.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в среду поднялся к 2875п по индексу МосБиржи на фоне общемирового роста и ослабления рубля
.
ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 1,9% после 5,3% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,7%. Динамика промышленности в июне оказалась минимальной с марта 2023 года
 
Рост ВВП РФ во 2-м квартале составил 4,4% - ЦБ
Рост ВВП РФ во 2-м квартале 2024 года составил, по расчетам ЦБ, 4,4% в годовом выражении после роста на 5,4% в 1-м квартале, соответствующая оценка содержится в комментарии Банка России к своему среднесрочному прогнозу (который он опубликовал в...
 
Дефицит бюджета РФ составил в 1-м полугодии 0,7% ВВП
Федеральный бюджет РФ в январе-июле 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 1 трлн 362 млрд рублей, или 0,7% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина. Министерство не приводит показатели за последний месяц - только накопленные с...
 
Маркетплейсам придется ужесточить методы борьбы с контрафактом
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила ужесточить методы борьбы с незаконным оборотом товаров на маркетплейсах. Письмо с этими предложениями ассоциация направила директору...
 
07 августа 2024 года 19:21

Рынок акций РФ в среду поднялся к 2875п по индексу МосБиржи на фоне общемирового роста и ослабления рубля

Москва. 7 августа. Рынок акций РФ после дневной волатильности лег на путь коррекционного восстановления вслед за выросшими внешними фондовыми площадками и дорожающей нефтью (Brent поднялась к $78,7 за баррель); индекс МосБиржи подскочил в район 2875 пунктов на фоне ослабления рубля после обновления утром годового минимума в районе 2800 пунктов. В лидерах роста выступили акции "Мечела" (+6,8%) и "Роснефти" (+3,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2874,94 пункта (+1,6%, минимум сессии - 2803,47 пункта, это новый минимум с начала июля 2023 года), индекс РТС - 1053,66 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 августа, составил 85,9543 руб. (+78,97 копейки).

К фактору поддержки можно также отнести новости от ЦБ РФ, который дал намек, что недавние жесткие сигналы по денежно-кредитной политике могут быть последними в среднесрочном периоде.

Сохранения направленного сигнала и повышения прогнозной траектории ключевой ставки может быть достаточно для ужесточения денежно-кредитных условий в той мере, в какой это необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 году, говорится в резюме по итогам июльского заседания совета директоров ЦБ РФ. Банк России в июле повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18% годовых. При этом ЦБ подчеркнул, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Подорожали акции "Мечела" (+6,8% и +4,2% "префы"), "Роснефти" (+3,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+3,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+3,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,4%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +1,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании 13 августа обсудит созыв внеочередного собрания акционеров и рекомендации о размере дивидендов за 6 месяцев 2024 года, сообщила компания.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в среду торговался разнонаправленно, но активность покупателей возросла во второй половине дня на фоне повышения сырьевых цен и улучшения внешнерыночного сантимента.

Мировые рынки продолжили восстановление. Исключением стали китайские биржи, где торги завершились нейтрально. Вышли настораживающие данные по торговому балансу КНР за июль: рост экспорта неожиданно замедлился до 7% г/г при ожидавшихся 9,7%. Это может указывать на охлаждение мирового спроса, поддерживающего китайскую экономику. В Германии объем промышленного производства в июне вырос на 1,4% м/м, сильнее прогнозного 1%. Из экономической статистики четверга интерес представляет недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Сбербанк опубликует результаты по МСФО за II квартал, финансовые отчетности за I полугодие представят "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "ВК" (MOEX: VKCO), напомнил эксперт.

"Динамика цен на нефть, курса рубля и корпоративные новости в четверг будут в фокусе внимания участников торгов. Прогноз по индексу МосБиржи на 8 августа - 2800-2900 пунктов", - считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду вырос в рамках коррекции от локальных минимумов вместе с зарубежными площадками.

По акциям "Мечела" во второй половине сессии началась коррекция вслед за обновлением минимумов с марта и февраля 2023 года по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно. Расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+5,9%) с июля пытаются развить восстановление от годового минимума, которое, очевидно, поддерживается во многом надеждами на возвращение компании к выплате дивидендов после редомициляции и обращения инвесторов в регулирующие органы РФ с просьбой учесть их интересы в реализации корпоративных прав, касающихся выплат. На данный момент Globaltrans представил лишь финансовые результаты за 2023 год.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI ускорили повышение, поддавшись глобальному оптимизму и развивая отскок от недавних минимумов. Говорить о сломе основного нисходящего движения, однако, можно будет не раньше стабилизации котировок выше района $81,5 и $78 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Коррекционным покупкам в середине недели помогли данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране (показатель снижается уже шестую неделю подряд).

