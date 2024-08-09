.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июле составила 1,14%
Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
Рост ВВП РФ во 2-м квартале замедлился до 4,0%
ВВП РФ во 2-м квартале 2024 года увеличился на 4,0% по сравнению со 2-м кварталом 2023 года после роста на 5,4% в I квартале. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные Росстата совпали с расчетами...
 
НРД сможет не соблюдать требования к размещению денег в банках
Центробанк решил сделать некоторые послабления в регулировании деятельности центрального депозитария, которым сейчас является НРД, пишут "Ведомости". В новом проекте указания ЦБ предлагает, как уже делал это ранее, позволить НРД размещать деньги в...
 
НИУ ВШЭ: отток капитала из России замедлился
Во 2-м квартале чистый отток капитала из России сократился на $10 млрд - до $18 млрд к первым трем месяцам года. Об этом говорится в "Комментариях о государстве и бизнесе" НИУ ВШЭ за авторством ведущего эксперта института "Центр развития" Сергея...
 
09 августа 2024 года 19:36

Цены евробондов РФ по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 9 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ умеренно сузились, а для ряда бумаг расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали рост в ожидании скорого снижения процентных ставок Федрезервом на фоне возросших опасений рецессии в США после слабых статданных, опубликованных неделей ранее.

В частности, 2 августа стало известно об увеличении безработицы в США в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а днем ранее - о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, вероятность спада в американской экономике в ближайший год теперь составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%, а рынки стали прогнозировать с 60%-ной вероятностью шанс того, что Федрезерв в ближайшее время может провести внеочередное заседание и понизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Эксперты UBS в свою очередь считают, что сигналы ослабления экономической активности и спада на рынке труда США заставят ФРС опустить ставку сразу на 50 базисных пунктов в сентябре.

Индекс волатильности американского рынка акций Cboe Volatility (VIX), который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, в понедельник превысил отметку в 50 пунктов впервые с апреля 2020 года, взлетев более чем на 100% с пятничного уровня в 23,39 пункта.

Вместе с тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Остан Гулсби заявил в интервью CNBC в понедельник, что данные по рынку труда были "слабее ожиданий", но ситуация в экономике "пока не выглядит как рецессия".

Однако уже во вторник ситуация на мировых рынках успокоилась и котировки US Treasuries перешли к плавному снижению на фоне активизировавшегося спроса инвесторов на рисковые активы. Тем временем глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что прогресс в плане замедления инфляции в Соединенных Штатах и ослабление рынка труда позволяют ожидать смягчения денежно-кредитной политики, но отказалась уточнить, когда именно последует первое снижение процентных ставок и насколько резким оно будет.

Цены российских еврооблигаций 7 августа вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение американских казначейских обязательств.

В четверг ситуация в секторе отечественных евробондов несколько ухудшилась и ряд выпусков продемонстрировали снижение цен на фоне пониженной активности торгов. При этом US Treasuries, выступающие в качестве "защитных" активов для глобальных инвеститоров, продолжили умеренно дешеветь. На этот раз "спрос на риск" на мировых рынках был спровоцирован публикацией статданных о более существенном, чем ожидалось, снижении числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Отчет Минтруда показал, что число увольнений в Соединенных Штатах остается низким, рынок труда находится в довольно хорошем состоянии, отмечает Market Watch. Американские компании уже не нанимают так много людей, как раньше, но и не спешат увольнять их. Это признак того, что рынок труда остывает и становится более нормальным, но речи о большом ухудшении не идет, пишет издание.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 17 тыс. и составило 233 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 250 тыс., а не 249 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 240 тыс. с прежде объявленного уровня предыдущей недели. На этой неделе к отчету о заявках было приковано больше внимания, чем обычно, поскольку слабые данные по американскому рынку труда за июль, опубликованные 3 августа, спровоцировали рост опасений рецессии в США и падение мировых фондовых рынков в начале недели.

Что касается внутренних событий, то аналитики выделяют новости о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий условия замещения суверенных еврооблигаций России. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ № 677 "О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" устанавливает, что замещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется на основании волеизъявления держателей евробондов с учетом ряда требований, предусмотренных документом.

Так, замещение производится путем получения Минфином евробондов от держателей долговых бумаг с последующим переводом на свой счет в центральном депозитарии и передачей взамен замещающих еврооблигаций (учет прав на эти бумаги осуществляется центральным депозитарием). В случае если передача евробондов невозможна из-за ограничительных действий иностранных государств, международных организаций и иностранных депозитариев, замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется через уступку прав. Замещающие бумаги будут зачисляться на открытые в российском депозитарии счета депо держателей еврооблигаций РФ. При этом размер купонного дохода по замещающим еврооблигациям, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость должны соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов РФ.

