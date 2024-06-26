"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, исключив из числа фаворитов бумаги "Европлана" и включив обыкновенные акции "Ростелекома".

Текущий состав топ-списка: "РусАгро", Сбербанк (ао), Whoosh, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "ММК", "Ростелеком" (ао), "Делимобиль", Ozon.

"Мы добавляем обыкновенные акции "Ростелекома" в преддверии публикации новой стратегии развития компании, а также возможного IPO дочерней компании РТК-ЦОД, которое может состояться осенью текущего года", - указывают эксперты.

Акции "Европлана" удалены из подборки на фоне роста вероятности более длительной и более жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Такой сценарий, по мнению экспертов, будет негативно влиять на спрос на автомобили. "Также уже реализовался главный позитивный фактор, из которого мы исходили ранее при добавлении эмитента в подборку: акции "Европлана" были включены в индекс Мосбиржи", - добавляют аналитики.

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