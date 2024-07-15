Рынок акций РФ начал неделю со снижения во главе с бумагами ВТБ, индекс МосБиржи на закрытие обновил минимум за год

Москва. 15 июля. Рынок акций РФ начал неделю со снижения цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, а также сохраняющихся ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи откатился в район 2910 пунктов, обновив за закрытие торгов минимум за год (с июля 2023 года), при этом лидерами снижения выступили бумаги ВТБ (-7%) после прошедшего обратного сплита, а также акции ОК "Русал" (-5,7%) и упавшие после отсечки годовых дивидендов бумаги "Магнита" (-4,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2913,48 пункта (-2%, в начале торгов индекс поднимался выше 2994 пунктов), индекс РТС - 1045,25 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 июля, составил 87,8077 руб. (+6,5 копейки).

В понедельник возобновились торги акциями ВТБ после прошедшего обратного сплита в соотношении 5000:1. Цена бумаг ВТБ опустилась до 92,65 рубля (-7% к уровню закрытия 8 июля, с учетом сплита).

Также подешевели акции "Русала" (-5,7%), "Магнита" (-4,9%, до 5886,5 рубля; выплаты за 2023 год - 412,13 рубля на акцию), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-4%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-3,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-3,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,1% и -2,5% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,7% и -2,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%).

Подорожали акции Solidcore (MOEX: POLY) (+2,3%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ после утренних попыток подрасти опустился в красную зону, индекс МосБиржи ощутимо просел под возросшими продажами. Дивидендные отсечки и ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ по-прежнему сдерживают динамику восстановления.

Среди локальных факторов давления можно отметить практически фронтальный спад котировок сырьевых активов на фоне слабых макроданных Китая. Во вторник будут опубликованы сведения по розничным продажам в США за июнь. В рамках стартовавшего за океаном сезона квартальных отчетностей финрезультаты представят Bank of America, Morgan Stanley (SPB: MS), The Charles Schwab. На российском рынке X5 Group раскроет операционные результаты за II квартал, также вторник - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов АФК "Система" за 2023 год. Прогноз по индексу МосБиржи на 16 июля - 2900-3000 пунктов, считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ в начале недели продолжил снижение, индекс МосБиржи приближается к отметке 2900 пунктов и в дальнейшем давление на него может сохраниться - на неделе должны закрыться дивидендные реестры у ряда крупнейших компаний. Однако далее на рынок может вернуться локальный рост в рамках коррекции и на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть.

Глобально на российский рынок продолжат оказывать давление жесткая монетарная политика ЦБ РФ и возможное ее ужесточение. На заседании 26 июля Банк России может повысить ставку с текущих 16% до 18% годовых на фоне сохраняющихся и реализующихся проинфляционных рисков. На текущей неделе будут опубликованы свежие данные по инфляционным ожиданиям населения и банковскому сектору, в том числе важная статистика по кредитованию в июне. Высокие темпы кредитования остаются проинфляционным риском, что влияет на ужесточение риторики в отношении монетарной политики со стороны ЦБ, отметил эксперт.

Нефть показывает слабую динамику на фоне переговоров между Израилем и ХАМАС, которые могут привести к снижению эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также из-за потенциального снижения спроса на нефть после выхода данных по ВВП Китая за II квартал (статистика оказалась хуже ожиданий). В свою очередь, динамика доллара США по-прежнему играет на пользу ценам на нефть. Индекс доллара имеет потенциал к снижению в случае дальнейшего ухудшения статистики по экономике США, которая будет стимулировать ФРС быстрее снизить базовую ставку, полагает Федосов.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, рынок акций РФ пока не находит веских драйверов для развития масштабного повышения.

Расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3%) подскочили после сообщений об обращении Ассоциации владельцев облигаций (АВО) от имени розничных инвесторов компании в регулирующие органы с просьбой учесть их интересы при реализации корпоративных прав, таких как возможность получать дивиденды. Акции Solidcore и ПАО "Полюс" выглядели лучше рынка на фоне попыток возвращения к росту цен на золото, которые после покушения на Дональда Трампа на выходных вновь стремятся к сопротивлению $2455 за унцию, отмечает аналитик.

