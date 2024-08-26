Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов - улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры нивелируется сохраняющимися ожиданиями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на ближайших заседаниях, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 1,1-1,5% во главе с Nasdaq, инвесторы позитивно отреагировали на выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. По итогам прошедшей недели S&P 500 и Nasdaq прибавили по 1,3%, Dow подрос на 1%.

Пауэлл в пятницу заявил, что Федрезерв готов к снижению ставок, однако сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов.

"Пришло время для корректировки (денежно-кредитной - ИФ) политики, и направление ясно", - сказал он в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ. Также он отметил, что повышательные риски для инфляции снизились, тогда как понижательные риски для занятости выросли, при этом "в целом экономика продолжает расти хорошими темпами".

Теперь трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки Федрезерва в сентябре на 25 базисных пунктов в 70% и допускают 30%-ную вероятность того, что ставка будет понижена сразу на 50 б.п.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне пятницы).

Инвесторы оценивают действия китайского центробанка и ситуацию на валютном рынке.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 300 млрд юаней ($42,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,3%, говорится в сообщении НБК. Последний раз китайский ЦБ менял ее в июле, тогда она была снижена на 20 базисных пунктов.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 471 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,7% годовых.

Давление на японские акции оказало укрепление иены после заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды, указавшего на готовность к дальнейшему повышению процентных ставок.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают начавшуюся в конце минувшей недели коррекцию вверх, инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:15 МСК в понедельник составила $79,57 за баррель (+0,7% и +2,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $75,39 за баррель (+0,8% и +2,5% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 0,9%.

По подсчетам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ливанское шиитское движение "Хезболла" в воскресенье выпустило по северу Израиля около 230 ракет и более 20 беспилотников, однако большинство из них цели не достигли.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ в результате превентивного удара удалось успешно атаковать арсеналы движения и вывести из строя тысячи реактивных снарядов.

В свою очередь, в "Хезболле" заявили, что данные израильской стороны об успехе упреждающих контрмер против атаки движения на Израиль не соответствуют действительности, а лидер движения Хасан Насралла сказал, что Израиль не смог сбить ни одной ракеты "Хезболлы".

Движение ранее распространило заявление о начале ответных мер на убийство в Бейруте в результате удара ЦАХАЛ одного из командиров движения Фуада Шукра.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 23 августа снизилась почти в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,766 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,719 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,04% и составил 104,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 916,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+1,07%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,61%) и "ЕвроХим-001P-08" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (-2,28%), "РЖД-28" (-0,93%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 августа. Ставки купонов будут ежемесячными и переменными, формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ (сумма доходов за каждый день купонного периода) плюс спред в размере 2% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 19-35-го купонов будет погашено по 5,5% от номинальной стоимости бондов, в дату выплаты 36-го купона - 6,5% от номинала.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 26 августа начнет размещение 3-летних классических облигаций серии 001-02 объемом 5 млрд рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 10-й рабочий день, предшествующий дате погашения выпуска, или дата размещения последней облигации выпуска. Размещение будет проходить на платформе "Финуслуги" Московской биржи. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 0,0% годовых.

ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) планирует 29 августа провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии П02-01 объемом 15 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и плавающими. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ + премия не выше 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 4 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

ООО "Балтийский лизинг" 4 сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П12 объемом не менее 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, увеличенного на спред не более 250 базисных пунктов. По займу планируется амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонов. Техразмещение займа запланировано на 9 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

АО "Почта России" установило ставку 17-18-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 19% годовых. Десятилетний выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2016 года. Ставка текущего купона - 12% годовых, по выпуску 17 сентября предстоит исполнение оферты.

АО "Росгеология" установило ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 20,3% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 6 млрд рублей в декабре 2023 года. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные и переменные, рассчитываются по формуле: среднее значение ключевой ставки Банка России плюс спред - 2,5% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-15 на уровне 19% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в сентябре 2020 года по ставке полугодового купона 6,7% годовых до оферты с исполнением 5 сентября 2024 года.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 8-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-05 на уровне 17,52% годовых. РЖД разместили выпуск объемом 33 млрд рублей в ноябре 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-20-го купонов была установлена в размере 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет, начиная с 21-го купона) каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов. Номинал одной облигации - 1 млн рублей. ЦБ РФ 5 июня 2020 года зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД серии 001Б объемом до 370 млрд рублей. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

МФК "МигКредит" установила ставку 13-24-го купонов облигаций серии 002MC-02 на уровне 22,5% годовых. Трехлетний выпуск на 200 млн рублей был размещен в октябре 2023 года по ставке ежемесячного купона 16,75% годовых до оферты с исполнением 4 сентября 2024 года. По выпуску с 13-го купона начнется амортизация: ежемесячно будет выплачиваться по 4% от номинала вплоть до погашения.

ООО "Микро капитал Руссия" выкупило по оферте 400 тыс. облигаций 2-й серии по цене 94% от номинала, или 8,23% эмиссии. Эмитент размещал двухлетний выпуск объемом 4,98 млрд рублей с марта по июнь 2023 года. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 12% годовых до погашения. Кроме того, на 10 сентября компания выставила еще одну оферту по облигациям 2-й серии. Период предъявления бумаг к выкупу - с 4 по 6 сентября 2024 года. Цена приобретения - 94% от номинала, количество выкупаемых облигаций - до 1 млн штук.