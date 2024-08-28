"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Самолета с целью 1700 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ГК "Самолет" с целью 1700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,43%, стоп-приказ: 2300 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, в условиях сокращения льготной ипотеки и высоких процентных ставок компания может испытывать трудности как с обслуживание долга, так и с продажей новых квартир на этапе строительства.

"С технической точки зрения нисходящая тенденция ускоряется, возможна волатильная распродажа с мощным движением вниз. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2300 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13", - указывают в "Финаме".

ПАО ГК "Самолет" - одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Осуществляет полный бизнес-цикл: от приобретения земельного участка, проектирования и получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию готового объекта недвижимости.

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