"БКС МИ" подтверждает негативную оценку бумаг Globaltrans

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку депозитарных расписок Globaltrans, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Эмитент выпустил пресс-релиз, где сообщил, что не видит возобновления дивидендов в обозримом будущем. Для компании с денежной подушкой в 50 млрд рублей, а также длинной дивидендной историей, новость, конечно, негативная. У нас нет четкого понимания, что может означать "обозримое будущее" в категориях времени. Однако, возможно, пока инвесторам следует воспринимать Globaltrans как еще одну компанию без дивидендов, такие как "Юнипро", "ФСК-Россети" и пр. Денежные средства, судя по всему, Globaltrans направит на покупку новых полувагонов", - пишет эксперт инвесткомпании.

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