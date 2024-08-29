Акции ЛУКОЙЛа остаются привлекательными для покупки - "Т-Инвестиции"

Акции "ЛУКОЙЛа" остаются привлекательными для покупки, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

Результаты компании за второй квартал и первое полугодие 2024 года превзошли ожидания аналитиков "Т-Инвестиций" и консенсус-прогнозы. "У "ЛУКОЙЛа" большой запас ликвидных денежных активов и отрицательный чистый долг, - отмечается в комментарии. - Это значимый плюс в условиях высоких процентных ставок. Чистая прибыль увеличилась на фоне роста выручки и EBITDA, а также за счет процентов с депозитов. Эта статья доходов у "ЛУКОЙЛа" выросла более чем в два раза год к году и позволила частично нивелировать убыток от курсовых разниц".

Эксперты указывают, в этот раз компания полностью раскрыла движения денежных средств, что позволяет рассчитать возможные дивиденды за первое полугодие. Согласно дивидендной политике, "ЛУКОЙЛ" может выплатить 100% от скорректированного свободного денежного потока. "Исходя из опубликованных цифр, расчетный дивиденд за первое полугодие составляет 575 рублей на акцию (доходность 9,1%), - подчеркивают стратеги. - Однако в 2023 году нефтяник отклонялся целевого показателя и платил меньше, чем указано в дивидендной политике".

Аналитики "Т-Инвестиций" позитивно оценивают результаты "ЛУКОЙЛа" и сохраняют идею по покупке акций нефтяной компании.

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