Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции NIO с целью $5,8 за штуку". Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, "стоп-лосс": $3,8, сообщается в материале аналитика Михаила Парамонова.

Ключевые аргументы эксперта в пользу идеи:

- сильная статистика поставок;

- перспективы дальнейшего роста продаж;

- меньшая, чем у других китайских эмитентов, чувствительность к тарифным "войнам" благодаря высокой экспозиции на домашний рынок;

- техническая картина: на графике формируется паттерн "перевернутые голова и плечи".

NIO - китайский разработчик, производитель и продавец электромобилей премиум-класса, также предоставляющий сопутствующие услуги.

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