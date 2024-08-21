Цены евробондов РФ в среду вновь демонстрировали лишь небольшую смешанную динамику на фоне аналогичной ситуации на рынке UST

Москва. 21 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне аналогичной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене на 0,6 базисного пункта, до 71,49% от номинала (доходность подросла на 0,3 базисного пункта - до 8,99% годовых). Облигации с погашением в 2042 году упали в цене на 38,9 базисного пункта и составили 67,67% от номинала (их доходность подросла на 6,2 базисного пункта - до 9,33% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7,9 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился относительно вторника всего на 0,2 базисного пункта, составив 57,17% от номинала (доходность поднялась на 0,3 базисного пункта и составила 9,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли относительно предыдущего торгового дня на 30,9 базисного пункта, до 71,79% от номинала (их доходность упала на 23,9 базисного пункта, составив 24,61% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подросли на 0,8 базисного пункта - до 69,52% от номинала (доходность уменьшилась на 1,4 базисного пункта - до 17,79% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году поднялись в цене за день на 4,2 базисного пункта - до 67,79% от номинала (их доходность уменьшилась на 0,6 базисного пункта, до 14,05% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 19,2 базисного пункта - до 67,9% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду продемонстрировали умеренную смешанную динамику в ожидании ключевых событий недели и данных макроэкономической статистики.

Число рабочих мест в Соединенных Штатах (без учета сельскохозяйственного сектора) за 12 месяцев по март 2024 года выросло примерно на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, как сообщалось ранее, говорится в пересмотренных данных министерства труда США.

Предыдущая оценка была ухудшена на 818 тыс.

Ранее сообщалось, что за указанный период количество рабочих мест росло в среднем на 242 тыс. в среднем за месяц. По новым данным, рост составлял 173 тыс.

Многие экономисты высказывали опасения, что первоначальные оценки Минтруда были слишком радужными. В частности, член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман выразила уверенность в том, что пересмотр может быть существенным. При этом диапазон прогнозов был очень широким: аналитики JPMorgan ожидали снижения оценки всего на 360 тыс., а эксперты Goldman Sachs не исключали понижения на 1 млн.

Результаты пересмотра важны для рынков, поскольку они могут повлиять на оценку Федеральной резервной системой состояния рынка труда и на ее решение относительно времени и размера снижения процентных ставок.

Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле традиционно собирает глав ведущих мировых ЦБ. В этом году мероприятие пройдет 22-24 августа, выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла запланировано на пятницу.

В 21:00 мск в среду будет опубликован протокол последнего заседания ФРС.