В последний день недели котировки US Treasuries смогли немного скорректироваться вверх после трехдневного снижения, но это не сильно изменило в целом негативные для базовых активов итоги недели. В свою очередь ряд выпусков евробондов РФ, заметно просевшие в цене 8 августа, в пятницу также подросли в рамках коррекции, что и предопределило смешанную динамику валютных облигаций России по итогам недели.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,47%, до 71,75% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов, составив 8,93% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за пять дней на 7,9% - до 67,54% от номинала (доходность увеличилась на 85 базисных пунктов и составила 9,32% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 70 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 0,36%, опустившись до 57,15% от номинала (его доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 9,77% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году упали в цене на 5,6%, подешевев до 71,25% от номинала (их доходность увеличилась на 388 базисных пунктов - до 24,68% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене за неделю на 1,7%, до 69,91% от номинала (доходность снизилась на 53 базисных пункта, составив 17,39% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,68% - до 67,41% от номинала (их доходность опустилась на 11 базисных пунктов, составив 14,1% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 1,3% - до 67,89% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 августа 2024 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе сохранил негативный настрой на фоне общемировой коррекции
Рынок акций РФ на уходящей неделе сохранил негативный настрой на фоне общемировой коррекции фондовых площадок из-за возникших опасений наступления рецессии в США в условиях слабых статданных, фактором поддержки выступила выросшая нефть из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил минимум с начала июля 2023 года в районе 2800 пунктов, после чего умеренно скорректировался, в то время как внешняя конъюнктура заметно улучшилась.    читать дальше
.
09 августа 2024 года 19:45
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением, индекс МосБиржи ушел ниже 2850п
Москва. 9 августа. Рынок акций РФ в пятницу умерено просел по индексам на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, игроки предпочли не наращивать позиции перед выходными днями, хотя фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $79,5 за баррель) из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи просел ниже 2850 пунктов, лидерами отката выступили акции МКПАО "ВК" (-2,8%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,5%).    читать дальше
.
09 августа 2024 года 19:37
Рубль в пятницу немного опустился в паре с китайским юанем, несмотря на умеренное укрепление цен на нефть
Москва. 9 августа. Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, его курс в 19:00 мск составил 11,87 руб., что на 0,9 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль подешевел, несмотря на умеренное укрепление на рынке нефти.    читать дальше
.
09 августа 2024 года 18:48
"Газпромбанк Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку бумаг Fix Price
"Газпромбанк Инвестиции" в настоящее время сохраняют нейтральную оценку депозитарных расписок (GDR) Fix Price, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Эмитент представил операционные и финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года. Компания продолжает расширять свою розничную и...    читать дальше
.
09 августа 2024 года 18:26
Риски роста доходностей ОФЗ все еще сохраняются - инвестбанк "Синара"
Риски роста доходностей на рынке рублевых гособлигаций все еще сохраняются, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин. "По итогам июля и первого августовского аукциона Минфин разместил ОФЗ на сумму 244 млрд руб., что при плане заимствований на текущий...    читать дальше
.
09 августа 2024 года 18:03
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baxter International
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baxter International с прогнозной стоимостью на уровне $45 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за второй квартал 2024 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции Baxter за последний месяц...    читать дальше
.
09 августа 2024 года 17:38
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Распадской"
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций ПАО "Распадская" с прогнозной стоимостью на уровне 234 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. "Эмитент представил слабые операционные и финансовые результаты за 1П24. Снижение...    читать дальше
.
09 августа 2024 года 17:16
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Fix Price
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для депозитарных расписок Fix Price, сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова. "Финансовые результаты эмитента за 2К24 по МСФО несколько лучше, чем кварталом ранее, в плане динамики выручки и LfL-продаж. Прибыльность...    читать дальше
.
09 августа 2024 года 16:44
Инвестбанк "Синара" понизил прогноз курса рубля на конец августа до 88 руб./$1 и 11,9 руб. за юань
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогноз по курсу валютных пар USD/RUB и CNY/RUB на конец августа текущего года с 90 до 88 руб./$1 и c 12,3 до 11,9 рубля за юань соответственно, сообщается в материале аналитиков Сергея Коныгина и Александра Афонина. "Дефицит юаней представляется нам проблемой...    читать дальше
.
09 августа 2024 года 16:23
SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Юнипро
SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро" с прогнозной стоимостью на уровне 2,55 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка. "Эмитент опубликовал результаты по МСФО. Год к году выручка выросла всего на 8%, так как выработку электроэнергии...    читать дальше
.
09 августа 2024 года 16:02
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5290-5390п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5290-5390 пунктов в пятницу, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Сессия вряд ли принесет инвесторам сюрпризы. Вероятнее всего, торги пройдут спокойно из-за отсутствия событий повышенной значимости. Баланс рисков...    читать дальше
.
09 августа 2024 года 15:39
SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг ФосАгро
SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "держать" для депозитарных расписок "ФосАгро" в связи с ограниченным потенциалом роста их котировок, сообщается в обзоре аналитиков. "Компания отчиталась за второй квартал 2024 года. Ее финансовые показатели выше наших прогнозов в среднем на 2%....    читать дальше
.
09 августа 2024 года 15:37
Рубль днем опускается в паре с китайским юанем, несмотря на умеренное укрепление цен на нефть
Москва. 9 августа. Китайский юань повышается на Московской бирже днем в пятницу, его курс в 15:00 мск составил 11,93 руб., что на 6,9 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль дешевеет, несмотря на умеренное укрепление на рынке нефти.    читать дальше
.
09 августа 2024 года 15:03
Рынок акций РФ на следующей неделе, скорее всего, останется под давлением - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок на следующей неделе, скорее всего, останется под основным нисходящим давлением с рисками обновления годовых минимумов по индексам Мосбиржи и РТС и движения к следующим поддержкам 2765 пунктов и 1010 пунктов соответственно, прогнозирует аналитик инвестиционной компании...    читать дальше
.
09 августа 2024 года 14:31
Акции ВК непривлекательны для краткосрочных вложений - ПСБ
Акции "ВК" непривлекательны для инвесторов в краткосрочной перспективе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Эмитент представил финансовую отчетность за I полугодие. Темы роста выручки продолжили снижение на фоне замедления притока аудитории в ключевой сегмент - соцсети, а также недостаточной...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.