S&P 500 не смог продлить подъем до рекордной серии за 20 лет

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азии снижаются в среду, исключением выступает Южная Корея. Нефть слабо дешевеет в среду утром, Brent торгуется выше $77,1 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости эмитентов в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле.

Пауэлл выступит здесь на ежегодном симпозиуме Федерального резервного банка Канзаса в пятницу. Рынок ждет от него большей ясности в отношении денежно-кредитной политики американского центробанка.

Кроме того, в среду будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС.

Акции Hawaiian Holdings (SPB: HA) взлетели в цене на 11,3% во вторник после новостей о том, что министерство юстиции США воздержалось от блокировки сделки по продаже ее дочерней Hawaiian Airlines за $1,9 млрд. Бумаги Alaska Air Group (SPB: ALK) - холдинговой структуры выступающей покупателем Alaska Airlines - почти не изменились в стоимости.

Капитализация ирландской Medtronic Plc (SPB: MDT) выросла в Нью-Йорке на 0,7%. Один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования в первом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль более чем на 30%, а также повысил нижнюю границу годового прогноза.

Американские депозитарные акции (ADS) китайской XPeng (SPB: XPEV) потеряли 6%. Производитель электромобилей в апреле-июне резко сократил чистый убыток, но увеличил выручку чуть хуже ожиданий и дал слабый прогноз.

Palo Alto Networks (SPB: PANW) нарастила рыночную стоимость на 7,2%. Этот разработчик решений в сфере кибербезопасности в минувшем финквартале увеличил чистую прибыль в полтора раза и повысил выручку на 12%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Капитализация Johnson & Johnson (SPB: JNJ) увеличилась на 0,3% после новостей об одобрении американским регулятором ее варианта комбинированной терапии рака легких - первого без использования химиотерапии. Кроме того, компания покупает V-Wave Ltd., сфокусированную на разработке инновационных методов лечения для пациентов с сердечной недостаточностью, за $600 млн плюс до $1,1 млрд при выполнении определенных условий.

Котировки акций Lowe''s Cos. (SPB: LOW) снизились на 1,2%. Владелец второй по величине в США сети магазинов товаров для дома по итогам завершившегося 2 августа финквартала сократил чистую прибыль на 11%, выручку - на 5,5%.

Голосующие акции Paramount Global (SPB: PARA) потеряли в цене 2%, неголосующие - 1,2% после сообщений СМИ об интересе к покупке медиакомпании со стороны миллиардера Эдгара Бронфмана-младшего, который пытается сорвать уже согласованную сделку по слиянию Paramount с холдингом Skydance Media.

Цена бумаг Boeing Co. (SPB: BA) уменьшилась на 4,2%. Компания на неопределенный срок приостановила летные испытания лайнеров 777X после обнаружения дефекта конструкции.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 2,1%, прервав самую длинную серию сессий в плюсе с марта.

Поставщик решений в сфере кибербезопасности Telos Corp. вошел в число победителей конкурсной процедуры в отношении контракта на модернизацию сетевой инфраструктуры Военно-воздушного министерства США на сумму до $12,5 млрд. Его рыночная стоимость подскочила на 25,3%.

Фармацевтическая Eli Lilly (SPB: LLY) увеличила капитализацию на 3,1% благодаря положительным результатам испытаний ее препарата Mounjaro, показавших, что он сокращает риск развития диабета 2-го типа на 94% у взрослых преддиабетиков с ожирением или лишним весом.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,15% и составил 40834,97 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,2% - до 5597,12 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,33% и составил 17816,94 пункта.

До этого S&P 500 и Nasdaq росли восемь сессий подряд, Dow - пять. Если бы S&P 500 закрылся в плюсе, это была бы его самая длинная серия непрерывного подъема за 20 лет.

Азиатские фондовые индексы снижаются в среду, исключением выступает только южнокорейский рынок акций.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало, в том числе, снижение американского рынка днем ранее. Индексы S&P 500 и Nasdaq росли восемь сессий подряд до того, как завершили вторник "в минусе".

Экспорт Японии в июле увеличился на 10,3% относительно того же месяца прошлого года - до 9,619 трлн иен ($66 млрд), сообщило министерство финансов. В результате он достиг максимального объема за семь месяцев на фоне продолжающегося ослабления курса иены. Аналитики в среднем ожидали повышения на 11,4%, сообщает Trading Economics.

Японский импорт в прошлом месяце взлетел на 16,6% и составил 10,241 трлн иен, что является самым высоким показателем за 19 месяцев. Средний прогноз экспертов предполагал рост на 14,9%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:42 МСК уменьшился на 0,4%.

Лидером снижения выступают акции производителя парфюмерии и косметики Shiseido, подешевевшие на 5,7%.

Существенно теряют в цене бумаги генерирующих компаний Tokyo Electric Power и Furukawa Electric - на 3,6% и 3,4%, а также страховщика Dai-ichi Life - на 2,6%.

Помимо этого дешевеют акции технологических компаний, включая Lasertec (-2,6%), Tokyo Electron (-1,3%), Advantest (-2,2%) и Screen Holdings (-1,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

Стоимость JD.Com Inc. (SPB: JD) упала на 9,8% на слухах о том, что американская Walmart Inc. (SPB: WMT) планирует продать пакет акций китайского интернет-ритейлера.

Кроме того, опустилась цена бумаг фармацевтических компаний CSPC Pharmaceutical Group, Sinopharm Group и Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 5,3%, 2,7% и 2,5%.

Также дешевеют бумаги нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,5%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,6%, Li Auto (SPB: LI) - на 0,9%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,2%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,8%.

При этом бумаги интернет-компании Tencent (SPB: 700) подорожали на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:43 МСК прибавил 0,2%.

Цена акций авиакомпании Korean Air Lines выросла на 2,3%, сталелитейной Posco - на 2,2%.

Между тем бумаги одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics подешевели на 0,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 3,2%. Котировки акций автопроизводителя Hyundai Motor снизились на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 демонстрирует снижение менее чем на 0,1% после роста по итогам восьми торгов подряд.

Цена акций нефтегазовой компании Santos падает более чем на 4% на слабой отчетности.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 1,4% и 1,3% соответственно.

Нефть слабо дешевеет в среду после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Давление на рынок оказывают сигналы ослабления спроса на сырье в мире, в особенности в Китае, а также надежды на спад напряженности на Ближнем Востоке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил о необходимости достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшие дни, уточнив, что США, Египет и Катар намерены сделать все возможное, чтобы убедить ХАМАС согласиться на новые предложения по перемирию, пишет газета The Times of Israel. Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $77,12 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,46 (0,6%), до $77,2 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,09 (0,12%), до $73,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,49 (0,7%), до $73,17 за баррель.

"Мы полагаем, что снижение цен на нефть, обусловленное надеждами на перемирие в секторе Газа, будет краткосрочным, поскольку вероятность прекращения огня является низкой", - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Кроме того, сохраняется риск атаки Ирана на Израиль в ответ на недавнее убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали повышение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 347 тыс. баррелей.