к 2445 пунктам, считает Рокотянская.

Как отмечает управляющий активами компании "КИТ Финанс Брокер" Василий Копосов, рынок акций и облигаций находится под давлением, и ключевая ставка ЦБ РФ играет в этом немаловажную роль. Большое влияние на рынок оказало повышение ставки в июле 2024 года, что стало болезненным моментом для рынка акций, который с тех пор демонстрирует снижение. Повлиял не столько сам факт повышения ставки, сколько обновление прогноза ЦБ РФ о готовности поддерживать двузначные процентные ставки не только в этом году, но и в следующем. Соответственно, можно получать двухзначную доходность в инструментах фиксированной доходности и не брать на себя риск рынка акций.

Перспективы дивидендных баз (чистая прибыль, денежный поток) тоже не совсем хорошие, так как некоторые компании испытывают сложности на фоне роста процентных расходов и стоимости инвестпрограмм, которые влияют на свободный денежный поток, полагает эксперт.

Если из статистики не будет следовать, что инфляция замедляется, экономика РФ охлаждается, также не будут радовать данные с рынка труда, то ЦБ вполне может в сентябре поднять ставку до 19% или 20% годовых. Если же ставка останется неизменной, это будет позитивно воспринято рынком акций, считает Копосов.

По словам инвестиционного стратега компании "Алор Брокер" Павла Веревкина, во вторник широкий рынок в моменте отскакивал вверх на 2%, и многие участники торгов интерпретировали это как возможное "дно" рынка. Локальный отскок не стал сюрпризом и полностью укладывается в текущую техническую картину.

Потенциал отскока - область 2645-2690 пунктов по индексу МосБиржи. Тем не менее, среднесрочный нисходящий тренд сохраняется, что указывает на возможность дальнейшего снижения рынка. Важно отметить, что пока не наблюдалось панических продаж и массовых маржин-коллов, считает эксперт.

Даже после падения акции Сбербанка не представляют интереса для инвестиций. Рынок, похоже, игнорирует возможность рецессии в российской экономике, вызванную высокой ключевой ставкой ЦБ РФ, и продолжает покупать бумаги, основываясь на результатах прошлого года. Текущие финансовые показатели Сбербанка выглядят сильно, но это может быть связано с эффектом "зеркала заднего вида". Влияние высокой ключевой ставки ЦБ на финансовые результаты банков станет заметно только через 3-4 квартала, поэтому эффект от ставки в 16% будет виден в отчетах ближе к концу года, а от ставки в 18-20% - только в 2025 году, полагает эксперт.

Форвардная дивидендная доходность акций Сбербанка составляет около 13,5%, что ниже "безрисковой" доходности банковских вкладов или краткосрочных ОФЗ. При этом присутствуют риски резкого увеличения резервов из-за роста неплатежей по кредитам на фоне охлаждения экономики, что может привести к снижению чистой прибыли банка. В связи с этим прогноз по акциям Сбербанка пересмотрен с "нейтрального" до "умеренно негативного", заключил Веревкин.

Директор департамента корпоративных финансов АО "ИВА Партнерс" Артем Тузов отмечает, что акции Сбербанка торгуются ниже форвардных собственных средств банка, которые по итогам 2024 года при чистой прибыли в 1,5 трлн рублей могут составить 7 трлн рублей. Это достаточно редкий момент на рынке, когда можно купить акции Сбербанка ниже собственных средств.

"В такие моменты покупка акций Сбербанка на сроке 12 месяцев позволяет получить и достаточно высокий дивиденд, и одновременно рассчитывать на прирост стоимости акций Сбербанка к уровню собственных средств банка в пересчете на акцию. Сбербанк во втором полугодии может заработать меньше чем в I полугодии, что скажется на размере дивидендов. С другой стороны, половина от ожидаемых в 2024 году 1,5 трлн рублей уже заработана, поэтому риск вложений в бумаги банка вполне адекватен", - считает Тузов.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), просели Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE потеряли 0,9-1%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 1,1-2,3% во главе с Nasdaq).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с 46,8 пункта в июле, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 47,5 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник, с появлением игроков из США, цены ускорили снижение на опасениях по поводу роста китайской экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,03 за баррель (-4,5% и +0,8% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $70,58 за баррель (-4% к уровню пятницы).

Ливийская госкомпания National Oil Corp. объявила о наступлении форс-мажора на месторождении El-Feel, где добывается около 70 тыс. баррелей нефти в сутки.

На прошлой неделе власти на востоке Ливии приостановили добычу и экспорт нефти с подконтрольной им территории. В результате добыча в стране упала с 1 млн б/с до примерно 450 тыс. б/с. Падение добычи в Ливии может повысить вероятность увеличения поставок топлива со стороны ОПЕК+ в начале четвертого квартала, полагают аналитики.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-9,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-8%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-5,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-5,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,4% и -6,8% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-4,2%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,9%), акции ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,7%).

Выросли расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+11,7%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+8,3%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+6,5%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+4,8%), бумаги ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+4,5%), ПАО "Делимобиль" (MOEX: DELI) (+3,8%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+3,8%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 117,74 млрд рублей (из них 28,49 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 24,12 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 12,28 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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