30 июля 2024 года 19:04
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 30 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 72,08% от номинала (доходность - 8,85% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 56,77% от номинала (доходность - 9,8% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели за день всего на 1 базисный пункт - до 73,28% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта, составив 8,46% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 0,5 базисного пункта).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 3 базисных пункта, до 79,53% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 17,39% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 2 базисных пункта, до 70,97% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт и составила 16,58% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 2 базисных пункта, подешевев до 66,91% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 14,18% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 20 базисных пунктов - до 67,04% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют боковую динамику.
Глобальные инвесторы находятся в ожидании объявления итогов заседания Федеральной резервной системы в среду. Трейдеры полагают, что американский центробанк в этот раз сохранит процентные ставки на уровне 5,25-5,5% годовых. По данным CME FedWatch, рынок оценивает такую вероятность в 95,9%.
Индекс потребительского доверия в США в июле составил 100,3 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель составил 97,8 пункта, а не 100,4 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали июльское значение индекса на уровне 99,7 пункта.
Опубликовано: /Финмаркет/
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