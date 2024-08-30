Факторов для смены направления движения цен ОФЗ-ПД по-прежнему нет - ПСБ

Факторов для смены направления движения котировок рублевых гособлигаций по-прежнему нет, стоит сохранять превалирующую долю флоатеров в портфеле, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Котировки ОФЗ продолжают плавно сползать, двигаясь к минимумам года - в четверг доходность индекса RGBI выросла на 2 б.п. (до 16,6% годовых). При этом объем торгов бумагами из индекса вырос с 8 до 12 млрд руб. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции повторил прежний сигнал, указав, что баланс аргументов в пользу повышения ставки и ее сохранения не изменился. При этом, хотя оперативные данные позволяют говорить о некотором замедлении роста спроса и кредитования, последовательного снижения текущих темпов роста цен регулятор пока не наблюдает, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, существенная вероятность дополнительного повышения ключевой ставки до конца 2024 года (не исключаем, что в сентябре может быть пауза) пока не позволяет говорить о росте привлекательности ОФЗ-ПД. По-прежнему рекомендуем сохранять превалирующую долю флоатеров в портфеле".

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