Акции ВТБ в понедельник отыгрывали общее снижение рынка во время приостановки их торгов из-за обратного сплита (бумаги не торговались с 9 июля). Среднесрочные инвестиционные перспективы ВТБ при этом улучшились после заявлений руководства банка о возможной выплате дивидендов за 2024 год. В ближайшие недели котировки могут продолжить падение вместе со всем рынком, но дивидендные надежды могут дать о себе знать ближе к IV кварталу текущего года, считает Кожухова.

На зарубежных фондовых площадках в начале новой недели не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок продолжает уверенный рост, который теперь поддерживается в том числе надеждами на смягчение политики ФРС в ближайшие месяцы. От ЕЦБ также ждут "голубиных" сигналов, но экономика региона в целом выглядит более слабой, нежели США. Индексы МосБиржи и РТС начали неделю с новой волны продаж и подошли вплотную к недавним минимумам 2901 пункт и 1040 пунктов соответственно. Судя по всему, рынок пока не настроен на развитие даже технической коррекции и продолжает опасаться новых дивидендных отсечек и повышения ключевой ставки ЦБ РФ в конце июля, заключила представитель "Велес Капитала".

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (Япония не работала в связи с празднованием Дня моря, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,6-1%), но "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,7-0,8%).

Внимание рынка направлено на стартовавший в понедельник третий пленум ЦК Компартии КНР. Трейдеры надеются, что на пленуме будут приняты решения о важных реформах, которые подтолкнут к росту китайскую экономику.

Статданные Государственного статистического управления, опубликованные 15 июля, показали замедление темпов роста ВВП КНР во втором квартале до минимума с января-марта 2023 года: экономика Китая в апреле-июне увеличилась на 4,7% в годовом выражении после подъема на 5,3% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление темпов экономического подъема до 5,1%.

Замедление темпов экономического роста в стране обусловлено продолжающимся спадом на рынке недвижимости, слабым потребительским спросом, а также усилением торговых противоречий с Западом.

Рост промышленного производства и розничных продаж в Китае в июне замедлился. Объем промпроизводства повысился на 5,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после майского подъема на 5,6%, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов предполагал, что показатель увеличится на 5%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце выросли на 2% в годовом выражении после повышения на 3,7% в мае. Аналитики в среднем ожидали подъема розничных продаж на 3,3%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,8 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

Тем временем, в США участники рынка акций оценивают новости о покушении на Дональда Трампа. Как сообщалось, кандидат в президенты США получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу. Позднее политик заявил, что чувствует себя нормально. Аналитики полагают, что покушение может повысить шансы Трампа на победу на выборах. "Возвращение Трампа на пост президента, вероятно, станет позитивным фактором для рисковых активов", - отметил Крис Уэстон из Pepperstone.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в июле снизился до минус 6,6 пункта с минус 6 пункта в июне. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали сохранения индикатора активности в промышленном секторе штата на прежнем уровне.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены стабилизировались в попытках прервать негативную динамику минувшей недели, цена Brent пытается удержать рубеж $85 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,07 за баррель (+0,1% и -0,4% в пятницу), августовская цена WTI - $82,11 за баррель (-0,1% и -0,5% в пятницу).

Трейдеры оценивают новости о переговорах между Израилем и ХАМАС, а также перспективы спроса на нефть на фоне данных о замедлении темпов роста ВВП Китая во втором квартале.

Укрепление доллара США, обусловленное ростом политических рисков в связи с покушением на бывшего президента страны Дональда Трампа в минувшую субботу, оказывает давление на нефтяной рынок. Как сообщалось, политик получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,7%, WTI - на 1,1%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник упали "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-16,6%), бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-8,3% и -4,1% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-8,1%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-6,7%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-6,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-5,5%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-5,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,9%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-4,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,5%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (-4,5%).

Выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+17,6%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+11,5%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+9,7% и +6,1% "префы"), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+5,8%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+4,4%), акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 81,3 млрд рублей (из них 14,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,99 млрд рублей на бумаги ВТБ и 4,76 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").