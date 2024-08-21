"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Займера

"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций ПАО "Микрофинансовая компания "Займер" в условиях пристального внимания Банка России к индустрии МФО (особенно в части необеспеченных займов), сообщается в материале аналитиков.

"Компания отчиталась по итогам второго квартала 2024 года. Чистая прибыль упала практически в два раза год к году из-за смены кредитной политики. В 2024 году "Займер" перешел от консервативной стратегии с рекордно низкими резервами к их увеличению и росту выдачи займов. На падение процентных доходов также повлияло решение ЦБ РФ уменьшить предельные дневные ставки для микрозаймов с 1% до 0,8% с 1 июля 2023 года и коэффициента предельного размера задолженности по процентам до 1,3. Это значит, что кредитор не может начислить заемщику проценты, пени или штрафы на сумму, более чем в 1,3 раза превышающую основной долг", - отмечают эксперты брокера.

"Сейчас основной продукт "Займера" - краткосрочные кредиты "до зарплаты". Постепенно компания трансформирует бизнес, увеличивая выдачи среднесрочных займов (+91% год к году). На горизонте двух-трех лет, по прогнозам менеджмента, доля среднесрочных займов может занять больше половины кредитного портфеля, - указывают аналитики "Т-Инвестиций". - Компания не озвучила точные прогнозы на 2024 год, но подчеркивает, что ужесточение регулирования МФО рынка со стороны Банка России снижает маржинальность и скорость его роста. Из-за этого "Займер" покажет результаты хуже, чем рассчитывал. По итогам второго квартала компания планирует направить на дивиденды 100% чистой прибыли. Выплата составит 12,02 рубля на акцию (доходность около 7%). Последний день для покупки акций под дивиденды - 3 октября. Голосование акционеров состоится 25 сентября".

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