Падение Dow Jones и S&P 500 стало максимальным с сентября 2022г

Рынок акций США резко снизился по итогам торговой сессии понедельника. Рынок акций Японии восстанавливается во вторник, индексы Китая и Гонконга торгуются в минусе. Цены на нефть эталонных марок во вторник уверенно растут.

Американские фондовые индексы резко снизились в понедельник на фоне общего ухода инвесторов от риска.

Падение Dow Jones Industrial Average и S&P 500 стало максимальным с сентября 2022 года, по данным FactSet.

Обвалу мировых рынков способствовал рост опасений рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. В частности, в пятницу стало известно об увеличении безработицы в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а днем ранее - о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября.

Аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что вероятность спада в американской экономике в ближайший год составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%, а рынки видят 60%-ный шанс того, что Федрезерв на этой неделе проведет внеочередное заседание и понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.).

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры уверены в том, что ФРС опустит ставку в сентябре сразу на 50 б.п., а не на 25 б.п., как ожидалось ранее. Рынок также ждет, что до конца текущего года снижение ставки составит 125-150 б.п., по данным CME FedWatch.

Индекс волатильности американского рынка акций Cboe Volatility (VIX), который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, в понедельник превысил отметку в 50 пунктов впервые с апреля 2020 года, взлетев более чем на 100% с пятничного уровня в 23,39 пункта, отмечает Market Watch.

"США являются локомотивом глобального экономического роста, и усиливающаяся обеспокоенность инвесторов спадом активности или возможной рецессией повергает рынки по всему миру в смятение, - говорит главный финансовый аналитик Bankrate Грег МакБрайд. - Пятничный отчет по рынку труда был разочаровывающим, однако он был не первым тревожным индикатором, а последним".

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Остан Гулсби заявил в интервью CNBC в понедельник, что данные по американскому рынку труда были "слабее ожиданий", но ситуация в экономике "пока не выглядит как рецессия".

На вопрос, стоит ли ждать ответных мер со стороны ФРС, Гулсби сказал, что Федрезерву не имеет смысла удерживать ограничительную политику в условиях спада экономической активности. Он отказался говорить о том, может ли американский ЦБ опустить ставку до сентябрьского заседания.

Резкое снижение по итогам торгов в понедельник показали акции американских чипмейкеров, в том числе, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-6,4%), Dell Technologies (SPB: DELL) Inc. (-4%), Super Micro Computer Inc. (-2,5%), Broadcom (SPB: AVGO) Inc. (-1,2%), Marvell Technology Inc. (-2,7%), Intel Corp. (SPB: INTC) (-6,4%).

Бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. отыграли падение в ходе торгов и завершили сессию ростом на 1,8%.

Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) опустилась на 4,8% на информации о том, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) сократила долю в ней почти на 50% во втором квартале.

Котировки бумаг других американских IT-гигантов также резко снизились, в том числе, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 4,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 3,3%, Tesla (SPB: TSLA) Inc. - на 4,2%.

Стоимость акций Alphabet Inc. (SPB: GOOG) упала на 4,5%. В понедельник стало известно, что Google (входит в Alphabet) проиграла в суде дело о препятствовании конкуренции в сфере поисковых сервисов, возбужденное по иску Минюста США. Федеральный судья Амит Мехта постановил, что действия Google, платившей другим компаниям за установку ее браузера в качестве дефолтного на их устройствах, фактически заблокировали доступ на этот рынок ее конкурентам.

Цена бумаг производителя снэков Kellanova (SPB: K), выделенного из Kellogg Co. в прошлом году, подскочила на 16,2% на информации о том, что Mars Inc. рассматривает возможность его покупки.

Акции Tyson Foods (SPB: TSN) подорожали на 2,1% благодаря сильной отчетности производителя продуктов питания.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник снизился на 1033,99 пункта (2,6%) и составил 38703,27 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 160,23 пункта (3%) - до 5186,33 пункта.

Nasdaq Composite упал на 576,08 пункта (3,43%) и составил 16200,08 пункта.2

Рынки акций Японии и Южной Кореи восстанавливаются во вторник после резкого снижения днем ранее, при этом индексы материкового Китая и Гонконга показывают незначительное снижение.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 МСК взлетел на 9,3% после падения на 12,4% по итогам предыдущих торгов.

Лидером подъема выступают акции производителя продуктов питания и специй Kikkoman, подорожавшие почти на 21%.

Сильное повышение демонстрируют бумаги представителей технологической сферы, включая Tokyo Electron (+14,2%), Screen Holdings Co. (+10,4%), Socionext Inc. (+8,3%), Renesas Electronics Corp. (+17%), SoftBank Group (+9,1%), Advantest (+13,6%).

Кроме того, растет стоимость таких крупных компаний, как Toyota Motor (+10%), Sony Group (+8,2%), Fast Retailing (+2,9%) и Nintendo (+11,8%), а также банка Mitsubishi UFJ (+4,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК подскочил на 3,8% после снижения почти на 9% в понедельник.

Бумаги одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics подорожали на 2,1%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 5,2%.

Котировки акций автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 5,4%, авиакомпании Korean Air Lines - на 1%, сталелитейной Posco - на 5,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,7%.

Лидером подъема выступают акции урановой компании Deep Yellow (+4,8%).

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP повысилась на 0,4%, конкурирующей Rio Tinto - опустилась на 0,2%.

Дорожают акции банков, включая National Australia Bank - на 1,2%, Westpac Banking - на 1,1%, Commonwealth Bank - на 2,7%, Macquarie - на 1,9%.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Она остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам шестого заседания подряд (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Как отмечается в заявлении RBA, ЦБ по-прежнему беспокоит то, что инфляция остается выше целевого диапазона 2-3% из-за стабильно высоких цен на услуги.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК опустился на 0,35%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее существенно снижаются котировки акций страховщика China Life Insurance - на 3,6%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 3,1%, производителя электромобилей BYD - на 2,4%.

Кроме того, опускаются котировки бумаг разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2%, производителей потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) и Haier Smart Home - на 0,8% и 2,1% соответственно, интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Tencent (SPB: 700) - на 1,5% и 1,8% соответственно.

При этом дорожают бумаги фармацевтических компаний Hansoh Pharmaceutical Group и CSPC Pharmaceutical Group - на 6,1% и 2,8% соответственно, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 1,8%, выпускающей спортивные товары Li Ning - на 2,9%.

Цены на нефть эталонных марок во вторник уверенно растут после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Повышению котировок способствуют сохраняющиеся риски перебоев с поставками топлива из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Trading Economics. Инвесторы ждут ответных действий Ирана на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Еще одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность Sharara составляет 320 тыс. баррелей в сутки.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК увеличились на $1,03 (на 1,35%) и составляли $77,33 за баррель. Днем ранее эти контракты подешевели на $0,51 (на 0,7%) - до $76,30 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросла на $1,2 (на 1,65%), достигнув $74,14 за баррель. В понедельник данные контракты подешевели на $0,58 (на 0,8%) - до $72,94 за баррель.