.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Etalon на уровне "покупать"
.
29 августа 2024 года 17:04
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Etalon на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций Etalon Group на уровне "покупать" на фоне опубликованной отчетности компании за 1П24 по МСФО, сообщается в комментарии аналитика Марии Лукиной. "Etalon опубликовала отчетность за 1П24 по МСФО, немного пересмотрев результаты за 1П23. Выручка увеличилась на 71% г/г до 57,4 млрд руб., EBITDA составила 13,4 млрд руб., более чем удвоившись в годовом сопоставлении, - отмечает эксперт. - Рентабельность по EBITDA значительно улучшилась, увеличившись с 18% в 1П23 до 23,3%. Чистый убыток составил 1,5 млрд руб., сократившись относительно убытка в 2,1 млрд руб. годом ранее. Результаты Etalon Group на уровне выручки и EBITDA оказались чрезвычайно успешными в сопоставлении с 1П23 и даже лучше сильного 2П23. Показатели превысили наши прогнозы на 19% и 24% соответственно. Рентабельность по EBITDA достигла рекордных 23,3%, в основном благодаря сокращению расходов. Тем не менее затраты на содержание долга у компании по-прежнему ожидаемо велики, что отразилось в убытке: Etalon Group находится в активной фазе развития". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ETALON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
29 августа 2024 года 19:46
Рынок акций РФ превысил 2700п по индексу МосБиржи благодаря росту бумаг Газпрома на финотчете, упала Сегежа
Москва. 29 августа. Рынок акций РФ завершил торги в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась в район $79,7 за баррель); индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов благодаря росту бумаг "Газпрома" (+5,7%) после выхода сильного отчета концерна за полугодие по МСФО. В лидерах падения второй день подряд выступили акции ПАО "Сегежа Групп" (-14,6%), обновившие минимумы после известий о планах компании провести SPO. читать дальше
.29 августа 2024 года 19:29
Рубль в четверг упал в паре с юанем на снижении активности экспортеров после вчерашней уплаты налогов
Москва. 29 августа. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которые в среду завершили августовское перечисление в бюджет налоговых выплат. Курс юаня в 19:00 мск составил 11,925 руб., что на 8,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.29 августа 2024 года 19:05
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина. "Отчетность "Газпрома" за 1П24 по МСФО преподнесла позитивный сюрприз и дала надежду на выплату дивидендов за 2024 год, - отмечает эксперт. - В 1П24 на... читать дальше
.29 августа 2024 года 18:44
Акции "ЛУКОЙЛа" остаются привлекательными для покупки, полагают аналитики "Т-Инвестиций". Результаты компании за второй квартал и первое полугодие 2024 года превзошли ожидания аналитиков "Т-Инвестиций" и консенсус-прогнозы. "У "ЛУКОЙЛа" большой запас ликвидных денежных активов и отрицательный... читать дальше
.29 августа 2024 года 18:29
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив акций "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК") и целевую цену на уровне 220 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Алексея Головинова. "Выручка компании в 1П24 увеличилась на 16,6%, достигнув отметки... читать дальше
.29 августа 2024 года 18:11
Активная инвестиционная фаза Etalon Group препятствует выплатам дивидендов, говорится в обзоре Альфа-банка. " Etalon Group представила финансовые результаты за 1П24 по МСФО лучше наших ожиданий. Выручка выросла на 71% г/г, до 57,4 млрд руб. благодаря сильным продажам в прошлые периоды. Девелопер... читать дальше
.29 августа 2024 года 17:44
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" и целевую цену на уровне 8395 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 33,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Вышедшая отчетность нефтяника за полугодие продемонстрировала... читать дальше
.29 августа 2024 года 16:32
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций Henderson и целевую цену на уровне 870 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 36% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка. "Henderson отчитался по МСФО за первое полугодие: год к году выручка... читать дальше
.29 августа 2024 года 16:03
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева. "ЛУКОЙЛ" отчитался за 1П24 по МСФО, впервые с 2021 годапредставив данные для расчета скорректированного свободного денежного потока... читать дальше
.29 августа 2024 года 15:34
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5620-5530 пунктов в четверг при негативном балансе рисков и высокой волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова. "Американские фондовые индексы демонстрируют разноплановую динамику, - указывает... читать дальше
.29 августа 2024 года 15:25
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на снижении активности экспортеров после вчерашней уплаты налогов
Москва. 29 августа. Китайский юань повышается на Московской бирже днем в четверг. Рубль дешевеет в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которые в среду завершили августовское перечисление в бюджет налоговых выплат. Курс юаня в 15:00 мск составил 11,915 руб., что на 7,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.29 августа 2024 года 15:06
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций NVIDIA Corp. со $120 до $140, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева. "NVIDIA представила сильный квартальный отчет и дала оптимистичный гайденс на следующий отчетный период, однако это не оправдало завышенные ожидания... читать дальше
.29 августа 2024 года 14:44
Возможно возвращение котировок акций "РусАла" к 40 руб. по мере улучшения рыночных настроений, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Производитель алюминия отчитался по МСФО за I полугодие. Выручка снизилась на 4,2% г/г, однако скорр. EBITDA подскочила в 2,7 раза, а чистая... читать дальше
.29 августа 2024 года 14:24
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МД Медикал Груп"(МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с целью 1000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,7%, стоп-приказ: 800 рублей, говорится в комментарии... читать дальше
.29 августа 2024 года 14:01
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг En+, сообщается в обзоре аналитика Матвея Тайца. "Как следует из представленной в четверг отчетности эмитента за 1П24 по МСФО, при снижении выручки на 3,6% (до $7 млрд) показатель EBITDA вырос на 43,8% г/г (до $1,5 млрд), а... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.