Рост инфляционных рисков продолжает давить на цены ОФЗ - ПСБ

Рост инфляционных рисков продолжает давить на котировки рублевых гособлигаций, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Цены ОФЗ по итогам прошлой недели продолжили снижение - доходность индекса RGBI выросла на 29 б.п. (до 16,41% годовых). Выходящая статистика продолжает оказывать давление на котировки госбумаг. Так, августовские данные показали дальнейший рост инфляционных ожиданий населения до 12,9%, а годовая инфляция на середину августа (по недельным данным) остается на уровне 9% (ориентир ЦБ РФ на конец сентября - 7,8%), - указывает эксперт. - На фоне роста вероятности дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики регулятора в сентябре ожидаем, что индекс RGBI на текущей неделе продолжит снижаться - ближайшей среднесрочной целью выступают минимумы года (103 пункта; 104,3 пункта - текущее значение). Корпоративные флоатеры надежных эмитентов (рейтинг "ААА/АА") и умеренной срочности (до 2-2,5 лет) остаются актуальной идеей на долговом рынке; явных факторов для смены негативного тренда в ОФЗ-ПД пока не видим".

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