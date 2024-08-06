"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, исключив из числа фаворитов бумаги "ММК" и включив акции "МД Медикал Груп".

Текущий состав топ-списка: Сбербанк (ао), Positive Technologies, "АЛРОСА", "Ростелеком" (ао), "Делимобиль", Ozon, МФК "Займер", "Яндекс", "МД Медикал Груп", "Московская биржа".

Аналитики добавляют акции "МД Медикал Груп" (сеть клиник "Мать и дитя") на фоне роста спроса на услуги платной медицины при росте доходов населения. Это редкое для российского рынка сочетание высоких темпов роста (20%+ г/г) и двузначной дивидендной доходности при отсутствии долга, подчеркивается в комментарии. Компания способна финансировать развитие сети клиник из денежного потока, не прибегая к дорогим займам, а также успешно перекладывать инфляцию в стоимость услуг.

"Мы исключаем акции "ММК". Несмотря на их привлекательную оценку, мы видим всё больше сигналов замедления экономик Китая и США - это заставляет нас быть осторожными с бумагами сырьевых компаний", - указывают эксперты телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.