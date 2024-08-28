Акции Группы Астра привлекательны для покупок - Газпромбанк Инвестиции

Акции "Группы Астра" привлекательны для покупок, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Группа представила отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года, продемонстрировав увеличение доходов на 58%. На наш взгляд, стратегия эмитента по утроению выручки за два года вполне достижима, основываясь на высоких темпах роста доходов компании. Также в апреле компания провела SPO, в результате чего доля акций в свободном обращении увеличилась с 5 до 15%. Это привело к значительному росту среднедневного объема торгов акциями. А после переводов бумаг в первый котировальный список, акции были добавлены в лист ожидания на включение в базу расчета индексов Московской биржи и РТС. Мы продолжаем позитивно смотреть на акции "Группы Астра" и считаем их инвестиционно привлекательными", - пишут эксперты сервиса в обзоре.

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