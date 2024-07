Рынок акций США резко снизился, фондовые индексы АТР падают вслед за Уолл-стрит

Рынок акций США резко снизился, падение S&P 500 и Nasdaq было максимальным с 2022г. Фондовые индексы АТР падают вслед за Уолл-стрит. Нефть дешевеет после роста накануне, Brent у $81,1 за баррель.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq Composite рухнул на 3,6%, показав наихудшую динамику с октября 2022 года.

Падение S&P 500, составившее 2,3%, стало самым резким с декабря 2022 года, отмечает Market Watch.

Обвал рынка спровоцировали квартальные результаты Tesla (SPB: TSLA) Inc. и Alphabet Inc. (SPB: GOOG), не дотянувшие до "высокой планки", поставленной аналитиками Уолл-стрит, пишет Market Watch.

Это две первые компании из так называемой "великолепной семерки" американских IT-гигантов, которые опубликовали отчеты за прошедший квартал.

Акции Tesla упали в цене на 12,3% по итогам торгов - максимально с сентября 2020 года, по данным Dow Jones. Американский производитель электромобилей увеличил выручку во втором квартале на 2%, до рекордных $25,5 млрд, однако его чистая прибыль сократилась на 45%, а прибыль без учета разовых факторов ($0,52 на акцию) оказалась существенно хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов ($0,61 на акцию).

Стоимость бумаг Alphabet Inc. снизилась на 5%. Чистая прибыль и выручка компании в минувшем квартале превзошли прогнозы рынка, однако рост доходов от рекламы не оправдал ожиданий. Кроме того, трейдеры негативно восприняли рост капиталовложений Alphabet, отмечает Barron''s.

Котировки акций других компаний "великолепной семерки" также резко упали, в том числе Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 6,8%, Meta (SPB: META) Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 5,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 3,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,9%.

Бумаги американских технологических компаний начали резко дешеветь после публикации 11 июля статданных, показавших существенное замедление инфляции в США. Спад инфляционного давления повысил уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Эксперты полагают, что первое снижение ставки американским ЦБ произойдет в сентябре.

В этих условиях трейдеры начали продавать бумаги существенно подорожавших за последние месяцы IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС. Компании "великолепной семерки" потеряли более $1,7 трлн капитализации с момента публикации июньских данных по инфляции, отмечает Market Watch.

"Ротационная торговля на фондовом рынке продолжается, - отмечает аналитик Freedom Capital Markets Джей Вудс. - Волатильность торгов усиливается".

Статданные, опубликованные в среду, показали неожиданное сокращение продаж новостроек в США в прошлом месяце.

Продажи новых домов в стране в июне уменьшились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 617 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 621 тыс. новостроек, а не 619 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в прошлом месяце до 640 тыс. с ранее объявленного майского уровня, по данным Trading Economics.

Бумаги Visa Inc. (SPB: V) подешевели на 4% по итогам торгов. Оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 17%, выручку - на 10%, при этом последний показатель оказался хуже прогнозов рынка.

Котировки бумаг производителей электромобилей снизились вслед за акциями Tesla. Капитализация Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. упала на 7%, Lucid Group Inc. - на 5,6%, ADR Nio (SPB: NIO) Inc. и XPeng (SPB: XPEV) Inc. потеряли в цене 4% и 4,2% соответственно.

Бумаги AT&T Inc. (SPB: T) подорожали на 5,2%. Телекоммуникационная компания зафиксировала 20%-ное снижение чистой прибыли во втором квартале при незначительном уменьшении выручки. При этом темпы роста числа абонентов тарифных планов с оплатой услуг по факту существенно превзошли ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 504,22 пункта (1,25%) и составил 39853,87 пункта.

Standard & Poor''s 500 упал на 128,61 пункта (2,31%) - до 5427,13 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 654,94 пункта (3,64%) и составил 17342,41 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются на торгах в четверг, негативным фактором для них стало падение американского рынка акций днем ранее.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в среду, причем Nasdaq Composite рухнул на 3,6%, показав наихудшую динамику с октября 2022 года. Падение S&P 500, составившее 2,3%, стало самым резким с декабря 2022 года. Обвал рынка спровоцировали худшие, чем ожидалось, квартальные результаты крупных представителей техсектора США.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов понизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%.

Поддержку китайскому рынку акций оказала новость о том, что Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

В Гонконге резкое снижение демонстрируют акции Zhaojin Mining Ind. (на 7,9%), Meituan (SPB: 3690) (-4,3%), China Hongqiao Group (-3,1%) и BYD Electronic (-2,4%).

В Шанхае цена бумаг Zhongji Innolight опускается на 5,5%, Eoptolink Technology - на 6,1%, Foxconn Industrial - на 4,4%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал на 3%.

Котировки бумаг Renesas Electronics снижаются на 14,4%, Hitachi Ltd. - на 9%, Kawasaki Heavy Industries - на 8,9%, SoftBank Group - на 8,8%. Тем временем цена акций Sapporo Holdings повысилась на 3,7%, Nichirei Corp. - на 3,1%, Tokyo Gas Co. - на 1,5%.

Южнокорейский индекс Kospi потерял 1,4%.

Как стало известно в четверг, экономика Южной Кореи во втором квартале 2024 года сократилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев. Снижение зафиксировано впервые с четвертого квартала 2022 года. По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на 2,3%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали роста первого показателя на 0,1%, второго - на 2,5%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics понижается на 1,6%, SK Hynix - падает на 8,4%.

Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 опускается на 1,2%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto снижается на 0,8% и 1,3% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в четверг после активного роста днем ранее, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:01 мск составляет $81,08 за баррель, что на $0,63 (0,77%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты повысились в цене на $0,7 (0,9%), до $81,71 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,64 (0,82%), до $76,95. В среду контракт подорожал на $0,63 (0,8%), до $77,59 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей - до 436,48 млн баррелей, минимума с февраля. Снижение запасов отмечено по итогам четвертой недели подряд впервые с прошлого сентября.

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе снизились на 5,57 млн баррелей, дистиллятов - на 2,75 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей, по данным Bloomberg.

"Отчет Минэнерго был хорошим, и фьючерсы ожидаемо подскочили после его публикации, - сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. - Однако в будущем "быки" хотели бы видеть больше сигналов сильного и стабильного потребительского спроса".