Рост на западных фондовых площадках можно назвать техническим, не обеспеченным значимыми фундаментальными сигналами. Американским инвесторам до очередной порции важных макроэкономических данных придется ждать следующей недели, когда в случае новых признаков слабости экономики настроения вновь могут ухудшиться. Рынки сохраняют волатильность, а четверг в РФ обещает быть интересным с точки зрения корпоративных событий - финансовые результаты за II квартал по МСФО представит, в частности, один из локомотивов рынка Сбербанк, от которого ждут очередных рекордных дивидендов по итогам 2024 года, заключила Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, коррекционный отскок рынка акций РФ вверх вряд ли перерастет в новый восходящий тренд - внутренних драйверов для этого нет. "Стоит помнить, что в случае дальнейшего падения рынка усредняться "плечами" не получится, поскольку стоимость заемных денег высока, она превышает потенциал роста рынка акций", - считает он.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,3-1,8%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,7-1% во главе с Nasdaq).

Трейдеры оценивали китайские статданные, а также заявления замглавы Банка Японии Шиничи Учиды о том, что, несмотря на недавнее повышение ставки Банком Японии, политика ЦБ остается очень мягкой.

Именно подъем ставки японским регулятором запустил процесс корректировки сделок carry trade, который в свою очередь спровоцировал обвал рынка акций страны, отмечает Trading Economics.

"Я полагаю, что Банку Японии следует сохранять мягкую политику с текущим уровнем ставки в обозримом будущем", - сказал Учида.

Объем китайского экспорта в июле 2024 года увеличился на 7% в годовом выражении - до $300,56 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Темпы роста замедлились по сравнению с 8,6% в июне. Импорт повысился на 7,2%, до $215,91 млрд, после июньского снижения на 2,3%.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 9,7%, импорта - на 3,5%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в прошлом месяце сократилось до $84,65 млрд с $99,05 млрд в июне. При этом показатель был выше, чем в июле прошлого года, когда он составил $80,22 млрд. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что июльский профицит составит $99 млрд.

Объем промышленного производства в ФРГ в июне вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 1%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду рост цен ускорился после выхода данных Минэнерго США о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,68 за баррель (+2,9% и +0,2% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $75,64 за баррель (+3,4% и +0,4% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 949 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,8 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,8 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Поддержку рынку нефти продолжают оказывать такие факторы, как напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке (рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании) и приостановка производства на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии, сообщает Trading Economics.

Эти факторы поддерживает цены, несмотря на новые сигналы снижения спроса в Китае. Объем импорта нефти в КНР в прошлом месяце составлял 9,97 млн баррелей в сутки, что на 12% меньше по сравнению с июнем и на 3% ниже показателя июля 2023 года, сообщило Главное таможенное управление страны.

Накануне Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году с $86,4 до $84,44 за баррель. Также ведомство чуть повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году - с 102,91 млн баррелей в сутки (б/с) до 102,94 млн б/с, а прогноз на 2025 год понижен на 130 тыс. б/с (до 104,55 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"Большая часть сокращения нашего прогноза потребления нефти приходится на Китай, где, как мы ожидаем, замедление экономического роста продолжит сокращать потребление дизельного топлива", - говорится в отчете.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Globaltrans (+5,9%), акции ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+5,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,9%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,8%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+4,7%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+4,1%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,9%).

Мосбиржа приняла решение с 9 августа перевести обыкновенные акции ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+2,2%) из раздела "второй уровень" в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении биржи. Компания провела IPO на Мосбирже в октябре 2023 года.

Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+0,6%) на заседании 13 августа рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов за первое полугодие 2024 года, сообщается в материалах компании.

