Цены евробондов РФ во вторник демонстрируют небольшую смешанную динамику на фоне аналогичной ситуации на рынке UST

Москва. 27 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрируют небольшую смешанную динамику на фоне аналогичной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году поднялись в цене на 2 базисных пункта, до 71,48% от номинала (доходность опустилась на 0,1 базисного пункта - до 9,0% годовых). Облигации с погашением в 2042 году упали в цене на 36 базисных пунктов и составили 67,71% от номинала (их доходность поднялась на 5,8 базисного пункта, до 9,34% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2,7 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году повысился на 0,3 базисного пункта относительно понедельника, подорожав до 57,17% от номинала (доходность опустилась на 0,1 базисного пункта и составила 9,81% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли относительно предыдущего торгового дня на 21,1 базисного пункта, до 71,77% от номинала (их доходность уменьшилась на 15,1 базисного пункта, составив 24,88% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году повысились на 0,9 базисного пункта - до 69,5% от номинала (доходность уменьшилась на 0,4 базисного пункта - до 17,92% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году поднялись в цене за день на 5,2 базисного пункта - до 67,78% от номинала (их доходность уменьшилась на 1 базисный пункт, до 14,11% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 13,9 базисного пункта - до 67,13% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрировали умеренную смешанную динамику в ожидании ключевой статистики недели. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система.

При этом рынки уверены, что ФРС снизит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании, однако вопросы продолжает вызывать возможный шаг снижения ставки.