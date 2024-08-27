.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ во вторник демонстрируют небольшую смешанную динамику на фоне аналогичной ситуации на рынке UST
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июле составила 1,14%
Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
ЦБ объяснил новый запрет на операции с "грязными" российскими бумагами
Банк России выявил повышенную активность отдельных участников финансового рынка на фоне сообщений иностранных банков о возобновлении расконвертации депозитарных расписок российских эмитентов, т. е. переводе их в акции. В связи с этим ЦБ принял...
 
Кредиты: розница впервые показала признаки замедления
В июле впервые в этом году произошло снижение темпов роста кредитования физлиц, прирост объема новых кредитов оказался почти в пять раз ниже июньского. Об этом, как пишет "Коммерсантъ", свидетельствуют данные банков, опубликованные ЦБ. Согласно...
 
Самозанятым хотят запретить работать в сфере грузоперевозок
Около 70% грузоперевозчиков могут уйти с рынка - самозанятым хотят запретить работать в этой сфере, пишут "Известия". Поправки в законопроект о системе "ГосЛог" подготовлены ассоциацией "Грузавтотранс" и "Общественной потребительской инициативой"...
 
27 августа 2024 года 19:03

Цены евробондов РФ во вторник демонстрируют небольшую смешанную динамику на фоне аналогичной ситуации на рынке UST

Москва. 27 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрируют небольшую смешанную динамику на фоне аналогичной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году поднялись в цене на 2 базисных пункта, до 71,48% от номинала (доходность опустилась на 0,1 базисного пункта - до 9,0% годовых). Облигации с погашением в 2042 году упали в цене на 36 базисных пунктов и составили 67,71% от номинала (их доходность поднялась на 5,8 базисного пункта, до 9,34% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2,7 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году повысился на 0,3 базисного пункта относительно понедельника, подорожав до 57,17% от номинала (доходность опустилась на 0,1 базисного пункта и составила 9,81% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли относительно предыдущего торгового дня на 21,1 базисного пункта, до 71,77% от номинала (их доходность уменьшилась на 15,1 базисного пункта, составив 24,88% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году повысились на 0,9 базисного пункта - до 69,5% от номинала (доходность уменьшилась на 0,4 базисного пункта - до 17,92% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году поднялись в цене за день на 5,2 базисного пункта - до 67,78% от номинала (их доходность уменьшилась на 1 базисный пункт, до 14,11% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 13,9 базисного пункта - до 67,13% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрировали умеренную смешанную динамику в ожидании ключевой статистики недели. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система.

