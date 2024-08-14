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14 августа 2024 года 09:11

Brent торгуется выше $81,1/барр.

Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник выросли четвертые торги подряд. Азиатские рынки акций не показывают единой динамики в среду. Цены на нефть повышаются в среду утром.

Рынок акций США вырос во вторник на фоне благоприятной статистики.

Подъем S&P 500 и Nasdaq Composite был зафиксирован по итогам четвертой сессии подряд. При этом прирост индексов за данный период стал максимальным в текущем году, отмечает MarketWatch.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в июне они увеличились на 2,7%, а не 2,6%, как сообщалось ранее.

Эксперты ожидали замедления темпов подъема до 2,3% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце увеличился на 2,4% после повышения на 3% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста на 2,7%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в июле поднялся до 93,7 пункта по сравнению с 91,5 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с февраля 2022 года. При этом четверть респондентов назвали инфляцию основной проблемой для их бизнеса.

Такой существенный подъем индикатора стал неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение всего до 91,7 пункта.

Котировки акций Starbucks Corp. (SPB: SBUX) взлетели на 24,5% на новости о том, что новым главным исполнительным директором сети кофеен с сентября станет Брайан Никкол, возглавляющий в настоящее время Chipotle Mexican Grill (SPB: CMG). Бумаги Chipotle, владельца сети ресторанов, упали в цене на 7,5%.

Стоимость акций BuzzFeed Inc. подскочила почти на 26%. Новостная интернет-компания резко снизила чистый убыток во втором квартале благодаря сокращению расходов.

Home Depot Inc. (SPB: HD) во втором финансовом квартале, который закончился 28 июля, снизила чистую прибыль на 2%, но скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков. При этом компания ухудшила прогноз прибыли на весь текущий фингод, однако улучшила оценку выручки. Цена акций оператора крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта выросла на 1,2%.

Также подорожали бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 6,5%, Tesla (SPB: TSLA) - на 5,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,7%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,8%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,8%.

Между тем капитализация JetBlue Airways Corp. продолжила снижение. Все три ведущих мировых рейтинговых агентства ухудшили рейтинги американской авиакомпании после того, как она анонсировала выпуск бондов на сумму свыше $3 млрд. По итогам торгов в понедельник цена акций JetBlue рухнула почти на 21%, во вторник снизилась еще на 4,8%.

Baxter International (SPB: BAX), работающая в сфере медицинских технологий, объявила о продаже бизнеса в сегменте оборудования для лечения заболеваний почек инвестфирме Carlyle за $3,8 млрд. Цена бумаг Baxter уменьшилась на 6,6%.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 408,63 пункта (на 1,04%) и составил 39765,64 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса стали акции Intel Corp. (SPB: INTC) и Nike Inc. (SPB: NKE), подскочившие в цене на 5,7% и 5,2% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 90,04 пункта (на 1,68%) - до 5434,43 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 407 пунктов (на 2,43%) и завершил сессию на отметке 17187,61 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в среду.

Японский Nikkei 225 перешел к снижению после появления новости о том, что премьер-министр Японии и председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида не будет выдвигаться на второй срок на выборах главы партии в сентябре. Это означает, что в Японии скоро будет новый премьер-министр.

Такое решение не стало неожиданностью для экспертов, учитывая низкие рейтинги Кисиды, отмечает Bloomberg.

"Однако неопределенность в отношении возможных политических изменений будет влиять на фондовый рынок в ближайшей перспективе", - говорит аналитик Invesco Asset Management Japan Томо Киносита.

Среди лидеров снижения в Токио в среду - акции компании сферы электронной коммерции Mercari Inc. (-7,8%), а также Hitachi (-2,5%), Tokyo Electron (-1,1%). Уверенно дорожают бумаги IT-компаний Disco Corp. (+1,8%) и SoftBank Group (+1,6%), автопроизводителей Toyota Motor (+2,6%) и Honda Motor (+3,1%).

Значение китайского фондового индекса Shanghai Composite уменьшилось на 0,45% в ходе торгов, гонконгского Hang Seng - на 0,5%.

Давление на рынок КНР оказали данные о резком сокращении объемов нового банковского кредитования в стране в июле, которые были восприняты трейдерами как сигнал сохранения слабого потребительского спроса.

Как сообщил накануне Народный банк Китая, кредитование в национальной валюте в прошлом месяце снизилось до 260 млрд юаней ($36,28 млрд) по сравнению с 2,13 трлн юаней в предыдущем месяце. Июльский показатель стал минимальным с октября 2009 года.

В среду рынок ждет отчетности китайского интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) Holding за прошедший квартал. Бумаги Tencent теряют в цене 1,8% на торгах в Гонконге.

Резко дешевеют бумаги Hansoh Pharmaceutical (-5,3%), Innovent Biologics (-2,4%), а также Sinopharm Group (-2,9%).

В материковом Китае дешевеют акции производителя алкоголя Kweichow Moutai (-0,6%), а также Qiming Information (-2,7%), Wanhua Chemical (-3,6%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,7%. Безработица в Южной Корее в июне упала до 2,5% - минимума с октября прошлого года. Она оставалась на уровне 2,8% в течение предыдущих четырех месяцев.

В Сеуле уверенно дорожают акции Samsung Electronics (+1,5%) и SK Hynix (+2,2%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,3% в ходе торгов.

Цены на нефть повышаются в среду после 2%-го падения по итогам предыдущей сессии.

Поддержку рынку оказали данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов нефти в США. По оценкам API, на прошлой неделе резервы сократились на 5,205 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы в среду в 17:30 мск.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $81,14 за баррель, что на $0,45 (0,56%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $1,61 (2%), до $80,69 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,5 (0,64%), до $78,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,71 (2,1%), до $78,35 за баррель.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее оно ожидало повышения на 974 тыс. б/с.

Такой прогноз МЭА означает существенное замедление темпов увеличения спроса по сравнению с предыдущим годом, когда они превысили 2 млн б/с. Это в значительной мере связано с ожиданиями ослабления роста потребления нефти в Китае.

Днем ранее ОПЕК немного понизила прогнозы роста спроса на сырье в 2024-2025 годах, отметив спад в экономике КНР.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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