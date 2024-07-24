Цена акций Яндекса обладает потенциалом роста на 20-25% - "Т-Инвестиции"

Котировки акций МКПАО "Яндекс" обладают потенциалом роста на 20-25% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций".

"После паузы, возникшей из-за разделения компании и смены регистрации российской части бизнеса, возобновились торги акциями "Яндекса" под новым тикером YDEX. На старте торгов акции прибавили 11,5%, однако к текущем моменту цена стабилизировалась на уровне 4220 рублей (+3,66%) за штуку. Это отличный результат, учитывая, что российские индексы корректировались во время приостановки торгов бумагами эмитента, - указывают эксперты. - Плюсы нового "Яндекса" для инвестора очевидны - нет больше инфраструктурного риска владения расписками. Компания показывает хорошую динамику финансовых показателей в последние кварталы и мы ожидаем продолжения этого тренда. У цены акций эмитента есть потенциал для роста на 20-25% от текущей цены, рекомендуем покупать".

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