Редомициляция позволит HeadHunter возобновить дивиденды с доходностью 8-13% - "БКС МИ"

Редомициляция позволит HeadHunter возобновить дивиденды с доходностью не менее 8-13% на горизонте 12 месяцев, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"HeadHunter объявил о финальном этапе редомициляции - планах оферты на обмен депозитарных расписок и акций HeadHunter PLC на акции МКПАО Хэдхантер с коэффициентом 1:1. Оферта будет касаться акционеров во всех депозитариях - и в российских, и в зарубежных. Компания ждет, что Мосбиржа приостановит торги на время проведения обмена. HeadHunter планирует опубликовать приглашение к обмену 12 августа. По предварительной оценке, торги будут остановлены с 12 августа, и акции МКПАО начнут торговаться 23 сентября. Мы ждем, что редомициляция устранит сложности, связанные с зарубежной "пропиской" и позволит компании возобновить дивиденды с доходностью не менее 8-13% на 12 месяцев. Напомним, мы видим риск навеса предложения после начала торгов акциями МКПАО. Однако у нас позитивный взгляд на HeadHunter на 12 месяцев вперед, учитывая наш прогноз сильных результатов в 2024 году".

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