Снизились акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-3%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-2,9%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (MOEX: HIMC) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,94 млрд рублей (из них 11,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,05 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,65 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 августа 2024 года 19:22
Рубль в среду подрос в паре с юанем на фоне уверенно дорожающей нефти
Москва. 7 августа. Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду, его курс составил 11,83 руб. в 19:00 мск, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль повысился на фоне уверенно дорожающей нефти.    читать дальше
.
07 августа 2024 года 19:00
Вероятно, ключевая ставка ЦБ РФ уже достигла пика - ПСБ
Вероятно, ключевая ставка ЦБ РФ уже достигла пика, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Банк России опубликовал резюме обсуждения июльского решения по ключевой ставке (+200 б.п. до 18%), - отмечает эксперт. - Совет ЦБ отметил важность формирования ожиданий длительного сохранения...    читать дальше
.
07 августа 2024 года 18:54
Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 7 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.    читать дальше
.
07 августа 2024 года 18:32
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Яндекса с целью 4400 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целью 4400 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Яндекс" опубликовал результаты за 2 квартал 2024 года по МСФО: выручка за отчётный период выросла на 37% г/г, достигнув 249 млрд рублей. EBITDA увеличилась...    читать дальше
.
07 августа 2024 года 17:59
Усиления факторов для нарушения баланса спроса на юань и его предложения пока нет - БКС Экспресс
Пока не видно усиления каких-либо факторов, способных нарушить сбалансированность спроса на юань и его предложения, говорится в материале аналитика БКС Экспресс Дмитрия Бабина. "Рубль в начале сессии в среду активно дорожал к юаню, но вскоре стал быстро сдавать позиции, растеряв все достижения...    читать дальше
.
07 августа 2024 года 17:25
Отчет Uber за 2К24, вероятно, окажет поддержку цене акций в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Результаты Uber Technologies за второй квартал 2024 года, вероятно, окажут поддержку стоимости бумаги эмитента в ближайшей перспективе, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Акции Uber подскочили в цене на 11%, после того как результаты за 2К24 превзошли ожидания. Выручка выросла на...    читать дальше
.
07 августа 2024 года 16:43
Цены на нефть останутся в диапазоне $75-85/барр. в ближайшие месяцы - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цены на нефть марки Brent, скорее всего, продолжат колебаться в диапазоне $75-85 за баррель в ближайшие месяцы, считает инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. Цены на нефть марки Brent значительно снизились в последние недели, констатирует эксперт. "Если в начале июля...    читать дальше
.
07 августа 2024 года 16:06
Вероятно сохранение давления на котировки акций Airbnb - инвестбанк "Синара"
Вероятно сохранение давления на котировки акций Airbnb Inc. в ближайшее время на фоне вышедшей отчетности эмитента за второй квартал текущего года, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Выручка компании за 2К24 составила $2,14 млрд - ниже прогнозировавшихся $2,74 млрд. Прибыль на...    читать дальше
.
07 августа 2024 года 15:37
Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем на фоне уверенно дорожающей нефти
Москва. 7 августа. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем в среду после небольшого укрепления в первой половине дня. Его курс составил 11,84 руб. в 15:00 мск, что на 0,2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль развернулся вверх на фоне уверенно дорожающей нефти.    читать дальше
.
07 августа 2024 года 15:34
"Газпромбанк Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку Яндекса и Ozon
"Газпромбанк Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку дальнейшего развития компаний российского сектора маркетплейсов, включая "Яндекс" и Ozon, сообщается в материале аналитиков сервиса. "В конце июля и начале августа крупнейший публичный маркетплейс и финтех Ozon, а также IT-гигант "Яндекс",...    читать дальше
.
07 августа 2024 года 15:03
S&P 500, скорее всего, проведет торги среды в диапазоне 5210-5350п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5210-5350 пунктов, прогнозирует заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Инвесторы проявляют сдержанный оптимизм после интенсивного ралли накануне, - отмечает эксперт. - Фьючерсы на...    читать дальше
.
07 августа 2024 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 254 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 254 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: 215 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Торговая площадка опубликовала...    читать дальше
.
07 августа 2024 года 13:56
Рынок акций РФ, скорее всего, останется под давлением в ближайшие недели - "Велес Капитал"
Рынок акций РФ, скорее всего, останется под давлением в ближайшие недели ввиду сохранения негативных среднесрочных факторов, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "В ближайшие недели акции в РФ, вполне вероятно, останутся под нисходящим давлением ввиду сохранения...    читать дальше
.
07 августа 2024 года 13:15
Акции Сургутнефтегаза, Магнита и Россети Центр интересны в качестве защитного актива - "БКС МИ"
"Префы" "Сургутнефтегаза", акции "Магнита" и "Россети Центр и Приволжье" интересны в качестве защитного актива, отмечается в материале "БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ"). "Помимо общей негативной динамики рынка, акции "Сургутнефтегаза" реагируют на укрепление рубля, - пишет аналитик Людмила...    читать дальше
.
07 августа 2024 года 12:40
Высока вероятность дальнейшего роста котировок золота - "Финам"
Высока вероятность дальнейшего роста котировок золота, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "Цена золота опустилась в понедельник ещё на 0,85%. На торгах среду состоялся ретест уровня $2380 за унцию, - констатирует эксперт. - Развитие вниз это движение не получает, однако же...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.