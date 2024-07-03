"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 265 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 265 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: 224 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Торговая площадка продолжает оставаться одним из основных бенефициаров высоких процентных ставок в РФ и сообщает о росте объема торгов в июне на 17,8% (г/г) до 114,6 трлн руб., отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 265 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 224 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,89", - указывают в "Финаме".

"Московская биржа" - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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