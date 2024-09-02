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02 сентября 2024 года 09:05

Brent торгуется около $76,3/барр.

Рынок акций США вырос по итогам торгов в пятницу на статданных и корпоративных новостях. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник утром.

Американские фондовые индексы активно выросли по итогам торгов в пятницу, участники рынка оценивали статданные из США и новости крупных компаний.

Расходы населения США в июле 2024 года поднялись на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы американцев увеличились на 0,3%, сообщило министерство торговли страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение расходов на 0,5%, доходов - на 0,2%.

Тем временем индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле вырос на 0,2% в помесячном и на 2,6% годовом выражении, как и в июне. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Между тем индекс потребительского доверия в США в августе повысился до 67,9 пункта с 66,4 пункта месяцем ранее. Предварительно сообщалось о росте индекса до 67,8 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали улучшения предварительной оценки до 68 пунктов.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в августе уменьшились до минимальных с декабря 2020 года 2,8% с 2,9% месяцем ранее, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 3%.

Акции Dell Technologies (SPB: DELL) подорожали на 4,3%. Компания увеличила чистую прибыль на 86% во втором квартале 2025 финансового года, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Autodesk Inc. (SPB: ADSK) увеличилась на 0,1%. Американский разработчик программного обеспечения для автоматизации проектирования увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 27%, выручку - на 12%.

Цена бумаг Alibaba Group Holding (SPB: BABA) в Нью-Йорке выросла на 2,9% на заключении китайского регулятора, что интернет-гигант отказался от монополистических практик. Это стало итогом масштабной трансформации, длившейся три года.

Рыночная стоимость производителя продуктов питания Tyson Foods (SPB: TSN) поднялась на 0,2%. Компания сообщила о назначении Курта Калавэя главным финансовым директором на постоянной основе. Ранее он временно исполнял обязанности финдиректора вместо Джона Тайсона, правнука основателя компании, который был дважды арестован за последние два года за правонарушения, совершавшиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,55% и составил 41563,08 пункта.

Лидерами роста в индикаторе стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 9,5% на сообщениях СМИ о том, что компания ведет консультации с инвестбанками, обсуждая различные сценарии, которые позволили бы ей преодолеть проблемы в бизнесе. В частности, рассматривается возможность отделения операций по производству чипов на заказ (Intel Foundry, литейные операции) от бизнеса по разработке чипов.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,01% - до 5648,4 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,13% и составил 17713,62 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в ходе торгов в понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК увеличился на 0,1%.

"Настроение на рынке неплохое, но есть некоторое ощущение тупика", поскольку инвесторы ведут себя осторожно в начале насыщенного событиями сентября, полагает аналитик Rakuten Securities Economic Research Institute Масаюки Дошида.

По его словам, первым испытанием для рынков станут данные о состоянии рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу. Публикация этих показателей месяц назад спровоцировала резко падение котировок акций по всему миру.

Аналитики также предупреждают, что иена может еще больше укрепиться по отношению к доллару США на ожиданиях сокращения разрыва в процентных ставках. Это, в свою очередь, будет являться ограничивающим фактором для роста японского фондового рынка, отмечает MarketWatch.

В понедельник растут котировки акций таких крупных компаний, как Advantest (+2,7%), SoftBank Group (+0,7%), Toyota Motor (+0,7%), Fast Retailing (+0,4%), Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) (+0,1%).

Между тем дешевеют бумаги Sony (-1,4%), Mitsubishi Heavy Industries (-0,7%), Sumitomo Pharma (-6,1%).

Цена акций Hamamatsu Photonics упала на 4,7%. Производитель оптических датчиков и электронных деталей объявил о том, что его акционер Toyota Motor планирует продать весь принадлежащий ему пакет Hamamatsu Photonics, который составляет около 5% находящихся в обращении бумаг компании.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщило статуправление. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня четвертый месяц.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции девелоперов, включая New World Development (-13%), China Overseas Land & Investment (-5,3%), China Resources Land (-5%) и Wharf Real Estate Investment (-4,6%).

Кроме того, бумаги пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC подешевели на 4,6%, автопроизводителя Lia Auto Inc. - на 4,4%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.- на 3,9%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,1%, интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Tencent (SPB: 700) - на 1,2% и 0,9% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК вырос на 0,5%.

Бумаги одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics прибавили в цене 0,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - 0,6%. Цена акций авиакомпании Korean Air Lines поднялась на 0,2%, сталелитейной Posco - на 6%.

При этом стоимость автопроизводителя Hyundai Motor упала на 3,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 1,1% и 1,7% соответственно.

Цены на нефть опускаются в понедельник на статданных из Китая, показавших усиление спада активности в промышленном секторе страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. Промышленный PMI находится ниже этого уровня четвертый месяц.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $76,33 за баррель, что на $0,6 (0,78%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,89 (2,4%), до $76,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,53 (0,72%), до $73,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,36 (3,1%), до $73,55 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 0,3%, WTI - на 1,7%. В августе снижение цен составило 2,4% и 5,6% соответственно, по данным Dow Jones.

Сигналы спада активности в промсекторе КНР усиливают ожидания ослабления спроса на энергоносители в стране, в то время как страны ОПЕК+ готовятся частично отказаться от добровольного ограничения добычи с октября.

Как сообщает Bloomberg, страны альянса по-прежнему намерены увеличить добычу на 180 тыс. баррелей в сутки со следующего месяца. На данный момент свидетельств того, что это решение может быть отложено, нет, отмечают источники агентства.

"У нас по-прежнему есть сомнения в том, что рынку нужны эти поставки, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Опасения в отношении перспектив спроса в Китае вряд ли исчезнут в обозримом будущем".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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