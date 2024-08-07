Рынок акций РФ после позитивного старта вновь залег в боковик из-за слабости нефти, вырос "ВК" и просел "Мечел"

Москва. 7 августа. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры вновь залег в боковик из-за слабости нефти (Brent торгуется у $76,8 за баррель), индекс МосБиржи вернулся к 2830 пунктам после локального роста выше 2850 пунктов. В лидерах роста выступили акции МКПАО "ВК" (+1,2%), аутсайдерами - бумаги "Мечела" (-1,7%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2832,08 пункта (+0,05%, максимум сессии - 2854,76 пункта), индекс РТС - 1047,58 пункта (+0,05%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 августа, составляет 85,1646 руб. (+21,75 копейки).

Подорожали акции МКПАО "ВК" (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,3% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "Мечела" (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,4% "префы").

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне отскок рынка акций РФ вверх не удался, утренний рост был вызван в основном закрытием "шортов", инвесторы не поддержали это движение инвестиционными покупками.

В аутсайдерах дня вновь оказались акции "Мечела", которые сейчас сильно технически перепроданы и по ним можно ожидать отскока вверх. Включать же их в среднесрочные портфели пока нет смысла из-за огромной долговой нагрузки компании и плохой конъюнктуры, считает эксперт.

Во основном "быков" остановила нефть, которая остается слабой. Тем не менее, потенциал снижения нефти уже во многом отработан, можно ожидать восстановления котировок, в связи с чем спекулятивно стоит обращать внимание на нефтянку, полагает Антонов.

"В целом, ждем повторения попытки отскока рынка акций РФ вверх, но в новый восходящий тренд он не перерастет - внутренних драйверов для этого нет. Стоит помнить, что в случае дальнейшего падения рынка усредняться "плечами" не получится, поскольку стоимость заемных денег высока, и она превышает потенциал роста рынка акций", - считает представитель "Алор брокер".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, покупателям в РФ остается довольствоваться краткосрочными отскоками рынка акций.

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, настроения на мировых фондовых площадках склоняются в сторону оптимистичных. Американский институт нефти сообщил накануне о росте запасов "черного золота" на прошлой неделе на 180 тыс. баррелей, а от Минэнерго США в среду ожидают данных о сокращении показателя на 1,6 млн баррелей. В Китае, тем временем, опубликовали данные о снижении импорта нефти в июле на 3,1% г/г - сигнал, подтверждающий локальную слабость спроса в стране.

Индекс МосБиржи движется в рамках диапазона 2800-2870 пунктов, а долларовый РТС - в коридоре 1040-1060 пунктов. Рынок пытается восстановиться от локальных минимумов, но вернуться к росту все еще не дает давление среднесрочных продавцов из-за отсутствия значимых драйверов для развития повышения, отмечает аналитик.

"В ближайшие недели акции в РФ, вполне вероятно, останутся под нисходящим давлением ввиду сохранения негативных среднесрочных факторов, таких как высокие процентные ставки, перспектива увеличения налоговой нагрузки в 2025 году и чуть более низкие цены на нефть и другие сырьевые товары. Покупателям в подобных условиях остается довольствоваться главным образом краткосрочными отскоками и ждать роста рынка не ранее начала покупок под промежуточные дивиденды, которые не превысят доходность безрисковых инструментов, но все же могут увеличивать привлекательность отдельных эмитентов", - считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2800-2900 пунктов.

"Вполне допускаем, что сегодня можем увидеть новые попытки роста. Несмотря на это, индекс МосБиржи, скорее всего, останется вблизи текущих отметок", - считает он.

Многие бумаги незаслуженно сильно упали в понедельник. Акции Сбербанка показали сильнейшее падение с начала декабря, после чего во вторник отскочили вверх. "Взгляд на бумаги Сбера по-прежнему позитивный. Надеемся, что локальная фаза снижения закончилась. Говорить о начале роста акций Сбербанка преждевременно, учитывая ситуацию на рынке, но рассчитываем на возвращение спроса со стороны инвесторов. В качестве позитивного момента можно отметить ожидаемую публикацию в пятницу отчетности за 7 месяцев", - отметил Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что рынок акций РФ накануне стабилизировался после всплеска волатильности. Представители ФРС США продолжают дискуссию на тему возможной рецессии в стране. Именно эта новость послужила катализатором для падения мировых рынков в начале недели. Глава ФРБ Чикаго Остин Гулсби в своем интервью телеканалу CNBC заявил, что ФРС готова принять необходимые меры для смягчения любых негативных последствий для американской экономики, несмотря на то, что он лично не считает текущую ситуацию рецессией.

