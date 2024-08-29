Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Etalon на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций Etalon Group на уровне "покупать" на фоне опубликованной отчетности компании за 1П24 по МСФО, сообщается в комментарии аналитика Марии Лукиной.

"Etalon опубликовала отчетность за 1П24 по МСФО, немного пересмотрев результаты за 1П23. Выручка увеличилась на 71% г/г до 57,4 млрд руб., EBITDA составила 13,4 млрд руб., более чем удвоившись в годовом сопоставлении, - отмечает эксперт. - Рентабельность по EBITDA значительно улучшилась, увеличившись с 18% в 1П23 до 23,3%. Чистый убыток составил 1,5 млрд руб., сократившись относительно убытка в 2,1 млрд руб. годом ранее. Результаты Etalon Group на уровне выручки и EBITDA оказались чрезвычайно успешными в сопоставлении с 1П23 и даже лучше сильного 2П23. Показатели превысили наши прогнозы на 19% и 24% соответственно. Рентабельность по EBITDA достигла рекордных 23,3%, в основном благодаря сокращению расходов. Тем не менее затраты на содержание долга у компании по-прежнему ожидаемо велики, что отразилось в убытке: Etalon Group находится в активной фазе развития".

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