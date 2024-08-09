Цены евробондов РФ по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 9 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ умеренно сузились, а для ряда бумаг расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали рост в ожидании скорого снижения процентных ставок Федрезервом на фоне возросших опасений рецессии в США после слабых статданных, опубликованных неделей ранее.

В частности, 2 августа стало известно об увеличении безработицы в США в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а днем ранее - о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, вероятность спада в американской экономике в ближайший год теперь составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%, а рынки стали прогнозировать с 60%-ной вероятностью шанс того, что Федрезерв в ближайшее время может провести внеочередное заседание и понизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Эксперты UBS в свою очередь считают, что сигналы ослабления экономической активности и спада на рынке труда США заставят ФРС опустить ставку сразу на 50 базисных пунктов в сентябре.

Индекс волатильности американского рынка акций Cboe Volatility (VIX), который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, в понедельник превысил отметку в 50 пунктов впервые с апреля 2020 года, взлетев более чем на 100% с пятничного уровня в 23,39 пункта.

Вместе с тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Остан Гулсби заявил в интервью CNBC в понедельник, что данные по рынку труда были "слабее ожиданий", но ситуация в экономике "пока не выглядит как рецессия".

Однако уже во вторник ситуация на мировых рынках успокоилась и котировки US Treasuries перешли к плавному снижению на фоне активизировавшегося спроса инвесторов на рисковые активы. Тем временем глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что прогресс в плане замедления инфляции в Соединенных Штатах и ослабление рынка труда позволяют ожидать смягчения денежно-кредитной политики, но отказалась уточнить, когда именно последует первое снижение процентных ставок и насколько резким оно будет.

Цены российских еврооблигаций 7 августа вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение американских казначейских обязательств.

В четверг ситуация в секторе отечественных евробондов несколько ухудшилась и ряд выпусков продемонстрировали снижение цен на фоне пониженной активности торгов. При этом US Treasuries, выступающие в качестве "защитных" активов для глобальных инвеститоров, продолжили умеренно дешеветь. На этот раз "спрос на риск" на мировых рынках был спровоцирован публикацией статданных о более существенном, чем ожидалось, снижении числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Отчет Минтруда показал, что число увольнений в Соединенных Штатах остается низким, рынок труда находится в довольно хорошем состоянии, отмечает Market Watch. Американские компании уже не нанимают так много людей, как раньше, но и не спешат увольнять их. Это признак того, что рынок труда остывает и становится более нормальным, но речи о большом ухудшении не идет, пишет издание.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 17 тыс. и составило 233 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 250 тыс., а не 249 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 240 тыс. с прежде объявленного уровня предыдущей недели. На этой неделе к отчету о заявках было приковано больше внимания, чем обычно, поскольку слабые данные по американскому рынку труда за июль, опубликованные 3 августа, спровоцировали рост опасений рецессии в США и падение мировых фондовых рынков в начале недели.

Что касается внутренних событий, то аналитики выделяют новости о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий условия замещения суверенных еврооблигаций России. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ № 677 "О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" устанавливает, что замещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется на основании волеизъявления держателей евробондов с учетом ряда требований, предусмотренных документом.

Так, замещение производится путем получения Минфином евробондов от держателей долговых бумаг с последующим переводом на свой счет в центральном депозитарии и передачей взамен замещающих еврооблигаций (учет прав на эти бумаги осуществляется центральным депозитарием). В случае если передача евробондов невозможна из-за ограничительных действий иностранных государств, международных организаций и иностранных депозитариев, замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется через уступку прав. Замещающие бумаги будут зачисляться на открытые в российском депозитарии счета депо держателей еврооблигаций РФ. При этом размер купонного дохода по замещающим еврооблигациям, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость должны соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов РФ.

В последний день недели котировки US Treasuries смогли немного скорректироваться вверх после трехдневного снижения, но это не сильно изменило в целом негативные для базовых активов итоги недели. В свою очередь ряд выпусков евробондов РФ, заметно просевшие в цене 8 августа, в пятницу также подросли в рамках коррекции, что и предопределило смешанную динамику валютных облигаций России по итогам недели.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,47%, до 71,75% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов, составив 8,93% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за пять дней на 7,9% - до 67,54% от номинала (доходность увеличилась на 85 базисных пунктов и составила 9,32% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 70 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 0,36%, опустившись до 57,15% от номинала (его доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 9,77% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году упали в цене на 5,6%, подешевев до 71,25% от номинала (их доходность увеличилась на 388 базисных пунктов - до 24,68% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене за неделю на 1,7%, до 69,91% от номинала (доходность снизилась на 53 базисных пункта, составив 17,39% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,68% - до 67,41% от номинала (их доходность опустилась на 11 базисных пунктов, составив 14,1% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 1,3% - до 67,89% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.