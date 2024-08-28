Цены евробондов РФ в среду демонстрируют слабую смешанную динамику, несмотря на небольшое снижение котировок UST

Москва. 28 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду демонстрируют слабую смешанную динамику, несмотря на небольшое снижение на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ незначительно сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене на 1,5 базисного пункта, до 71,49% от номинала (доходность подросла на 0,4 базисного пункта - до 9,0% годовых). Облигации с погашением в 2042 году, напротив, увеличились в цене на 0,7 базисного пункта, до 67,72% от номинала (их доходность опустилась на 0,1 базисного пункта, до 9,34% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 0,9 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос на 18,5 базисного пункта относительно вторника, подорожав до 57,35% от номинала (доходность опустилась на 2,8 базисного пункта и составила 9,78% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли относительно предыдущего торгового дня на 4 базисных пункта, до 71,83% от номинала (их доходность уменьшилась на 0,7 базисного пункта, составив 24,87% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году понизились на 9,1 базисного пункта - до 69,4% от номинала (доходность увеличилась на 7,2 базисного пункта - до 17,99% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подросли на 4,1 базисного пункта - до 67,83% от номинала (их доходность уменьшилась на 0,6 базисного пункта, до 14,12% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 38,4 базисного пункта - до 67,62% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом котировки US Treasuries в среду демонстрировали небольшое снижение в ожидании ключевой статистики недели. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система.

В минувшую пятницу глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что американский ЦБ готов к смягчению денежно-кредитной политики. Это утвердило трейдеров во мнении о том, что базовая процентная ставка будет снижена Федрезервом в сентябре.