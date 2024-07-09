.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-мае вырос на 5%
Рост ВВП РФ в мае, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 4,5% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в апреле, За январь-май 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 5,0%. С исключением сезонного фактора рост ВВП в мае составил 1,9%
 
Дефицит бюджета РФ в январе-июне составил 0,5% ВВП против 1,4% годом ранее
Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 929 млрд рублей, или 0,5% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина. Поправками в закон о бюджете текущего года, которые находятся на рассмотрении в...
 
В РФ участилось использование запрещенной добавки в продуктах
В России участились случаи использования в продуктах запрещенной добавки для увеличения массы — микробной трансглютаминазы, пишут "Известия", ознакомившись с предостережениями Россельхознадзора, Роспотребнадзора и статистикой этих служб. За весь...
 
Страховать жилье от ЧС будут правильно
В Белом доме поддерживают пакет поправок по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), следует из проекта отзыва кабмина, пишут "Ведомости". Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил газете, что нижняя...
 
09 июля 2024 года 18:59

Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 9 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка сузились, а для ряда бумаг расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 26 базисных пунктов, до 71,57% от номинала (их доходность опустилась на 3,5 базисного пункта и составила 8,87% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году упали в цене на 273 базисных пункта, подешевев до 72,44% от номинала (доходность увеличилась на 37 базисных пунктов и составила 8,53% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 33 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 56,81% от номинала (доходность -9,75% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 4 базисных пункта, до 79,59% от номинала (доходность увеличилась на 6 базисных пунктов - до 16,8% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 85 базисных пунктов - до 71,45% от номинала (их доходность опустилась на 44 базисных пункта и составила 15,98% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 56 базисных пунктов - до 67,08% от номинала (доходность выросла на 22 базисных пункта, составив 13,92% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 17 базисных пунктов - до 67,01% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая новую порцию опубликованной макроэкономической статистики и заявления главы Федрезерва в Конгрессе США.

Федеральной резервной системе (ФРС) США для снижения процентных ставок требуется больше благоприятных данных о динамике инфляции, полагает глава американского ЦБ Джером Пауэлл. Федрезерв и ранее заявлял, что снижение ставок не будет целесообразным до тех пор, пока он не обретет большей уверенности в замедлении инфляции. "Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, - сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. - Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к [целевым] 2%".

