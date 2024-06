Brent торгуется на уровне $85,63/барр.

Dow Jones завершил торги ростом, S&P 500 и Nasdaq снизились в четверг. Большинство азиатских фондовых индексов снижаются в пятницу. Цены на нефть незначительно опускаются в пятницу утром.

Dow Jones Industrial Average вырос в четверг, в то время как S&P 500 и Nasdaq Composite, обновившие рекордные максимумы в ходе сессии, завершили торги в минусе.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 3,5%. Ранее на этой неделе компания стала крупнейшей по капитализации, обойдя Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Apple Inc. (SPB: AAPL)

Стоимость бумаг Apple в четверг опустилась на 2,2%, Microsoft - на 0,1%. Котировки акций Broadcom (SPB: AVGO) Inc. и Micron Technology (SPB: MU) Inc. снизились на 3,8% и 6% соответственно.

Инвесторы воспользовались существенным подъемом котировок акций крупных IT-компаний за последнее время, чтобы зафиксировать прибыли, отмечает Trading Economics.

"Бычий" импульс для S&P 500 и Nasdaq сохраняется, однако перепроданность рынка делает его уязвимым для отката или коррекции", - говорит аналитик Piper Sandler Крейг Джонсон, слова которого приводит Bloomberg.

Статданные, опубликованные в четверг, показали, что американская экономика постепенно теряет устойчивость в условиях жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Число новостроек в США в мае сократилось на 5,5% относительно предыдущего месяца, составив 1,277 млн в пересчете на годовые темпы. В апреле количество новостроек равнялось 1,352 млн, а не 1,36 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,37 млн с объявленного ранее апрельского уровня, по данным Trading Economics.

Количество новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе снизилось меньше, чем ожидалось, оставшись около максимума за 10 месяцев.

Повышение котировок акций таких компаний, как Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+4,1%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+2%), а также Chevron Corp. (SPB: CVX) (+2,2%), Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. (+1,7%) и Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+1,6%), способствовало подъему Dow Jones в четверг.

Бумаги Honeywell International (SPB: HON) подорожали на 0,6%. Компания сообщила о покупке поставщика технологий для аэрокосмической и оборонной отраслей CAES Systems за $1,9 млрд у Advent International.

Стоимость акций Accenture (SPB: ACN) поднялась на 7,3%. Международная консалтинговая компания зафиксировала снижение чистой прибыли в прошедшем квартале, однако отметила существенное повышение спроса на ее решения, связанные с искусственным интеллектом.

Капитализация Darden Restaurants (SPB: DRI) Inc. увеличилась на 1,5%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn сократил чистую прибыль в четвертом финквартале на 2,2%, но скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков.

Акции Kroger Co. (SPB: KR) подешевели на 3,3%. Американская сеть супермаркетов зафиксировала 2%-е уменьшение чистой прибыли в первом финансовом квартале при незначительном повышении выручки.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 299,9 пункта (0,77%) и составил 39134,76 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 13,86 пункта (0,25%) - до 5473,17 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 140,64 пункта (0,79%) и составил 17721,59 пункта.

Большинство азиатских фондовых индексов снижаются в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только австралийский рынок.

Потребительские цены в Японии в мае выросли на 2,8% в годовом выражении. Темпы подъема усилились по сравнению с 2,5% в апреле и стали максимальными с февраля этого года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ страны) в прошлом месяце повысились на 2,5% после увеличения на 2,2% в апреле. Это оказалось ниже среднего прогноза аналитиков. Основной показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 26 месяцев подряд.

Ускорение темпов роста цен было обусловлено, в первую очередь, резким скачком стоимости электроэнергии (на 14,7%) которая до этого снижалась пятнадцать месяцев подряд.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:34 МСК уменьшился на 0,1%.

Снижаются котировки акций SoftBank Group (-2,7%), TDK (-2,3%), CyberAgent (-1,9%), Advantest (-1,2%) и Tokyo Electron (-0,3%).

При этом дорожают бумаги Sumitomo Metal Mining (+3,9%), Shiseido (+2,4%), Toyota Motor (+0,4%), Sony (+0,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК снизился на 0,03%, в то время как гонконгский Hang Seng упал на 1,5%.

Лидерами падения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции Xinyi Solar, подешевевшие на 4,7%, Sunny Optical Technology Group - на 3,8%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,8%, CNOOC - на 3,6%, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 3%, Li Ning - на 2,7%.

Помимо этого, цена бумаг Li Auto (SPB: LI) снизилась на 2,3%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1%, Alibaba (SPB: BABA) - на 1,9%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,1%, Baidu - на 1,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК потерял 0,85%. Трейдеры фиксируют прибыль после того, как индикатор рос три дня подряд и достиг максимума за 29 месяцев, сообщает Trading Economics.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics снизились на 1,5%, чипмейкера SK Hynix - на 2,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,7% и сталелитейной Posco - на 0,8%.

Цена акций SK Innovation падает более чем на 4% после взлета почти на 16% днем ранее.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:33 МСК увеличился на 0,2%.

Бумаги крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP торгуются практически на уровне закрытия предыдущего дня, в то время как конкурирующей Rio Tinto выросли менее чем на 0,1%.

Цены на нефть незначительно опускаются в пятницу после повышения по итогам предыдущей сессии на данных о снижении запасов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,55 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 2,28 млн баррелей, дистиллятов - на 1,73 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $85,63 за баррель, что на $0,08 (0,09%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,64 (0,8%), до $85,71 за баррель, что является максимумом с 30 апреля.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,06 (0,07%), до $81,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,58 (0,7%), до $81,29 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 4%.

Поддержку нефтяному рынку, помимо данных о снижении запасов в Штатах, оказывают сигналы роста спроса на нефтепродукты в стране. Согласно прогнозу Американской автомобильной ассоциации, рекордное количество американцев в этом году отправится в путешествие во время каникул по случаю Дня независимости США.

"В целом данные о запасах говорят, что нефтяной рынок сжимается, - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар, которого цитирует Bloomberg. - Ключевым риском, который может привести к снижению цен на нефть, в краткосрочной перспективе является возможность более слабого, чем ожидается, повышения спроса на нефть в Китае".