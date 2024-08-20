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20 августа 2024 года 11:42

Утренняя попытка коррекционного отскока рынка акций РФ не удалась, котировки вновь снижаются

Москва. 20 августа. Рынок акций РФ на старте торгов во вторник предпринял попытку коррекционного отскока после четырехдневного снижения, но она оказалась неудачной, котировки большинства "голубых фишек" спустя час торгов вновь снижаются, несмотря на благоприятную ситуацию на мировых фондовых площадках; индексы МосБиржи и РТС теряют 0,4%.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2764,71 пункта (-0,39%), индекс РТС - 972,66 пункта (-0,39%); цены большинства blue chips на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1%.

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%, "префы" теряют в цене 0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "ТКС Холдинга" (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%).

МКПАО "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (ранее - TCS Group) во II квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 15% - до 23,5 млрд рублей по сравнению с 20,4 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал квартальную прибыль "ТКС Холдинга" на уровне 23,3 млрд рублей. Чистый процентный доход группы во II квартале вырос на 45% к предыдущему году и составил 77,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы увеличились на 45%, до 24 млрд рублей. Собственные средства группы за квартал увеличились на 6%, до 296 млрд рублей.

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских акций в самом начале торгов во вторник плавно подрастали в рамках коррекции после четырехдневного снижения, некоторую поддержку рынку оказывала в целом благоприятная конъюнктура мировых фондовых площадок. Вместе с тем коррекционный отскок был недолгим, и уже спустя час торгов рынок вновь развернулся в сторону снижения под давлением как падающих цен на нефть, так и внутренних негативных факторов - опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России для борьбы с инфляцией, а также возросших геополитических рисков.

Американские фондовые индексы завершили сильным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и ждали мероприятия в Джексон-Хоуле. Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле традиционно собирает глав ведущих мировых ЦБ. В этом году мероприятие пройдет 22-24 августа, выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла запланировано на пятницу.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью газете Financial Times, что, по ее мнению, пришло время начать корректировку монетарной политики. Поскольку инфляция замедляется, а баланс спроса и предложения на рынке труда улучшается, Федрезерву нужно "корректировать базовую ставку в соответствии с ситуацией в экономике и с учетом наших целей", сказала Дейли. В свою очередь глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что рынок труда и некоторые опережающие экономические индикаторы подают "тревожные сигналы".

Инвесторы ожидают, что Федрезерв снизит ставку примерно на 90 базисных пунктов до конца года, пишет Trading Economics. Шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре рынок оценивает в 72%.

Тем временем аналитики Goldman Sachs снизили оценку вероятности рецессии в США в ближайшие двенадцать месяцев до 20% с 25% после выхода более позитивных, чем ожидалось, статданных, которые были опубликованы на прошлой неделе. Главный экономист Goldman Ян Хациус полагает, что вероятность рецессии может быть пересмотрена до 15%, если следующий отчет о занятости "будет выглядеть достаточно хорошим". Его публикация запланирована на 6 сентября.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга показывают отрицательную динамику, в то время как рынки акций других стран Азии растут. Народный банк Китая во вторник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на уровне 3,85% годовых. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики также не ожидали их изменения. Тем не менее, рынки надеются на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, которое будет стимулировать рост второй по величине экономики мира.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК опустился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Трейдеры фиксируют прибыль после того, как Hang Seng рос три предыдущих сессии подряд и достиг максимума за месяц, отмечают эксперты. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 1,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК прибавил 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,2%. Он поднимается уже восьмые торги подряд.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после снижения до двухнедельных минимумов днем ранее. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 11:00 мск составила $76,9 за баррель, что на 0,98% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на 2,5%, до $77,66 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене на 1,04%, до $73,6 за баррель. В понедельник контракт упал на 3%, до $74,37 за баррель. Накануне обе марки обновили минимум с 6 августа.

Давление на нефтяные котировки оказывает некоторое снижение напряженности на Ближнем Востоке. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера по итогам его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, негативным фактором являются проблемы в экономике Китая, крупнейшего импортера топлива в мире.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова считает, что "внешний фон для российского рынка во вторник утром складывается неоднозначным. Цены на нефть продолжают снижение после падения накануне и все ближе подходят к августовским минимумам, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов во главе с Nasdaq. Рынок сохраняет курс на максимумы текущего года, надеясь на скорое снижение процентной ставки ФРС и улучшение ситуации в национальной экономике. Вместе с тем индексы МосБиржи и РТС накануне упали на 1,9% и 2,6% соответственно, обновив минимумы года. Рублевый индикатор опустился до самого низкого значения с июля 2023 года, пробив вниз отметку 2800 пунктов. Долларовый РТС достиг минимума с октября 2023 года, стабилизировавшись ниже 1000 пунктов".

"В начале торгов во вторник российский фондовый рынок вряд ли найдет поводы для возвращения к повышению и может продолжить обновление годовых минимумов на фоне более низких цен на нефть и перспективы сохранения жестких монетарных условий в РФ в ближайшие месяцы. За рубежом, тем временем, сохраняется оптимизм на надеждах скорого снижения процентных ставок ФРС, которые подталкивают к новым максимумам в том числе цены на золото", - отмечает Кожухова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в начале недели не смог удержать отметку 2800 пунктов. Объем торгов в понедельник стал рекордным с 7 августа, что свидетельствует о высокой значимости данного уровня для инвесторов. Среди ключевых бумаг наибольшие потери понесли акции Сбербанка, вчера они потеряли более 2%. При этом объем торгов был повышенным. Даже на дневном таймфрейме технические индикаторы сигнализируют о том, что бумаги Сбербанка перепроданы либо близки к этому. Аналогичная ситуация с акциями "ЛУКОЙЛа". Правда, здесь можно сказать, что причина падения в откате цен на нефть. Несмотря на падение всего рынка, ряд бумаг смогли подрасти. В первую очередь стоит отметить акции "ТКС Холдинга". Вчера совет директоров компании утвердил дивидендную политику. Помимо этого, сегодня "ТКС Холдинг" представит финансовую отчетность за II квартал. Если там не будет негативных сюрпризов, бумаги холдинга могут быть лучше рынка. Последние несколько месяцев им явно не хватало триггера для роста. Поэтому сильные финансовые результаты, слияние с Росбанком (MOEX: ROSB) и ожидания начала выплаты дивидендов могут привести к слому нисходящего тренда.

"Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2750-2800 пунктов. Снижение мировых цен на нефть может привести к продолжению отката российского рынка. Однако в рамках текущей фазы коррекции индекс МосБиржи ни разу не снижался более четырех дней подряд. Последний раз такое случалось в сентябре 2023 года. Таким образом, сегодня вполне можем увидеть небольшой рост рынка. В этом случае спрос будет сегментированным", - полагает Головинов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,17 млрд рублей (из них 2,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,3 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинга" и 1,2 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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