При этом ускорение инфляции не единственный риск для американской экономики, отметил глава ЦБ. "Запоздалое или недостаточно существенное ослабление ограничений в рамках ДКП может привести к излишнему снижению экономической активности и занятости", - сказал он. Вместе с тем преждевременное или чрезмерное ослабление ограничений может привести к остановке прогресса или даже откату в борьбе с инфляцией, считает Пауэлл. ФРС продолжит принимать решения о процентных ставках на каждом заседании отдельно, добавил он.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в июне поднялся до 91,5 пункта по сравнению с 90,5 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с начала текущего года. При этом 21% респондентов назвали инфляцию основной проблемой для их бизнеса. Подъем индикатора стал неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали снижение до 89,5 пункта, по данным Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 июля 2024 года 19:18
Рубль умеренно подешевел в паре с юанем, продолжает торговаться в узком диапазоне
Москва. 9 июля. Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подешевел, продолжая торговаться в узком диапазоне. Курс юаня составил 11,95 руб. в 19:00 мск, что на 3,85 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
09 июля 2024 года 18:48
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3050-3100п в среду - Freedom Finance Global
Настроения на российском фондовом рынке пока остаются негативными, индекс Мосбиржи будет двигаться в среду в диапазоне 3050-3100 пунктов, сообщается в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Рынок падает в силу разных причин - от наступающих на текущей неделе дат...    читать дальше
.
09 июля 2024 года 18:03
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг ФосАгро
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 5538 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова. "Акционеры эмитента утвердили общий дивиденд за 2023 год и 1К24 в размере 309 руб. на акцию (квартальная доходность -...    читать дальше
.
09 июля 2024 года 17:20
Доходности ОФЗ-ПД могут вырасти еще на 50-70 б.п. - ПСБ
Текущие доходности рублевых гособлигаций с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) не в полной мере отражают вероятное повышение ключевой ставки до 18% годовых, до заседания Банка России 26 июля 2024 года и по факту принятия решения они могут вырасти еще на 50-70 базисных пунктов (б.п.), считает эксперт...    читать дальше
.
09 июля 2024 года 16:24
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,8-12,3 руб. за юань до конца июля - "Финам"
Пара юань/рубль до конца текущего месяца, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,8-12,3 рубля за юань, пара доллар/рубль - в диапазоне 87-91 руб./$1, полагает аналитик "Финама" Александр Потавин. "Укрепление рубля в этом году, в том числе и после прекращения торгов долларом и евро на...    читать дальше
.
09 июля 2024 года 15:36
S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5530-5610п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5530-5610 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов. "Ждем умеренную волатильность. Если рынок не получит новой информации от Джерома Пауэлла (доклад главы ФРС о состоянии...    читать дальше
.
09 июля 2024 года 15:32
Рубль днем немного сократил темпы снижения в паре с юанем, продолжает торговаться в узком диапазоне
Москва. 9 июля. Китайский юань частично растерял утренний рост на Московской бирже днем во вторник. Рубль лишь незначительно дешевеет, продолжая торговаться в узком диапазоне. Курс юаня составил 11,92 руб. в 15:00 мск, что на 1,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
09 июля 2024 года 14:56
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент представил сокращенные результаты по РСБУ за июнь 2024 года. В июне был выдан рекордный объем кредитов на 763 млрд рублей, который придал импульс прибыли банка. Банк...    читать дальше
.
09 июля 2024 года 14:04
Глобальная картина на рынке золота пока не меняется - "Финам"
Глобальная картина на рынке золота пока не меняется, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко. "Скорее всего, снижение котировок драгметалла в понедельник носило коррекционный характер, так как сильных фундаментальных основания для разворота на рынке на текущий момент нет. Во...    читать дальше
.
09 июля 2024 года 13:19
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 136 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ПАО "Совкомфлот" с целью 136 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,05%, стоп-приказ: 112 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания имеет $1,1 млрд...    читать дальше
.
09 июля 2024 года 12:49
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью обыкновенных бумаг на уровне 371 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале эксперта Дмитрия Грицкевича. "Эмитент в июне 2024 года заработал 140 млрд руб. (+1% к июню 2023 года); за 6М24...    читать дальше
.
09 июля 2024 года 12:15
"Финам" сохраняет позитивную среднесрочную оценку бумаг Сбербанка
"Финам" сохраняет позитивную среднесрочную оценку перспектив котировок обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка и подтверждает рейтинг "покупать" для них с прогнозной стоимостью на уровне 348,5 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря...    читать дальше
.
09 июля 2024 года 11:58
Рынок акций РФ утром просел к 3110п по индексу МосБиржи на дивидендных отсечках "Роснефти" и "Татнефти", откат сдержал подросший Газпром
Москва. 9 июля. Рынок акций РФ утром во вторник снижается по большинству blue chips на фоне проседающей нефти (Brent опустилась ниже $85,5 за баррель) и отсечек дивидендов ряда крупнейших компаний, в то время как внешняя фондовая конъюнктура подает позитивные сигналы. Индекс МосБиржи опустился в район 3110 пунктов во главе с упавшими после отсечки годовых дивидендов акциями "Роснефти" (-4,4%) и "Татнефти" (-4,1%).    читать дальше
.
09 июля 2024 года 11:42
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций ОГК-2
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "ОГК-2", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "ОГК-2" объявила о завершении размещения акций - 25,77 млрд бумаг в счет оплаты Грозненской ТЭС. Таким образом, количество акций увеличилось на 23% -...    читать дальше
.
09 июля 2024 года 11:17
Цены бумаг Ozon и Яндекса обладают сильным потенциалом роста - ПСБ
Котировки бумаг Ozon и "Яндекса" обладают сильным потенциалом роста, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Активное развитие онлайн-торговли в России и повышение присутствия маркетплейсов в различных сегментах дает позитивные сигналы для бизнеса таких крупных игроков, как Ozon и "Яндекс". Мы...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.