Нефть марки Brent не оставляет попыток подрасти. Поддержку котировкам оказывают возрастающая напряженность на Ближнем Востоке, а также вынужденная приостановка добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии из-за проблем с безопасностью. По мнению руководства Saudi Aramco, глобальный спрос на нефть и нефтепродукты остается сильным, несмотря на незначительное замедление роста китайской экономики во II квартале. В компании ожидают повышения спроса на нефть во второй половине текущего года.

На фоне сложностей с работой YouTube в России, приложение "VK видео" стало самым скачиваемым в России. Представители "ВК" отметили, что количество скачиваний приложения увеличилось в 4,5 раза по сравнению со среднемесячными значениями. Это говорит о значительном росте популярности платформы среди пользователей и возможном изменении предпочтений в потреблении видео-контента, что положительно скажется на бизнесе "ВК", полагают аналитики.

Тем временем, поставки российского газа в Европу по "Турецкому потоку" за первое полугодие 2024 года увеличились на 40,5% и достигли 9,26 млрд кубометров. В июле наблюдался особенно заметный рост объемов экспорта. В прошлом месяце объем прокачки составил более 1,5 млрд кубометров, что на 29% больше, чем в июне. "Газпром" выступает основным бенефициаром от увеличения поставок по "Турецкому потоку", отметили эксперты "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций выросли на 0,8-1%, отчасти отыграв падение, произошедшее в понедельник из-за сокращения спроса на рисковые активы (Dow Jones и S&P 500 рухнули в понедельник максимальными темпами с сентября 2022 года).

Во вторник участники рынка оценивали статданные, заявления представителей Федрезерва и новую порцию корпоративных отчетностей.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июне сократился на 2,5% относительно предыдущего месяца, составив $73,1 млрд. Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $75 млрд, а не $75,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения дефицита до $72,5 млрд с объявленного ранее майского уровня.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что прогресс в плане замедления инфляции в Соединенных Штатах и ослабление рынка труда позволяют ожидать смягчения денежно-кредитной политики, но отказалась уточнить, когда именно последует первое снижение процентных ставок и насколько резким оно будет.

Инвесторы теперь прогнозируют снижение ставки Федрезерва на 105 базисных пунктов до конца года по сравнению со 150 б.п., ожидавшимися в понедельник.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,6-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,5%).

Трейдеры оценивают китайские статданные, а также заявления замглавы Банка Японии Шиничи Учиды о том, что, несмотря на недавнее повышение ставки Банком Японии, политика ЦБ остается очень мягкой.

Именно подъем ставки японским регулятором запустил процесс корректировки сделок carry trade, который в свою очередь спровоцировал обвал рынка акций страны, отмечает Trading Economics.

"Я полагаю, что Банку Японии следует сохранять мягкую политику с текущим уровнем ставки в обозримом будущем", - сказал Учида.

Объем китайского экспорта в июле 2024 года увеличился на 7% в годовом выражении - до $300,56 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Темпы роста замедлились по сравнению с 8,6% в июне. Импорт повысился на 7,2%, до $215,91 млрд, после июньского снижения на 2,3%.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 9,7%, импорта - на 3,5%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в прошлом месяце сократилось до $84,65 млрд с $99,05 млрд в июне. При этом показатель был выше, чем июле прошлого года, когда он составил $80,22 млрд. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что июльский профицит составит $99 млрд.

Объем промышленного производства в ФРГ в июне вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 1%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены вновь предприняли попытку роста, но они пока не находят широкой поддержки покупателей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $76,77 за баррель (+0,4% и +0,2% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $73,48 за баррель (+0,4% и +0,4% во вторник).

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы ХАМАС Исмаила Хании.

Давление на нефтяной рынок по-прежнему оказывают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть, учитывая сигналы ослабления экономик Китая и США.

В среду Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране на прошлой неделе. Оценки Американского института нефти, опубликованные накануне, показали незначительное повышение резервов нефти в Штатах - на 180 тыс. баррелей.

Накануне Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году с $86,4 до $84,44 за баррель. Также ведомство чуть повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году - с 102,91 млн баррелей в сутки (б/с) до 102,94 млн б/с, а прогноз на 2025 год понижен на 130 тыс. б/с (до 104,55 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"Большая часть сокращения нашего прогноза потребления нефти приходится на Китай, где, как мы ожидаем, замедление экономического роста продолжит сокращать потребление дизельного топлива", - говорится в отчете.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+5,6% и +3% "префы"), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,7%), "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,1%).

Подешевели акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,5%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-1,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1,4%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-1,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,14 млрд рублей (из них 2,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 793,98 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 747,95 млн рублей на акции "Газпрома").