При этом рынки уверены, что ФРС снизит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании, однако вопросы продолжает вызывать возможный шаг снижения ставки.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 августа 2024 года 19:45
Рынок акций РФ во вторник возобновил снижением вслед за нефтью, индекс МосБиржи просел к 2730п
Москва. 27 августа. Попытки рынка акций РФ продолжить подъем утром во вторник завершились новыми распродажами из-за фиксации прибыли игроками на фоне проседающей после роста нефти (Brent опустилась к $80 за баррель), индекс МосБиржи откатился в район 2730 пунктов после утреннего роста до 2800 пунктов. Лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (-4,7%) и "Норникеля" (-4,2%), подросли на дивидендных новостях акции "Газпром нефти" (+2,4%).    читать дальше
.
27 августа 2024 года 19:09
Рубль во вторник понизился в паре с юанем на закрытии позиций после роста в предыдущие дни
Москва. 27 августа. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подешевел после предыдущих нескольких дней роста, так как компании-экспортеры в основном завершили подготовку к завтрашнему перечислению в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на среду, 28 августа.    читать дальше
.
27 августа 2024 года 19:03
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Полюса на уровне 14000 руб
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 14000 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии. "Золотодобывающая компания опубликовала позитивные финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Основные финансовые показатели выросли за счет...    читать дальше
.
27 августа 2024 года 18:42
Акции Полюса привлекательны для покупок - ПСБ
Акции "Полюса" привлекательны для покупок, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Компания отчиталась по МСФО за I полугодие и представила операционные результаты за этот период. Выручка золотодобытчика выросла на 16% г/г, скорр. EBITDA - на 20%, чистая прибыль подскочила почти...    читать дальше
.
27 августа 2024 года 17:52
"Финам" подтверждает нейтральную оценку перспектив цены акций Газпром нефти
"Финам" подтверждает нейтральную оценку перспектив цены акций "Газпром нефти" и целевую цену на уровне 749 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 11% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "СД "Газпром нефти" рекомендовал выплатить 51,96 руб. на акцию...    читать дальше
.
27 августа 2024 года 17:26
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Полюса на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Полюса" на уровне "покупать" с целевой ценой 15100 руб. за бумагу, говорится в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина. "Полюс" опубликовал операционные результаты и отчетность за 1П24 по МСФО, которые оказались в целом на уровне наших и...    читать дальше
.
27 августа 2024 года 17:02
Акции МТС-банка могут вырасти до 1800-1850 руб. до конца текущего года - Freedom Finance Global
Акции МТС-банка могут вырасти до 1800-1850 руб. до конца текущего года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Банк опубликовал во вторник сильные финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года, - отмечает эксперт. - Так, чистая прибыль...    читать дальше
.
27 августа 2024 года 16:32
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Акрона на уровне "продавать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Акрона" на уровне "продавать", говорится в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина. "Акрон" отчитался о результатах за 1П24 по МСФО, оказавшихся на уровне наших ожиданий: выручка увеличилась на 9% г/г до 96 млрд руб. благодаря росту...    читать дальше
.
27 августа 2024 года 16:04
Бумаги М.Видео в данный момент не представляют интереса для покупки - ПСБ
Бумаги "М.Видео" в данный момент не представляют интереса для покупки, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Накануне компания отчиталась за I полугодие. Выручка увеличилась на 13% г/г, EBITDA снизилась на те же 13%, чистый убыток взлетел на 82%, до 8,5 млрд рублей, - указывают эксперты. - К...    читать дальше
.
27 августа 2024 года 15:35
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Группы Астра
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Группы Астра" на фоне опубликованных финансовых результатов по МСФО и ключевых операционных показателей за 1П24, отмечается в комментарии. "Выручка компании увеличилась на 58% год к году и составила 4,93 млрд рублей на фоне более чем...    читать дальше
.
27 августа 2024 года 15:31
Рубль днем перешел к снижению в паре с юанем на закрытии позиций после роста в предыдущие дни
Москва. 27 августа. Китайский юань развернулся вверх после утреннего понижения и уверенно повышается на Московской бирже днем во вторник. Рубль перешел к снижению после нескольких дней роста, так как компании-экспортеры в основном завершили подготовку к завтрашнему перечислению в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на среду, 28 августа.    читать дальше
.
27 августа 2024 года 15:09
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов акции "Полюса", а также исключив "префы" Сбербанка. Текущий состав топ-списка: "Полюс", "Газпром", "Группа Астра", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "Группа Позитив",...    читать дальше
.
27 августа 2024 года 14:46
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций Группы Астра
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Группы Астра" на фоне результатов компании за 1П24, говорится в комментарии аналитиков. "Разработчик инфраструктурного ПО опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Темп роста выручки немного ускорился, если...    читать дальше
.
27 августа 2024 года 14:22
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Татнефти до 800 руб
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "Татнефти" до 800 рублей за штуку, отмечается в комментарии аналитика Александры Прытковой. "Недавно компания представила отчет за первое полугодие 2024-го. Выручка выросла на 49% г/гEBITDA показала более скромный, но все еще существенный рост (+26%...    читать дальше
.
27 августа 2024 года 13:57
Прогнозная цена акций Элемента до конца 2024г - 0,2 руб. - Freedom Finance Global
Прогнозная стоимость акций "Элемента" до конца текущего года составляет 0,2 рубля за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Один из лидеров российской микроэлектроники опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за 1П24, констатирует...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.