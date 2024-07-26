Цены большинства выпусков евробондов РФ продемонстрировали незначительную смешанную динамику по итогам недели, несмотря на повышение UST

Москва. 26 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций продемонстрировали незначительную смешанную динамику по итогам недели, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды евробондов РФ к доходности базовых активов за пять дней немного сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом котировки US Treasuries в начале недели продемонстрировали небольшое повышение на политических новостях США. Президент страны Джо Байден в воскресенье объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов.

Он заявил, что делает это в интересах своей партии и страны. Байден также выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.

Неделей ранее на предвыборном митинге было совершено покушение на кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа.

Во вторник и среду цены американских гособлигаций вновь показали небольшое повышение, участники рынка продолжали следить за политическими новостями после того, как президент Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. В частности, стало известно, что вице-президент Харрис набрала достаточное количество голосов представителей демократов для ее выдвижения кандидатом от партии на президентских выборах.

Участники рынка находились также в ожидании данных о динамике ВВП США за второй квартал и отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Публикация данных ожидалась позднее на неделе.

По данным CME FedWatch, на тот момент рынок оценивал вероятность снижения ставок американским центробанком в сентябре в 100%.

В четверг продолжилось умеренное повышение рынка US Treasuries на фоне благоприятных данных макроэкономической статистики, несмотря на то, что они могут несколько ослабить надежды трейдеров на смягчение денежно-кредитной политики ФРС в сентябре.

Предварительный отчет Минторга США, опубликованный в четверг, показал резкое ускорение темпов роста американской экономики во втором квартале. ВВП страны увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале.

Консенсус-прогноз экспертов, который опубликовал Trading Economics, предполагал увеличение ВВП на 2%.

В последний торговый день недели котировки UST вновь немного повысились, инвесторы оценивали новую порцию макроэкономической статистики и ее влияние на возможные решения ФРС по ставке.

Расходы населения США в июне выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,2%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение расходов на 0,3%, доходов - на 0,4%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июне увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца после нулевого изменения в мае. Рост показателя в годовом выражении замедлился до 2,5% с 2,6% месяцем ранее. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июне повысился на 2,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Эксперты ожидали снижения темпов роста до 2,5%. Индикатор увеличился на 0,2% по сравнению с маем, когда его повышение составило 0,1%.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает ФРС.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю всего на 0,02%, до 72,09% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, составив 8,85% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подорожали за пять дней на 0,63% - до 73,16% от номинала (доходность опустилась на 4,7 базисного пункта, до 8,47% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1,6 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 0,04% - до 56,77% от номинала (его доходность увеличилась на 1,8 базисного пункта и составила 9,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в стоимости 0,06%, подешевев до 79,53% от номинала (их доходность увеличилась на 23 базисных пункта - до 17,36% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году уменьшились в цене за неделю на 0,28%, до 70,75% от номинала (доходность выросла на 23 базисных пункта, составив 16,68% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году упали на 0,11%, до 67,49% от номинала (их доходность увеличилась на 9,3 базисного пункта, составив 13,94% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 0,27% - до 67,06% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.