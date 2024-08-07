Рынок акций РФ в среду поднялся к 2875п по индексу МосБиржи на фоне общемирового роста и ослабления рубля

Москва. 7 августа. Рынок акций РФ после дневной волатильности лег на путь коррекционного восстановления вслед за выросшими внешними фондовыми площадками и дорожающей нефтью (Brent поднялась к $78,7 за баррель); индекс МосБиржи подскочил в район 2875 пунктов на фоне ослабления рубля после обновления утром годового минимума в районе 2800 пунктов. В лидерах роста выступили акции "Мечела" (+6,8%) и "Роснефти" (+3,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2874,94 пункта (+1,6%, минимум сессии - 2803,47 пункта, это новый минимум с начала июля 2023 года), индекс РТС - 1053,66 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 августа, составил 85,9543 руб. (+78,97 копейки).

К фактору поддержки можно также отнести новости от ЦБ РФ, который дал намек, что недавние жесткие сигналы по денежно-кредитной политике могут быть последними в среднесрочном периоде.

Сохранения направленного сигнала и повышения прогнозной траектории ключевой ставки может быть достаточно для ужесточения денежно-кредитных условий в той мере, в какой это необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 году, говорится в резюме по итогам июльского заседания совета директоров ЦБ РФ. Банк России в июле повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18% годовых. При этом ЦБ подчеркнул, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Подорожали акции "Мечела" (+6,8% и +4,2% "префы"), "Роснефти" (+3,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+3,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+3,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,4%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +1,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании 13 августа обсудит созыв внеочередного собрания акционеров и рекомендации о размере дивидендов за 6 месяцев 2024 года, сообщила компания.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в среду торговался разнонаправленно, но активность покупателей возросла во второй половине дня на фоне повышения сырьевых цен и улучшения внешнерыночного сантимента.

Мировые рынки продолжили восстановление. Исключением стали китайские биржи, где торги завершились нейтрально. Вышли настораживающие данные по торговому балансу КНР за июль: рост экспорта неожиданно замедлился до 7% г/г при ожидавшихся 9,7%. Это может указывать на охлаждение мирового спроса, поддерживающего китайскую экономику. В Германии объем промышленного производства в июне вырос на 1,4% м/м, сильнее прогнозного 1%. Из экономической статистики четверга интерес представляет недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Сбербанк опубликует результаты по МСФО за II квартал, финансовые отчетности за I полугодие представят "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "ВК" (MOEX: VKCO), напомнил эксперт.

"Динамика цен на нефть, курса рубля и корпоративные новости в четверг будут в фокусе внимания участников торгов. Прогноз по индексу МосБиржи на 8 августа - 2800-2900 пунктов", - считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду вырос в рамках коррекции от локальных минимумов вместе с зарубежными площадками.

По акциям "Мечела" во второй половине сессии началась коррекция вслед за обновлением минимумов с марта и февраля 2023 года по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно. Расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+5,9%) с июля пытаются развить восстановление от годового минимума, которое, очевидно, поддерживается во многом надеждами на возвращение компании к выплате дивидендов после редомициляции и обращения инвесторов в регулирующие органы РФ с просьбой учесть их интересы в реализации корпоративных прав, касающихся выплат. На данный момент Globaltrans представил лишь финансовые результаты за 2023 год.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI ускорили повышение, поддавшись глобальному оптимизму и развивая отскок от недавних минимумов. Говорить о сломе основного нисходящего движения, однако, можно будет не раньше стабилизации котировок выше района $81,5 и $78 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Коррекционным покупкам в середине недели помогли данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране (показатель снижается уже шестую неделю подряд).

Рост на западных фондовых площадках можно назвать техническим, не обеспеченным значимыми фундаментальными сигналами. Американским инвесторам до очередной порции важных макроэкономических данных придется ждать следующей недели, когда в случае новых признаков слабости экономики настроения вновь могут ухудшиться. Рынки сохраняют волатильность, а четверг в РФ обещает быть интересным с точки зрения корпоративных событий - финансовые результаты за II квартал по МСФО представит, в частности, один из локомотивов рынка Сбербанк, от которого ждут очередных рекордных дивидендов по итогам 2024 года, заключила Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, коррекционный отскок рынка акций РФ вверх вряд ли перерастет в новый восходящий тренд - внутренних драйверов для этого нет. "Стоит помнить, что в случае дальнейшего падения рынка усредняться "плечами" не получится, поскольку стоимость заемных денег высока, она превышает потенциал роста рынка акций", - считает он.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,3-1,8%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,7-1% во главе с Nasdaq).

Трейдеры оценивали китайские статданные, а также заявления замглавы Банка Японии Шиничи Учиды о том, что, несмотря на недавнее повышение ставки Банком Японии, политика ЦБ остается очень мягкой.

Именно подъем ставки японским регулятором запустил процесс корректировки сделок carry trade, который в свою очередь спровоцировал обвал рынка акций страны, отмечает Trading Economics.

"Я полагаю, что Банку Японии следует сохранять мягкую политику с текущим уровнем ставки в обозримом будущем", - сказал Учида.

Объем китайского экспорта в июле 2024 года увеличился на 7% в годовом выражении - до $300,56 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Темпы роста замедлились по сравнению с 8,6% в июне. Импорт повысился на 7,2%, до $215,91 млрд, после июньского снижения на 2,3%.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 9,7%, импорта - на 3,5%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в прошлом месяце сократилось до $84,65 млрд с $99,05 млрд в июне. При этом показатель был выше, чем в июле прошлого года, когда он составил $80,22 млрд. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что июльский профицит составит $99 млрд.

Объем промышленного производства в ФРГ в июне вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 1%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду рост цен ускорился после выхода данных Минэнерго США о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,68 за баррель (+2,9% и +0,2% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $75,64 за баррель (+3,4% и +0,4% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 949 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,8 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,8 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Поддержку рынку нефти продолжают оказывать такие факторы, как напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке (рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании) и приостановка производства на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии, сообщает Trading Economics.

Эти факторы поддерживает цены, несмотря на новые сигналы снижения спроса в Китае. Объем импорта нефти в КНР в прошлом месяце составлял 9,97 млн баррелей в сутки, что на 12% меньше по сравнению с июнем и на 3% ниже показателя июля 2023 года, сообщило Главное таможенное управление страны.

Накануне Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году с $86,4 до $84,44 за баррель. Также ведомство чуть повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году - с 102,91 млн баррелей в сутки (б/с) до 102,94 млн б/с, а прогноз на 2025 год понижен на 130 тыс. б/с (до 104,55 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"Большая часть сокращения нашего прогноза потребления нефти приходится на Китай, где, как мы ожидаем, замедление экономического роста продолжит сокращать потребление дизельного топлива", - говорится в отчете.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Globaltrans (+5,9%), акции ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+5,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,9%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,8%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+4,7%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+4,1%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,9%).

Мосбиржа приняла решение с 9 августа перевести обыкновенные акции ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+2,2%) из раздела "второй уровень" в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении биржи. Компания провела IPO на Мосбирже в октябре 2023 года.

Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+0,6%) на заседании 13 августа рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов за первое полугодие 2024 года, сообщается в материалах компании.

Снизились акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-3%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-2,9%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (MOEX: HIMC) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,94 млрд рублей (из них 11,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,05 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,65 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").