Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 9 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка сузились, а для ряда бумаг расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 26 базисных пунктов, до 71,57% от номинала (их доходность опустилась на 3,5 базисного пункта и составила 8,87% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году упали в цене на 273 базисных пункта, подешевев до 72,44% от номинала (доходность увеличилась на 37 базисных пунктов и составила 8,53% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 33 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 56,81% от номинала (доходность -9,75% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 4 базисных пункта, до 79,59% от номинала (доходность увеличилась на 6 базисных пунктов - до 16,8% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 85 базисных пунктов - до 71,45% от номинала (их доходность опустилась на 44 базисных пункта и составила 15,98% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 56 базисных пунктов - до 67,08% от номинала (доходность выросла на 22 базисных пункта, составив 13,92% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 17 базисных пунктов - до 67,01% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая новую порцию опубликованной макроэкономической статистики и заявления главы Федрезерва в Конгрессе США.

Федеральной резервной системе (ФРС) США для снижения процентных ставок требуется больше благоприятных данных о динамике инфляции, полагает глава американского ЦБ Джером Пауэлл. Федрезерв и ранее заявлял, что снижение ставок не будет целесообразным до тех пор, пока он не обретет большей уверенности в замедлении инфляции. "Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, - сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. - Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к [целевым] 2%".

При этом ускорение инфляции не единственный риск для американской экономики, отметил глава ЦБ. "Запоздалое или недостаточно существенное ослабление ограничений в рамках ДКП может привести к излишнему снижению экономической активности и занятости", - сказал он. Вместе с тем преждевременное или чрезмерное ослабление ограничений может привести к остановке прогресса или даже откату в борьбе с инфляцией, считает Пауэлл. ФРС продолжит принимать решения о процентных ставках на каждом заседании отдельно, добавил он.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в июне поднялся до 91,5 пункта по сравнению с 90,5 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с начала текущего года. При этом 21% респондентов назвали инфляцию основной проблемой для их бизнеса. Подъем индикатора стал неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали снижение до 89,5 пункта, по данным Trading Economics.