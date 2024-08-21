Индекс МосБиржи практически не изменился по итогам среды, индекс РТС упал на 1,1% за счет обесценения рубля

Москва. 21 августа. Фондовый индекс МосБиржи к закрытию основных торгов в среду смог отыграть дневные потери и вернулся к уровням закрытия предыдущего дня, индекс РТС при этом потерял 1,1% за счет очередного снижения курса рубля к доллару США; некоторую поддержку отечественным акциям оказала в целом благоприятная конъюнктура мировых фондовых площадок.

К 18:50 мск индекс МосБиржи составил 2768,14 пункта (-0,01%), индекс РТС - 951,1 пункта (-1,09%); цены "голубых фишек" на Московской бирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 22 августа, составляет 91,6862 руб./$1 (+0,99 рубля по отношению к 21 августа).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-3,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "ТКС Холдинга" (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Вместе с тем подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%, "префы" прибавили в цене 1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%, "префы" выросли в цене на 0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских акций в самом начале торгов 21 августа слегка подросли в рамках коррекции после пятидневного снижения; тренд поддерживало желание ряда участников рынка частично прикрыть короткие позиции. В середине дня рынок вновь развернулся в сторону снижения из-за сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России и возросших геополитических рисков на фоне нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях. Однако ближе к вечеру индекс МосБиржи смог отыграть дневные потери и вернулся к уровням закрытия вторника, чему способствовала позитивная динамика мировых фондовых площадок. При этом РТС, напротив, усилил падение под давлением очередного обесценения рубля по отношению к доллару США.

Американские фондовые индексы умеренно растут в начале торгов 21 августа, инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (в 21:00 мск), а также выступления в пятницу главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которые могут пролить свет на дальнейшую денежно-кредитную политику. Пока трейдеры оценивают вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании в 67,5%, по данным CME FedWatch.

В свою очередь европейские фондовые площадки в среду также находятся в "зеленой зоне" - фондовые индикаторы региона закрываются ростом на 0,1-0,5%.

Вместе с тем мировые цены на нефть, умеренно подраставшие в ходе дневных торгов, вечером вновь ушли в минус, несмотря на более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов этого вида топлива в Соединенных Штатах по итогам прошлой недели. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск снизились на 0,36%, до $76,92 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к указанному времени на 0,53%, до $72,78 за баррель.

Днем ранее Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 0,7% на фоне снижения опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил о необходимости достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшие дни, уточнив, что США, Египет и Катар намерены сделать все возможное, чтобы убедить ХАМАС согласиться на новые предложения по перемирию.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения на 2,2 млн баррелей Товарные запасы бензина снизились на 1,61 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,8 млн баррелей, второго - на 1 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 560 тыс. после падения на 1,665 млн баррелей неделей ранее.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основных торгов в среду не показал единой динамики, вновь реагируя на слабость рубля и достигнув очередных годовых минимумов. Индекс МосБиржи закрылся практически без изменений к предыдущему дню, ранее обновив в ходе торгов минимум с июня 2023 года, в то время как индекс РТС в очередной раз упал, до минимумов с апреля 2023 года. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Американский рынок не оставлял попыток пойти выше, но все же был осторожен перед сегодняшней публикацией протоколов заседания ФРС и завтрашним выходом предварительных оценок деловой активности в секторах услуг и производства страны за август.

"Индексы МосБиржи и РТС практически весь день колебались между плюсом и минусом, при этом рублевый индикатор на фоне слабости российской валюты вновь отвоевал поддержку 2765 пунктов, воздерживаясь от движения в район 2700 пунктов. Четверг в России будет насыщенным на корпоративные отчетности днем, а также может отметиться новостями по полугодовым дивидендным выплатам банка "Санкт-Петербург", который потенциально является одной из наиболее интересных дивидендных историй сезона", - отмечает Кожухова.

"Дальнейшее движение как российского рынка акций, так и рынка облигаций будет зависеть от решения ЦБ РФ по ключевой ставке и риторики регулятора. В том случае, если Банк России примет решение поднять ставку или риторика будет "жесткой", рынок может продолжить падение. Ближайший уровень поддержки по индексу МосБиржи - 2700 пунктов. В случае ускорения инфляции по недельным данным вероятность того, что ставку еще раз поднимут, увеличится, что может привести к пробитию этого уровня. В то же время, любые данные о замедлении инфляции могут быть восприняты рынком позитивно и краткосрочно вернуть индекс в коридор 2800-3000 пунктов. Уверенное же замедление инфляции и смягчение риторики ЦБ РФ может помочь индексу МосБиржи вернуться в диапазон 3000-3300 пунктов", - считает аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Артем Аутлев.

По мнению старшего портфельного управляющего УК "Первая" Якова Яковлева, "на российский фондовый рынок оказывает давление как нестабильная нефть, так и жесткая монетарная политика Банка России на фоне повышенной инфляции. Уже 13 сентября состоится очередное заседание по ключевой ставке, на котором регулятор может повысить ее до 20% годовых. Ослабление национальной валюты продолжается из-за сохраняющихся геополитических рисков, снижения экспорта на фоне нисходящей динамики нефтяных цен и других сырьевых товаров, экспортируемых Россией".

"Пока действует жесткая денежно-кредитная политика и на рынке сохраняются опасения очередного повышения ключевой ставки, а геополитический фон напряженный, биржевой сантимент - слабый. Техническая формация рынка остается нисходящей и не исключает более низкие уровни индекса. В случае потери 2750 пунктов следующая поддержка - 2710 пунктов: там пересекутся динамическая и статичная опоры, а от минимума вторника это будет еще минус 1,5%. Со временем и эту мощную коррекцию 2024 года выкупят. Годовые инвестиционные перспективы предполагают +38% по индексу МосБиржи, и покупка бумаг с большими скидками долгосрочно выглядит привлекательной. Но локально активные трейдеры могут получить цены еще ниже текущих", - полагает эксперт "БКС экспресс" Михаил Зельцер.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 мск составил 73,18 млрд рублей (из них 11,04 млрд рублей пришлось на ценные бумаги "ЛУКОЙЛа", 8,84 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 6,89 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").